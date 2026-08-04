Kebuntuan transfer Liverpool senilai £145 juta! Tuntutan gila PSG memaksa Liverpool beralih ke 'Rencana B' yang mengejutkan

Terlepas dari kesediaan Liverpool untuk mengeluarkan dana besar, valuasi sangat tinggi dari PSG telah mempersulit potensi transfer tersebut. Klub Paris itu kabarnya meminta antara £140 juta hingga £145 juta sebelum serius mempertimbangkan penjualan. Meski Barcola dilaporkan tertarik dengan proyek di Anfield, perbedaan valuasi yang signifikan menjelaskan mengapa Liverpool aktif menyiapkan opsi alternatif.

Menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk bernegosiasi dengan PSG tanpa kemajuan bisa membuat Liverpool kelabakan pada akhir jendela transfer, terlebih lini serang mereka sudah membutuhkan kedalaman dan ketidakpastian yang lebih besar menjelang musim baru.