Pertandingan itu mengikuti pola yang sudah akrab bagi Arsenal, yang kerap berhadapan dengan Dublin atau blok pertahanan yang bermain jauh ke dalam. Babak pertama yang sangat buruk tidak menghasilkan satu pun tembakan tepat sasaran dari kedua tim. Ini baru kali kedua hal tersebut terjadi di Premier League musim ini. Kebetulan, kejadian sebelumnya juga melibatkan Arsenal saat menang di markas Aston Villa pada 31 Agustus. Kala itu, Bukayo Saka akhirnya memecah kebuntuan pada babak kedua untuk memastikan kemenangan 1-0.

Madueke menegaskan bahwa para pemain tetap percaya pada rencana permainan mereka meski kesulitan menciptakan peluang bersih di awal laga. “Ya, kami tahu kami akan lebih banyak menguasai bola. Penting untuk bersabar dan memilih momen yang tepat, dan pada akhirnya kami berhasil melakukannya,” ujar pencetak gol kemenangan itu.

Ketika momen itu akhirnya tiba, Madueke menunjukkan kualitas individu yang membuatnya menjadi pemain begitu berharga bagi Arteta musim ini. Saat menjelaskan proses terciptanya gol kemenangan tersebut, ia menambahkan: “Saya bergerak ke dalam dan melihat sisi gawang, untungnya bola masuk.” Meski perubahan arah bola turut membantunya masuk ke gawang, kesediaan Madueke mengambil tanggung jawab di sepertiga akhir lapangan adalah hal yang dibutuhkan sang juara bertahan untuk menghidupkan permainan mereka sore itu.