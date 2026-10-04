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Kedua kalinya dalam sepekan: pemain Irlandia menolak berjabat tangan dan menundukkan kepala sebelum hasil imbang 1-1 melawan Israel

Match report
Ireland vs Israel
Ireland
Israel
UEFA Nations League B

Para pemain Republik Irlandia melanjutkan protes politik mereka menjelang laga Nations League yang menegangkan melawan Israel di Serbia. Kapten Caoimhin Kelleher menolak jabat tangan prapertandingan dengan kapten lawan Dor Peretz, sementara tim Irlandia menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel diputar. Pertandingan sarat muatan politik yang digelar tanpa penonton itu berakhir imbang 1-1.

  • Protes berulang di Serbia

    Pemain Republik Irlandia meniru sikap yang mereka ambil akhir pekan lalu dengan menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan dan menolak ikut serta dalam jabat tangan pra-pertandingan yang lazim dilakukan. Kelleher dan Peretz tidak berjabat tangan sebelum kick-off. Laga Nations League itu, yang berlangsung setelah kemenangan 3-0 Irlandia atas lawan yang sama hanya beberapa hari sebelumnya, dipindahkan ke TSC Arena di Backa Topola. Pertandingan tersebut dimainkan tanpa penonton karena sensitivitas politik yang masih berlangsung dan tekanan besar untuk memboikot laga itu.

  • Republic of Ireland v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD4Getty Images Sport

    Penalti Parrott memecah kebuntuan

    Pada fase awal pertandingan, kedua tim kesulitan menemukan ritme di stadion yang kosong. Israel menciptakan peluang bersih pertama ketika Liel Abada memaksa Kelleher melakukan penyelamatan gemilang. Namun, Republik Irlandia mulai mengambil kendali dan akhirnya memecah kebuntuan. Setelah Adam Idah menguji kiper Assaf Tzur dengan tembakan melengkung, tim Irlandia mendapat penalti setelah pemeriksaan VAR. Troy Parrott maju pada menit ke-39 dan dengan tenang melepaskan tendangan keras yang berbuah gol, memberi timnya keunggulan tipis saat turun minum.

  • Peretz membalas untuk Israel

    Israel langsung merespons setelah jeda dengan menyamakan skor pada menit ke-47. Tembakan Oscar Gloukh yang berbelok arah jatuh sempurna ke jalur Peretz, yang mengarahkan bola masuk dari jarak dekat. Kedua tim berusaha mencetak gol kemenangan di pengujung laga dalam periode akhir yang terbuka. Gloukh dan Omri Gandleman sama-sama mengenai tiang gawang untuk Israel, sementara Tzur melakukan penyelamatan spektakuler dengan menepis tembakan keras Chiedozie Ogbene melewati mistar gawang, memastikan kedua tim harus puas berbagi poin dalam akhir laga yang menegangkan.

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  • Republic of Ireland v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD4Getty Images Sport

    Apa yang berikutnya di Grup B3?

    Hasil imbang itu membuat Austria berada di puncak Grup B3 dengan delapan poin, diikuti Kosovo dan Irlandia yang sama-sama mengoleksi lima poin, sementara Israel terpuruk di dasar klasemen dengan dua poin. Irlandia dan Israel sama-sama masih memiliki dua pertandingan tersisa pada jeda internasional berikutnya melawan Austria dan Kosovo untuk menentukan posisi akhir mereka di klasemen Nations League.