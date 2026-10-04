Kedua kalinya dalam sepekan: pemain Irlandia menolak berjabat tangan dan menundukkan kepala sebelum hasil imbang 1-1 melawan Israel

Pemain Republik Irlandia meniru sikap yang mereka ambil akhir pekan lalu dengan menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan dan menolak ikut serta dalam jabat tangan pra-pertandingan yang lazim dilakukan. Kelleher dan Peretz tidak berjabat tangan sebelum kick-off. Laga Nations League itu, yang berlangsung setelah kemenangan 3-0 Irlandia atas lawan yang sama hanya beberapa hari sebelumnya, dipindahkan ke TSC Arena di Backa Topola. Pertandingan tersebut dimainkan tanpa penonton karena sensitivitas politik yang masih berlangsung dan tekanan besar untuk memboikot laga itu.