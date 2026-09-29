'Kecurangan dalam skala industri!' - Ian Wright menuntut hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya saat Manchester City dinyatakan bersalah

Wright tidak menahan diri saat menjadi pundit ITV ketika membahas putusan terbaru terhadap Manchester City. Premier League mengumumkan pada Selasa bahwa City dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial serius selama periode sembilan musim.

Klub itu diduga menggunakan skema pendanaan terselubung untuk menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya lebih dari £900 juta. Menanggapi kabar mengejutkan itu, Wright berkata, "Ini adalah kecurangan dalam skala industri. Rasanya cukup surealis melihatnya tertulis seperti itu. Anda tidak bisa menyebut City tanpa membahas apa yang sedang terjadi karena mereka begitu hebat. Saya merasa hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya diperlukan di sini."