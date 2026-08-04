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Kebuntuan transfer Liverpool senilai £145 juta! Tuntutan gila PSG memaksa Liverpool beralih ke 'Rencana B' yang mengejutkan
Barcola tetap menjadi target utama Liverpool
Liverpool menolak membiarkan upaya mereka memburu winger baru sepenuhnya bergantung pada negosiasi yang sedang berlangsung dengan PSG. Barcola tetap menjadi kandidat terdepan untuk mewarisi tanggung jawab lini serang yang ditinggalkan oleh Mohamed Salah di Anfield. Kecepatan, tusukan langsung, dan kemampuan pemain 23 tahun itu untuk bermain di kedua sisi sayap membuatnya menjadi sosok yang cocok secara taktis bagi pelatih kepala Iraola. Menurut CaughtOffside, Liverpool tetap melakukan pembicaraan antarklub dengan PSG dan bersedia menginvestasikan sekitar €100 juta untuk pemain timnas Prancis tersebut.
- (C)Getty Images
PSG menuntut biaya transfer premium
Terlepas dari kesediaan Liverpool untuk mengeluarkan dana besar, valuasi sangat tinggi dari PSG telah mempersulit potensi transfer tersebut. Klub Paris itu kabarnya meminta antara £140 juta hingga £145 juta sebelum serius mempertimbangkan penjualan. Meski Barcola dilaporkan tertarik dengan proyek di Anfield, perbedaan valuasi yang signifikan menjelaskan mengapa Liverpool aktif menyiapkan opsi alternatif.
Menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk bernegosiasi dengan PSG tanpa kemajuan bisa membuat Liverpool kelabakan pada akhir jendela transfer, terlebih lini serang mereka sudah membutuhkan kedalaman dan ketidakpastian yang lebih besar menjelang musim baru.
Wonderkid Brasil muncul sebagai rencana B
Penyerang Bournemouth, Rayan, muncul sebagai alternatif utama Liverpool jika kesepakatan Barcola gagal terwujud. Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi "secara prinsip" dengan winger berusia 20 tahun itu.
Pemain Brasil itu sudah memahami gaya Iraola yang menuntut tinggi dan akan menawarkan kecepatan, kekuatan, serta potensi perkembangan yang besar di sisi kanan. Rayan menikmati paruh kedua musim yang impresif di Premier League, dengan mencatat tujuh kontribusi gol dalam 15 pertandingan setelah tiba di pesisir selatan pada awal tahun.
- AFP
Alternatif lain yang dipertimbangkan
Bursa transfer musim panas Liverpool sudah mendatangkan bek Jeremy Jacquet dan winger Victor Munoz ke Anfield, tetapi kedatangan keduanya belum sepenuhnya menutup celah kreativitas dan ketajaman mencetak gol yang ditinggalkan Salah.
Karena itu, satu penyerang papan atas lainnya masih dibutuhkan sebelum skuad ini bisa dianggap siap menantang gelar. Jika kesepakatan untuk Barcola atau Rayan tidak bisa diselesaikan, klub tetap membuka opsi lain.
Yankuba Minteh tetap menjadi opsi kuat lainnya, sementara Matias Fernandez-Pardo dari Lille menawarkan fleksibilitas di seluruh lini depan saat klub dengan cermat menilai pasar.
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