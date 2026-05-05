Menurut La Gazzetta dello Sport, telah berlangsung lima pertemuan terpisah antara jajaran direksi Juventus dan Milos Vlahovic, yang merupakan ayah sekaligus perwakilan sang penyerang. Dalam pembicaraan tersebut, pihak pemain menunjukkan kesediaan yang mengejutkan untuk berkompromi terkait gaji, dengan mengusulkan perpanjangan kontrak jangka pendek yang gajinya disusun mirip dengan kesepakatan Kenan Yildiz.

Hal ini berarti Vlahovic akan menerima sekitar €7 juta per tahun - penurunan yang signifikan dari €12 juta yang ia terima untuk musim ini.

Meskipun ada konsesi yang tampak jelas terkait gaji, belum ada kesepakatan yang tercapai. Poin-poin utama yang menjadi hambatan adalah biaya tambahan, khususnya komisi agen dan bonus penandatanganan yang diminta oleh pihak pemain asal Serbia tersebut.

Juventus saat ini bersikap tegas, tidak bersedia memenuhi tuntutan finansial sekunder ini, yang membuat meja negosiasi berada dalam keadaan mandek saat waktu terus berjalan menuju jendela transfer musim panas.



