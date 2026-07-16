Melalui Instagram dua hari setelah kekalahan 2-0 tersebut, pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan rasa sakitnya melihat ambisi seumur hidupnya sirna. Setelah berjuang keras untuk kembali masuk ke starting XI Didier Deschamps selama turnamen di Amerika Utara, Digne tampil di setiap pertandingan Prancis, kecuali pada laga fase grup melawan Senegal dan Norwegia. Peran penting ini membuat tersingkirnya Prancis secara mendadak terasa sangat sulit untuk diterima, dan sang bek mengakui betapa sulitnya menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kekecewaan yang begitu mendalam.

“Dan begitulah, sebuah mimpi telah berakhir,” tulisnya. “Mimpi seorang anak kecil, dan tentunya mimpi ribuan orang di belakang kami. Kita selalu membayangkan begitu banyak hal, seringkali hal-hal yang paling indah. Namun, akhir dari sebuah mimpi terkadang bisa terasa sulit, dan kenyataan yang menyadarkan kita bahkan lebih kejam. Hal tersulit hari ini adalah menemukan kata-kata untuk mengungkapkan kekecewaan yang begitu besar ini.”