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Kebisingan Mbappe dan Yamal membuat frustrasi bintang Paris: akankah laga melawan Barcelona menyelamatkannya?

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
K. Kvaratskhelia
K. Mbappe
L. Yamal
Prancis
Spanyol
Georgia

Titik balik atau awal krisis?

Khvicha Kvaratskhelia tidak lagi menjadi pilihan utama di Paris Saint-Germain sejak awal musim mengingat performanya, dan ia bisa saja membuktikan diri dalam laga Liga Champions melawan Barcelona pada Selasa malam ini, seperti yang biasa ia lakukan dalam pertandingan-pertandingan besar.

Penampilan pemain yang naik-turun ini memicu perdebatan dalam program "L'After Foot" di kanal RMC, sebelum pertandingan, di mana para tamu bertanya: apakah Kvaratskhelia akan kembali menjawab dengan tampil di laga besar?

Setelah dianggap sebagai salah satu arsitek utama gelar kedua Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa musim lalu, pemain asal Georgia itu menjalani awal yang rumit untuk musim 2026-2027. Dan bentrokan Eropa melawan Barcelona datang pada momen yang sangat tepat untuk mengukur kemampuannya dalam memberikan jawaban.

  • Kepala kacau: inkonsistensi penampilan Kvaratskhelia "tidak bisa diterima"

    Mantan pemain Lyon dan Saint-Etienne, Francois Clerc, mengatakan dalam program tersebut pada Senin malam: "Jika Kvara memulai pertandingan, dia akan tampil hebat. Dari sisi perilaku, kami merasa dia bermain dengan kepala (yang kacau), dan dia tidak hadir. Kami merasakan semacam ketidaknyamanan. Dia pernah memberikan pertandingan-pertandingan bagus di Liga Prancis, tapi sekarang dia tetap saja mengecewakan."

    Di sisi lain, jurnalis Daniel Riolo berpendapat bahwa kesenjangan level pemain asal Georgia itu antara Liga Prancis dan Liga Champions Eropa bisa menjadi masalah.

    Ia berkata: "Jika dia bermain (menghadapi Barcelona) dan seperti biasa (di Liga Champions) dia tampil bagus, maka menurut saya pesan setelah beberapa waktu adalah: berhentilah melakukan itu."

    Ia menjelaskan bahwa pemain asal Georgia itu tampaknya memilih-milih pertandingan dan tidak peduli dengan laga-laga Liga Prancis, sehingga levelnya berbeda antara kedua kompetisi tersebut.

    Ia menambahkan: "Kami sepakat adanya teori pemain memilih-milih pertandingan, dan kami melewatinya dengan tenang karena kami menyadari bahwa semua orang tidak peduli dengan Liga Prancis di Paris Saint-Germain. Tapi ini akan menjadi hal yang sangat besar, bahkan lebih dari yang seharusnya. Di Liga Prancis, dia benar-benar biasa-biasa saja. Jika dia bagus besok dan saya adalah pelatihnya, saya tidak akan menerima itu."

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  • Kebisingan Ballon d'Or bisa jadi penyebab kekecewaan

    Jurnalis dan analis teknis Florent Gautreau menilai bahwa Luis Enrique mungkin akan membiarkan Kvaratskhelia duduk di bangku cadangan dan terus memberinya tekanan, karena ia belum memulihkan level dan perilaku yang diinginkan. Namun, ia memprediksi pemain asal Georgia itu akan kembali tampil sebagai pemain luar biasa dan merebut kembali posisinya sebagai pemain inti, baik di kancah domestik maupun di Eropa.

    Sementara itu, jurnalis dan analis Walid Acherchour tidak mampu menemukan penjelasan atas perbedaan level sang pemain ini dan berkata: "Tahun ini, ia tidak tampil di Piala Dunia, dan ia mendapatkan persiapan yang ideal. Jadi, bagaimana kita menjelaskan bahwa Kvara, yang mungkin masuk dalam lima kandidat terbaik peraih Ballon d'Or, kini tidak lagi mampu mencoba melewati lawan dalam situasi satu lawan satu di hadapan Strasbourg?"

    Gautreau menjawab dengan satu kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini: "Ada satu hal yang kita remehkan dalam semua diskusi kita soal Ballon d'Or: ketika ia datang di awal musim, mungkin ia melihat dirinya sebagai kandidat, tetapi dalam mesin besar kampanye pencalonan milik semua orang (Mbappe, Yamal, dan Dembele), ia melihat bahwa mereka tidak lagi membicarakan dirinya."

    Ia menjelaskan: "Karena itulah mungkin levelnya menurun (akibat rasa frustrasi), sementara ia mengharapkan awal musim yang gemilang setelah absen di Piala Dunia."

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