Kebingungan seputar penyertakan FC Bayern München dalam klausul pelepasan Nico Schlotterbeck: Laporan kontroversial mengungkap detail negosiasi kontrak dengan BVB

Sebenarnya, masalah ini belum benar-benar selesai, melainkan hanya ditunda. Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Schlotterbeck memasukkan klausul (besar) dalam draf kerjanya yang baru. Hal ini memungkinkannya untuk meninggalkan BVB dan bergabung dengan klub besar lainnya bahkan setelah Piala Dunia, berkat klausul pelepasan senilai 50 hingga 60 juta euro.

Klub-klub top mana saja yang masuk dalam daftar pilihan Schlotterbeck masih belum jelas. Namun, dapat diasumsikan bahwa selain Liverpool, Barcelona, dan Manchester City serta United, PSG dan Real Madrid juga termasuk di dalamnya. Awalnya, Bild juga memasukkan FC Bayern München ke dalam daftar klub yang tercakup dalam klausul pelepasan Schlotterbeck. Namun, beberapa saat kemudian, surat kabar tabloid tersebut menulis bahwa klausul tersebut secara eksplisit tidak mencakup FCB sebagai calon pembeli, melainkan hanya raksasa-raksasa internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hambatan besar bagi kemungkinan perpindahan Schlotterbeck ke rival terbesar BVB di Bundesliga.

Ketika ditanya oleh DAZN apakah secara prinsip ada klausul pelepasan, direktur olahraga baru Dortmund, Ole Book, menolak memberikan komentar pada Sabtu sore. "Itu juga tidak akan ada," tegasnya, sambil menekankan bahwa BVB tidak akan berkomentar mengenai isi kontrak.

Sementara itu, Schlotterbeck telah naik menjadi pemain dengan gaji tertinggi di BVB. Menurut kicker, gaji tahunannya kini mencapai sepuluh juta euro ditambah bonus. Ia menggantikan Niklas Süle, yang akan meninggalkan Dortmund tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang. Selain itu, jika ia bertahan dalam jangka panjang, ia dianggap sebagai calon penerus ban kapten yang saat ini masih dipegang oleh Emre Can. Meskipun mengalami cedera ligamen silang, Borussia baru-baru ini memperpanjang kontrak pemain berusia 32 tahun tersebut selama satu tahun lagi.