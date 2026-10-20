Khvicha Kvaratskhelia tidak lagi menjadi pilihan utama di Paris Saint-Germain sejak awal musim mengingat performanya, dan ia bisa saja membuktikan diri dalam laga Liga Champions melawan Barcelona pada Selasa malam ini, seperti yang biasa ia lakukan dalam pertandingan-pertandingan besar.
Penampilan pemain yang naik-turun ini memicu perdebatan dalam program "L'After Foot" di kanal RMC, sebelum pertandingan, di mana para tamu bertanya: apakah Kvaratskhelia akan kembali menjawab dengan tampil di laga besar?
Setelah dianggap sebagai salah satu arsitek utama gelar kedua Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa musim lalu, pemain asal Georgia itu menjalani awal yang rumit untuk musim 2026-2027. Dan bentrokan Eropa melawan Barcelona datang pada momen yang sangat tepat untuk mengukur kemampuannya dalam memberikan jawaban.