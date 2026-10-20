Mantan pemain Lyon dan Saint-Etienne, Francois Clerc, mengatakan dalam program tersebut pada Senin malam: "Jika Kvara memulai pertandingan, dia akan tampil hebat. Dari sisi perilaku, kami merasa dia bermain dengan kepala (yang kacau), dan dia tidak hadir. Kami merasakan semacam ketidaknyamanan. Dia pernah memberikan pertandingan-pertandingan bagus di Liga Prancis, tapi sekarang dia tetap saja mengecewakan."

Di sisi lain, jurnalis Daniel Riolo berpendapat bahwa kesenjangan level pemain asal Georgia itu antara Liga Prancis dan Liga Champions Eropa bisa menjadi masalah.

Ia berkata: "Jika dia bermain (menghadapi Barcelona) dan seperti biasa (di Liga Champions) dia tampil bagus, maka menurut saya pesan setelah beberapa waktu adalah: berhentilah melakukan itu."

Ia menjelaskan bahwa pemain asal Georgia itu tampaknya memilih-milih pertandingan dan tidak peduli dengan laga-laga Liga Prancis, sehingga levelnya berbeda antara kedua kompetisi tersebut.

Ia menambahkan: "Kami sepakat adanya teori pemain memilih-milih pertandingan, dan kami melewatinya dengan tenang karena kami menyadari bahwa semua orang tidak peduli dengan Liga Prancis di Paris Saint-Germain. Tapi ini akan menjadi hal yang sangat besar, bahkan lebih dari yang seharusnya. Di Liga Prancis, dia benar-benar biasa-biasa saja. Jika dia bagus besok dan saya adalah pelatihnya, saya tidak akan menerima itu."