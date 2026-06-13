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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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“Kecuali kamu bisa melakukan yang lebih baik” - Declan Rice didesak untuk menyampaikan pesan tegas kepada Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di timnas Inggris setelah membuat legenda Three Lions, Stuart Pearce, kebingungan

England
World Cup
D. Rice

Declan Rice ditantang untuk menemukan "tekad baja" yang dimilikinya dan memimpin timnas Inggris jika The Three Lions ingin akhirnya mengakhiri puasa gelar selama 60 tahun. Mantan bek timnas Inggris, Stuart Pearce, meyakini bahwa gelandang Arsenal tersebut belum menunjukkan kemampuan terbaiknya, khususnya terkait potensi yang belum tergarap sepenuhnya sebagai spesialis tendangan bebas.

  • Pearce menginginkan kontribusi lebih dari gelandang andalan Arsenal

    Pearce meyakini bahwa kunci kesuksesan terletak pada kemampuan Rice untuk menggali potensi penuhnya sebagai pemimpin yang dominan. Pearce, yang telah membela negaranya dalam 78 pertandingan internasional, menegaskan bahwa gelandang tersebut memiliki atribut fisik dan teknis untuk menjadi pemain terbaik di turnamen ini. Meskipun tampil konsisten, pemain Arsenal ini didesak untuk lebih menunjukkan "tekad baja" yang menjadi ciri khas para pemain elit dunia.

    Pearce mengatakan kepada Daily Mail: "Para pemain top memang ramah sampai batas tertentu, tetapi di lapangan mereka memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Saya pernah berada di ruang ganti setelah dia melakukan kesalahan dan dia bereaksi dengan sangat positif.

    "Dengan Dec, Anda berpikir dia bisa memenangkan pertandingan sendirian berkat kekuatan fisiknya dan kemampuannya mengolah bola. Dan Anda berpikir: ‘Mungkin sedikit lebih.’ Saya mungkin berpikir hal yang sama, dulu saat di West Ham, tapi Anda tidak mengatakan itu tentang banyak pemain."

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  • Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    Kebutuhan akan dominasi dalam situasi bola mati

    Salah satu aspek khusus di mana Pearce ingin melihat Rice mengambil alih kendali adalah dalam situasi bola mati, meskipun hal itu berarti harus bersaing dengan bintang-bintang ternama seperti Harry Kane. Menyoroti kemampuan Rice, Pearce mencatat bahwa ia telah menyaksikan gelandang tersebut menciptakan momen-momen kelas dunia yang belum cukup sering terulang di panggung internasional.

    Pearce, yang terkenal dengan tendangan bebasnya yang keras, berkata: "Saya terkenal karena tendangan bebas saya, dan saya melihat Dec mencetak dua gol tendangan bebas yang luar biasa melawan Real Madrid [pada April 2025]. Sejak itu, saya hampir tidak pernah melihatnya melakukan tendangan bebas lagi. Seperti Dec, saya bisa mencetak gol dari tendangan bebas, dan jika saya jadi dia, saya akan berkata kepada rekan-rekan setim saya, 'Minggir. Saya yang akan menendang ini, dan saya akan menendang semuanya, kecuali jika kalian bisa melakukannya lebih baik dari saya.'"

  • Menyesuaikan diri dengan permainan internasional yang penuh trik

    Selain tanggung jawab individu, Pearce mencatat adanya perubahan dalam cara skuad Inggris menghadapi pertandingan dibandingkan dengan masa-masa ia masih aktif bermain. Ia meyakini tim kini menjadi lebih "cerdik" dan "pintar beradaptasi", sebuah evolusi yang diperlukan untuk meraih kesuksesan dalam turnamen sepak bola modern, meskipun hal itu menyimpang dari semangat juang tradisional Inggris.

    “Kami jelas merupakan tim yang lebih cerdik sekarang. Di masa saya, semuanya serba sama,” jelas Pearce. “Pertandingannya sangat fisik; kami bermain seperti yang dilakukan Inggris, dan jika ada yang terjatuh dengan mudah, Anda akan berteriak agar dia bangun. Era itu sudah berlalu. Kami menjadi jauh lebih cerdik dalam sepak bola Inggris, dan dalam beberapa hal itu disayangkan. Kami melihat para pemain terjatuh dengan mudah di Liga Premier, dan itu tidak disukai oleh penonton. Anda bisa mendengar keluhan mereka."

  • TuchelGetty Images

    Misi Tuchel untuk meraih trofi

    Upaya untuk memaksimalkan performa para pemain elit menjadi landasan tujuan utama Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk mengakhiri penantian yang menyakitkan selama 60 tahun demi meraih trofi internasional bergengsi. Badan pengurus tersebut mengambil keputusan struktural yang menuai banyak perdebatan dengan menunjuk Thomas Tuchel sebagai arsitek taktik, menggantikan Gareth Southgate setelah kekalahan beruntun di final Kejuaraan Eropa.

    Inggris secara resmi memulai perjalanannya menuju kejayaan Piala Dunia, menghadapi tim Kroasia yang tangguh di Dallas sebelum bertanding melawan Ghana dan menutup fase grup melawan Panama.

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