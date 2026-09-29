Getty Images Sport
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'Kecurangan dalam skala industri!' - Ian Wright menuntut hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya saat Manchester City dinyatakan bersalah
Kecurangan dalam skala industri
Wright tidak menahan diri saat menjadi pundit ITV ketika membahas putusan terbaru terhadap Manchester City. Premier League mengumumkan pada Selasa bahwa City dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial serius selama periode sembilan musim.
Klub itu diduga menggunakan skema pendanaan terselubung untuk menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya lebih dari £900 juta. Menanggapi kabar mengejutkan itu, Wright berkata, "Ini adalah kecurangan dalam skala industri. Rasanya cukup surealis melihatnya tertulis seperti itu. Anda tidak bisa menyebut City tanpa membahas apa yang sedang terjadi karena mereka begitu hebat. Saya merasa hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya diperlukan di sini."
- Getty
Merugikan bagi Premier League
Roy Keane juga menanggapi perkembangan besar tersebut, dengan menggambarkan situasinya sebagai pahit manis karena dampak negatif yang akan ditimbulkannya pada sepak bola Inggris. Keane menegaskan bahwa meski para pelanggar aturan harus menghadapi konsekuensi, skandal itu merusak reputasi global kompetisi tersebut.
Keane menjelaskan, "Ini sangat merugikan bagi liga. Brand Premier League sangat besar di seluruh dunia dan selama ini luar biasa, tetapi jika mereka ketahuan berbuat curang maka mereka, tentu saja, pantas menerima hukuman itu. Ini pahit manis. Ini hari yang baik karena jika Anda ketahuan berbuat curang dalam permainan ini maka Anda pantas dihukum, tetapi ini tidak baik untuk liga."
Pertanyaan mengenai masa depan skuad
Implikasi dari putusan itu kemungkinan besar akan membayangi skuad saat ini. Keane mempertanyakan mentalitas para pemain, terutama dengan laga-laga besar yang sudah menanti, dengan bertanya, "Mereka akan menghadapi Liverpool dalam beberapa pekan lagi, bagaimana dengan para pemain yang telah menjadi bagian dari masalah selama beberapa tahun terakhir dengan kecurangan itu? Apa yang akan terjadi ke depannya?" Sementara itu, Wright meyakini pertarungan hukum ini akan berlarut-larut dalam waktu yang cukup lama. Ia menambahkan, "Ini adalah hari yang sangat besar bagi Premier League, mereka telah melawan satu negara penuh. Semuanya akan menjadi sangat sarat dengan proses hukum sekarang, saya rasa ini akan berlangsung sangat lama. Ini sangat menyedihkan."
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Manchester City terus menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak bersalah dan memiliki waktu hingga Jumat untuk mengajukan banding atas putusan komisi independen tersebut. Dengan kedua pihak bersiap untuk pertarungan hukum yang berkepanjangan, para penggemar kini harus menunggu untuk melihat sanksi apa yang pada akhirnya akan dijatuhkan kepada klub.
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