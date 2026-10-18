Getty Images Sport
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“Kedalaman skuad yang tak masuk akal!” Noni Madueke puji persaingan kelas atas dan ketangguhan pertahanan Arsenal usai gol kemenangan atas Nottingham Forest
Madueke jadi pembeda setelah masuk dari bangku cadangan
Arsenal melanjutkan upaya tanpa henti untuk meraih satu lagi gelar Liga Primer Inggris pada Sabtu, meski mereka harus bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan 1-0 di kandang Nottingham Forest. Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu membuat Arsenal tetap kokoh di posisi kedua dengan 18 poin, terus menekan pemuncak klasemen Manchester City yang memiliki rekor sempurna dan unggul tiga poin.
Menyoroti sengitnya pertandingan itu, Madueke mengakui Arsenal harus menyesuaikan diri dengan permainan fisik dan langsung dari tuan rumah di City Ground. Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah peluit akhir, pemain sayap itu menjelaskan: “Kami harus berjuang keras. Kami tahu sulit bermain di sini. Ada banyak bola udara dan permainan langsung. Syukurlah kami bisa menang dan melanjutkan perjalanan dengan tiga poin.”
- Getty Images Sport
Kesabaran terbukti sangat penting bagi para juara
Pertandingan itu mengikuti pola yang sudah akrab bagi Arsenal, yang kerap berhadapan dengan Dublin atau blok pertahanan yang bermain jauh ke dalam. Babak pertama yang sangat buruk tidak menghasilkan satu pun tembakan tepat sasaran dari kedua tim. Ini baru kali kedua hal tersebut terjadi di Premier League musim ini. Kebetulan, kejadian sebelumnya juga melibatkan Arsenal saat menang di markas Aston Villa pada 31 Agustus. Kala itu, Bukayo Saka akhirnya memecah kebuntuan pada babak kedua untuk memastikan kemenangan 1-0.
Madueke menegaskan bahwa para pemain tetap percaya pada rencana permainan mereka meski kesulitan menciptakan peluang bersih di awal laga. “Ya, kami tahu kami akan lebih banyak menguasai bola. Penting untuk bersabar dan memilih momen yang tepat, dan pada akhirnya kami berhasil melakukannya,” ujar pencetak gol kemenangan itu.
Ketika momen itu akhirnya tiba, Madueke menunjukkan kualitas individu yang membuatnya menjadi pemain begitu berharga bagi Arteta musim ini. Saat menjelaskan proses terciptanya gol kemenangan tersebut, ia menambahkan: “Saya bergerak ke dalam dan melihat sisi gawang, untungnya bola masuk.” Meski perubahan arah bola turut membantunya masuk ke gawang, kesediaan Madueke mengambil tanggung jawab di sepertiga akhir lapangan adalah hal yang dibutuhkan sang juara bertahan untuk menghidupkan permainan mereka sore itu.
Persaingan di level elite memacu Arsenal untuk terus maju
Salah satu aspek paling mencolok dari kesuksesan Arsenal belakangan ini adalah kualitas pemain yang bisa diturunkan Arteta dari bangku cadangan. Madueke menilai persaingan di dalam skuad menjadi alasan utama tim terus meraih hasil positif. “Jika melihat kualitas sebelas pemain inti dan bangku cadangan kami, itu luar biasa. Jadi, kami tahu terkadang akan bermain sejak awal dan terkadang masuk untuk menuntaskan pertandingan. Bagi saya, mentalitasnya selalu sama: saya hanya ingin menciptakan peluang atau mencetak gol,” ujar penyerang itu mengenai kualitas skuadnya.
Kemampuan meraih kemenangan tipis telah menjadi ciri khas Arsenal di bawah Arteta. Sejak ia ditunjuk pada Desember 2019, Arsenal mencatatkan 32 kemenangan dengan skor 1-0 di Liga Primer Inggris, jumlah terbanyak bersama Everton di antara seluruh tim di kompetisi tersebut.
Pemain berusia 24 tahun itu menegaskan bahwa pencapaian pribadi berada di bawah tujuan bersama klub, meski mencetak gol kemenangan memberinya dorongan besar secara pribadi. Ia mengungkapkan kebanggaannya terhadap kualitas skuad secara keseluruhan: “Rasanya luar biasa [bisa mencetak gol], tetapi saya lebih senang dengan kemenangan ini. Kami memiliki pemain-pemain elite. Semua pemain kami, yang jumlahnya dua puluhan orang, adalah pemain elite dengan kualitas tertinggi. Senang bisa memiliki persaingan seperti itu. Saat berada di bangku cadangan, Anda tahu bahwa Anda siap memberi dampak.”
- AFP
Solidnya pertahanan tetap menjadi fondasi
Meski para penyerang kerap menjadi sorotan, Madueke ingin menekankan pentingnya tidak kebobolan dan kerja keras lini belakang. Forest terbukti menjadi lawan yang sulit ditaklukkan, dan Arsenal harus terus waspada terhadap serangan balik sepanjang 90 menit. Namun, Forest akhirnya harus menanggung akibat dari penyelesaian akhir yang buruk, sehingga penantian mereka akan kemenangan kandang pertama musim ini terus berlanjut.
Madueke memuji komitmen seluruh tim untuk menjaga gawang tetap aman, seraya menegaskan bahwa upaya bertahan dimulai dari lini depan. “Bagian lain dari identitas kami adalah bertahan bersama-sama, kami semua, 11 pemain di lapangan. Kami juga memiliki kiper kelas dunia dan para bek kelas dunia, jadi mereka pun patut mendapat apresiasi hari ini,” pungkasnya.
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