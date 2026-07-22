Pernyataan Luciano Spalletti setelah hasil imbang dalam laga persahabatan pramusim pertama melawan Basel telah menghilangkan segala bentuk kesalahpahaman terkait posisi penjaga gawang: “Kami ingin ada persaingan di semua posisi dan sedang mencari penjaga gawang baru”. Terlepas dari keinginan Michele Di Gregorio untuk membuktikan diri (yang juga sedang diincar oleh Besiktas asuhan Vincenzo Italiano) setelah musim yang sulit, serta penampilan Mattia Perin yang selalu dapat diandalkan setiap kali diturunkan.
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Kebuntuan seputar Emiliano Martinez, dengan alternatif seperti Guglielmo Vicario, David de Gea, dan Noah Atubolu: perkembangan terkini mengenai bursa transfer kiper Juventus
KEBUNTUAN DALAM PEMBIAYAAN DIBU
Juventus terus melakukan penjajakan untuk menghadirkan seorang penjaga gawang bagi pelatih asal Certaldo yang dapat memberikan jaminan lebih baik dibandingkan para penjaga gawang yang saat ini ada dalam skuad. Dan fakta bahwa pilihan utama jatuh pada Emiliano Martinez, yang baru saja tampil gemilang bersama Argentina di Piala Dunia, menunjukkan bahwa di benak pelatih Bianconeri tersebut ada gagasan untuk mengandalkan seorang pemain yang memiliki karisma besar.Namun, negosiasi dengan Aston Villa—yang setahun yang lalu pada periode yang sama hampir kehilangan Dibu, yang ingin menghadapi tantangan baru di tempat lain—belum mencatat kemajuan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Terikat kontrak hingga Juni 2029 dengan klub Inggris tersebut, Martinez diperkirakan bernilai sekitar 12 juta euro, angka yang dianggap terlalu tinggi oleh Juventus. Ditambah dengan gaji kotor sebesar 9 juta euro per musim, Juventus tidak ingin menawar lebih dari 6,5 juta euro yang saat ini ditawarkan.
DUA HAL YANG BELUM DIKETAHUI
Setelah menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia, Dibu Martinez akan membahas masa depannya dengan petinggi Aston Villa dalam beberapa pekan mendatang, untuk mengetahui apakah ada ruang untuk menegosiasikan kepindahannya dan, yang terpenting, apakah ada kemungkinan untuk menguntungkan Juventus dengan mendapatkan potongan harga dari nilai pasarnya. Tidak akan mudah meyakinkan Unai Emery, pelatih Aston Villa, yang tidak ingin kehilangan sosok pemimpin di ruang ganti seperti pemain asal Argentina tersebut. Selain itu, pemain kelahiran tahun 1992 ini berisiko membawa beban cedera patah jari yang dialaminya di akhir musimlalu, yang ia pilih untuk ditangani tanpa operasi agar tidak kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam Piala Dunia baru-baru ini.
PEMBAHASAN TENTANG VICARIO
Karena alasan-alasan tersebut, Juventus telah lama menjajaki opsi-opsi alternatif, yang mungkin lebih terjangkau dari segi finansial. Dalam hal ini, perhatian tetap tertuju pada Guglielmo Vicario, yang akan hengkang dari Tottenham asuhan Roberto De Zerbi dan sangat ingin kembali ke Italia setelah penampilan gemilangnya bersama Empoli. Kiper kelahiran tahun 1996 ini sempat dikaitkan dengan Inter dalam beberapa bulan terakhir, sebelum tim Nerazzurri memutuskan untuk mengincar Josep Martinez, sedangkan Napoli baru-baru ini ikut masuk dalam perburuan, namun mereka harus terlebih dahulu mencari solusi untuk salah satu dari Meret atau Milinkovic-Savic sebelum merekrut kiper baru. Tottenham meminta sekitar 20 juta euro untuk melepas kiper asal Italia tersebut, sementara Juventus tetap bersikap menunggu.
IDEA DE GEA
Nama lain yang patut diperhatikan di pasar transfer Italia adalah David de Gea, yang beberapa hari terakhir ini telah memulai musim ketiganya bersama Fiorentina. Meskipun usianya sudah cukup matang (lahir pada tahun 1990) dan kontraknya dengan Fiorentina masih cukup panjang – akan berakhir pada tahun 2028, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi – kiper andalan asal Spanyol ini sepenuhnya memenuhi kriteria yang diinginkan Spalletti. Keandalan di bawah mistar gawang, kemampuan memimpin barisan pertahanan, dan rekam jejak yang mumpuni di level internasional melengkapi profil seorang kiper papan atas, persis seperti yang dicari Juventus saat ini. Namun, untuk saat ini, Juventus terpaksa menerima keinginan sang pemain untuk melanjutkan petualangannya di Florence serta keputusan klub Fiorentina, yang tidak ingin kehilangan mantan pemain Manchester United tersebut.
PIACE ATUBOLU
Nama terbaru yang dikaitkan dengan Juventus untuk posisi kiper baru adalah kiper asal Jerman Noah Atubolu, kelahiran 2002, yang baru saja menjalani musim yang sangat positif bersama Freiburg, tim yang mencapai semifinal Liga Europa musim lalu. Kiper dengan postur atletis yang kokoh ini, yang sebelumnya juga pernah diincar oleh Inter dan Milan, menjadi incaran sejumlah direktur olahraga yang melihat potensi besar dalam dirinya untuk musim-musim mendatang. Persaingan dari luar negeri memang tidak sedikit, namun yang tentu saja menarik adalah fakta bahwa kontraknya akan berakhir dalam waktu kurang dari satu tahun dan saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Artinya, Juventus termasuk di antara klub-klub yang berharap dapat memboyongnya dari Freiburg dengan harga yang terjangkau.
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