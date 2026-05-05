Getty Images
Diterjemahkan oleh
Kebuntuan negosiasi kontrak Dusan Vlahovic terus berlanjut akibat tuntutan utama sang penyerang, meskipun telah digelar lima kali pertemuan dengan Juventus
Seri di Allianz Stadium
Vlahovic akhirnya mengakhiri puasa gol selama 180 hari dengan tendangan bebas yang menakjubkan saat melawan Hellas Verona, namun euforia di tribun Allianz Stadium tak mampu menyembunyikan ketegangan yang semakin memuncak di balik layar. Meskipun gol pemain internasional Serbia itu menyelamatkan Juve dari kekalahan memalukan melawan tim yang sudah terdegradasi, hal itu tak banyak membantu mempercepat proses perpanjangan kontrak yang mandek dan kini telah mencapai titik kritis.
Mantan pemain Fiorentina ini memegang peranan penting dalam rencana klub yang sedang berupaya mengamankan posisi keempat di Serie A. Namun, dengan hanya tersisa 56 hari sebelum kontraknya saat ini berakhir, ketidakcocokan antara rombongan pemain dan dewan direksi Juventus tetap terasa jelas. Pihak manajemen di tempat latihan Continassa telah menegaskan bahwa mereka beroperasi dalam batasan keuangan yang ketat, yang menyebabkan kebuntuan yang tidak nyaman dengan pihak sang penyerang.
- Getty Images
Kendala keuangan dan tuntutan agen
Menurut La Gazzetta dello Sport, telah berlangsung lima pertemuan terpisah antara jajaran direksi Juventus dan Milos Vlahovic, yang merupakan ayah sekaligus perwakilan sang penyerang. Dalam pembicaraan tersebut, pihak pemain menunjukkan kesediaan yang mengejutkan untuk berkompromi terkait gaji, dengan mengusulkan perpanjangan kontrak jangka pendek yang gajinya disusun mirip dengan kesepakatan Kenan Yildiz.
Hal ini berarti Vlahovic akan menerima sekitar €7 juta per tahun - penurunan yang signifikan dari €12 juta yang ia terima untuk musim ini.
Meskipun ada konsesi yang tampak jelas terkait gaji, belum ada kesepakatan yang tercapai. Poin-poin utama yang menjadi hambatan adalah biaya tambahan, khususnya komisi agen dan bonus penandatanganan yang diminta oleh pihak pemain asal Serbia tersebut.
Juventus saat ini bersikap tegas, tidak bersedia memenuhi tuntutan finansial sekunder ini, yang membuat meja negosiasi berada dalam keadaan mandek saat waktu terus berjalan menuju jendela transfer musim panas.
Juventus mengeluarkan ultimatum yang tegas
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Juventus telah mengambil langkah untuk menekan pihak keluarga Vlahovic. Pesan yang tersiar dari markas klub tersebut menunjukkan sikap ketat; Bianconeri telah menyatakan bahwa mereka tidak bisa dan tidak akan melampaui angka tertentu untuk mendapatkan tanda tangan sang penyerang.
Laporan menunjukkan bahwa hal ini dianggap sebagai ultimatum, dengan Juventus pada dasarnya menantang sang pemain untuk menerima persyaratan tersebut atau mencari klub baru.
Pihak manajemen memprioritaskan keberlanjutan jangka panjang klub daripada memenuhi tuntutan tinggi dari perwakilan sang pemain, meskipun hal itu berarti mengambil risiko kehilangan bintang nomor sembilan mereka.
- Getty Images
Prospek berstatus bebas transfer semakin mendekat
Berbeda dengan Juventus, perwakilan Vlahovic tampaknya tidak terburu-buru untuk menuntaskan kesepakatan. Mereka menyadari bahwa penampilan gemilang di akhir musim hanya akan meningkatkan nilai sang striker di bursa transfer.
Jika ia menjadi pemain bebas transfer yang diminati, klub-klub besar Eropa seperti AC Milan dan Bayern Munich dapat segera kembali bersaing untuk mendapatkan jasa pemain berusia 24 tahun tersebut tanpa biaya transfer.
Untuk saat ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk memprioritaskan tujuan olahraga berupa lolos ke Liga Champions, namun awan ketidakpastian tetap ada.