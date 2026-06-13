“Kecuali kamu bisa melakukan yang lebih baik” - Declan Rice didesak untuk menyampaikan pesan tegas kepada Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di timnas Inggris setelah membuat legenda Three Lions, Stuart Pearce, kebingungan

Pearce meyakini bahwa kunci kesuksesan terletak pada kemampuan Rice untuk menggali potensi penuhnya sebagai pemimpin yang dominan. Pearce, yang telah membela negaranya dalam 78 pertandingan internasional, menegaskan bahwa gelandang tersebut memiliki atribut fisik dan teknis untuk menjadi pemain terbaik di turnamen ini. Meskipun tampil konsisten, pemain Arsenal ini didesak untuk lebih menunjukkan "tekad baja" yang menjadi ciri khas para pemain elit dunia.

Pearce mengatakan kepada Daily Mail: "Para pemain top memang ramah sampai batas tertentu, tetapi di lapangan mereka memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Saya pernah berada di ruang ganti setelah dia melakukan kesalahan dan dia bereaksi dengan sangat positif.

"Dengan Dec, Anda berpikir dia bisa memenangkan pertandingan sendirian berkat kekuatan fisiknya dan kemampuannya mengolah bola. Dan Anda berpikir: ‘Mungkin sedikit lebih.’ Saya mungkin berpikir hal yang sama, dulu saat di West Ham, tapi Anda tidak mengatakan itu tentang banyak pemain."