Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Kecewa pada diri sendiri' - Lucas Digne angkat bicara soal tersingkirnya Prancis di semifinal Piala Dunia setelah pelanggaran yang dilakukan pemain baru PSG terhadap Lamine Yamal menjadi faktor penentu dalam kekalahan dari Spanyol
Sebuah mimpi yang berubah menjadi mimpi buruk
Melalui Instagram dua hari setelah kekalahan 2-0 tersebut, pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan rasa sakitnya melihat ambisi seumur hidupnya sirna. Setelah berjuang keras untuk kembali masuk ke starting XI Didier Deschamps selama turnamen di Amerika Utara, Digne tampil di setiap pertandingan Prancis, kecuali pada laga fase grup melawan Senegal dan Norwegia. Peran penting ini membuat tersingkirnya Prancis secara mendadak terasa sangat sulit untuk diterima, dan sang bek mengakui betapa sulitnya menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kekecewaan yang begitu mendalam.
“Dan begitulah, sebuah mimpi telah berakhir,” tulisnya. “Mimpi seorang anak kecil, dan tentunya mimpi ribuan orang di belakang kami. Kita selalu membayangkan begitu banyak hal, seringkali hal-hal yang paling indah. Namun, akhir dari sebuah mimpi terkadang bisa terasa sulit, dan kenyataan yang menyadarkan kita bahkan lebih kejam. Hal tersulit hari ini adalah menemukan kata-kata untuk mengungkapkan kekecewaan yang begitu besar ini.”
- Getty Images Sport
Digne mengakui kesalahannya
Meskipun pemain Aston Villa yang akan hengkang ini—yang dijadwalkan menyelesaikan kepindahannya ke Paris Saint-Germain setelah turnamen ini berakhir—tidak secara eksplisit menyebut nama Lamine Yamal, pesannya mengandung pengakuan yang jelas atas kegagalan pribadinya. Upaya Digne untuk menghalau bola dengan kaki kirinya berujung pada pelanggaran terhadap remaja sensasi asal Spanyol tersebut, yang menghasilkan tendangan penalti di babak pertama yang dimanfaatkan Spanyol untuk membuka skor.
Merenungkan perannya dalam kekalahan tersebut, Digne menyatakan: “Pertama-tama, saya kecewa pada diri saya sendiri. Saya juga kecewa untuk tim ini, atas semua usaha yang telah kami lakukan, dan untuk kelompok pemain luar biasa ini. Saya juga memikirkan semua orang yang ikut dalam perjalanan ini, serta mereka yang mendukung kami dari Prancis dan seluruh dunia. Dukungan kalian telah mengantarkan kami sepanjang petualangan ini.”
Kembalinya yang penuh emosi ke panggung besar
Turnamen ini menandai tonggak sejarah pribadi yang penting bagi Digne, yang tampil di Piala Dunia keduanya tepat 12 tahun setelah penampilan pertamanya. Setelah tidak dipanggil untuk kampanye sukses di Rusia 2018 dan edisi 2022 di Qatar, mantan pemain Barcelona ini sempat menikmati kebangkitan kembali di skuad tim nasional sebelum bencana di babak semifinal.
Terlepas dari kekecewaan tersebut, sang bek tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang turut serta dalam perjalanan ini sambil mengungkapkan kebanggaannya terhadap warisan budayanya. "Meskipun ada kekecewaan yang sangat besar ini, saya tetap bangga telah mewakili negara kita, dengan segala kekayaannya, keragamannya, dan semua orang yang menjadi bagian darinya," tambahnya. "Terima kasih atas segalanya, atas dukungan kalian, dan atas semua emosi ini. Kalian luar biasa sepanjang kompetisi ini."
- Getty Images Sport
Menargetkan podium saat melawan Inggris
Perjalanan tim asuhan Deschamps belum sepenuhnya berakhir, karena mereka kini harus bersiap menghadapi pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Meskipun banyak pemain merasa sulit memotivasi diri untuk pertandingan ini, Digne bertekad mengakhiri musim panasnya di level internasional dengan catatan gemilang dengan meraih medali perunggu.
Ia mengatakan kepada para pengikutnya: "Ini belum berakhir, kami masih harus berjuang untuk naik podium." Prancis akan menghadapi The Three Lions pada hari Sabtu, dengan harapan dapat memulihkan kebanggaan sebelum skuad ini bubar dan Digne bersiap untuk kembali tampil di Ligue 1 bersama PSG.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami