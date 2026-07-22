Kebuntuan seputar Emiliano Martinez, dengan alternatif seperti Guglielmo Vicario, David de Gea, dan Noah Atubolu: perkembangan terkini mengenai bursa transfer kiper Juventus

Juventus terus melakukan penjajakan untuk menghadirkan seorang penjaga gawang bagi pelatih asal Certaldo yang dapat memberikan jaminan lebih baik dibandingkan para penjaga gawang yang saat ini ada dalam skuad. Dan fakta bahwa pilihan utama jatuh pada Emiliano Martinez, yang baru saja tampil gemilang bersama Argentina di Piala Dunia, menunjukkan bahwa di benak pelatih Bianconeri tersebut ada gagasan untuk mengandalkan seorang pemain yang memiliki karisma besar.Namun, negosiasi dengan Aston Villa—yang setahun yang lalu pada periode yang sama hampir kehilangan Dibu, yang ingin menghadapi tantangan baru di tempat lain—belum mencatat kemajuan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Terikat kontrak hingga Juni 2029 dengan klub Inggris tersebut, Martinez diperkirakan bernilai sekitar 12 juta euro, angka yang dianggap terlalu tinggi oleh Juventus. Ditambah dengan gaji kotor sebesar 9 juta euro per musim, Juventus tidak ingin menawar lebih dari 6,5 juta euro yang saat ini ditawarkan.