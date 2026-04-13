Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Kebingungan Fleck... Rashford di antara kejeniusan mencetak gol dan kedinginan di momen-momen krusial

Ketidakpastian semakin meningkat terkait status Marcus Rashford, bintang Barcelona, apakah ia akan diturunkan sebagai starter pada pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions besok, Selasa, melawan Atlético Madrid.

Barcelona sebelumnya kalah dalam pertandingan leg pertama di kandang sendiri dengan skor 2-0, yang membuat tim Catalan ini berada di bawah tekanan besar.

Pertanyaan yang muncul sekarang: Apakah pelatih Hans Flick akan mempercayai Rashford sebagai starter? Atau apakah "suasana hati" teknisnya akan membuatnya duduk di bangku cadangan?

  راشفوردGetty Images Sport

    Dua sisi dari satu koin: sihir dan kesesatan

    Surat kabar "AS" memuat laporan yang menyoroti kontras performa Rashford bersama tim Catalan tersebut.

    Pemain Inggris ini membuat Anda terpikat saat ia melepaskan tembakan-tembakan yang tak terbendung, seperti gol terakhirnya dalam empat gol ke gawang Espanyol atau tendangan bebasnya yang menakjubkan, namun ia juga pemain yang memicu kemarahan para penggemar, saat ia berubah menjadi mesin pembuang peluang mudah, seperti yang terjadi dalam duel-duel satu lawan satu terbarunya melawan Dmitrovic dan Musso.

    Yang lebih mengkhawatirkan, bukan hanya pemborosan peluang, tetapi juga kurangnya semangat juang di momen-momen kritis, seperti adegan di final Supercopa de España, ketika ia mundur dari mengejar pemain Real Madrid, meninggalkan rekan-rekannya yang berteriak, dan adegan-adegan tersebut menimbulkan tanda tanya seputar sejauh mana keterlibatannya secara mental dalam proyek Flick.

    • Iklan
  ماركوس راشفوردGetty Images Sport

    Kesuksesan digital dan dampak yang tak terlihat

    Secara adil, Rashford telah mencapai tujuan utamanya untuk menghidupkan kembali kariernya sejak bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2025, dengan mencetak 12 gol dan memberikan 13 assist dalam 41 pertandingan.

    Hanya trio menakutkan Rafeina, Lamine Yamal, dan Fermin Lopez yang mampu mengungguli Rashford dalam hal kontribusi gol.

    Meskipun demikian, ada "tipuan" tersembunyi; sebagian besar gol dan umpan Rashford tidak memiliki dampak langsung dalam mengubah hasil pertandingan besar, kecuali pada momen-momen langka, seolah-olah ia kurang realistis pada saat-saat tim sangat membutuhkannya.

  راشفورد أمام نيوكاسلGetty Images Sport

    Revolusi lini tengah dan pilihan sulit Flick

    Penampilan gemilang Gavi, kondisi fisik yang prima dari Dani Olmo dan Ferran López, serta kembalinya Frenkie de Jong, merupakan faktor-faktor yang menekan Flick untuk mengubah skema taktisnya.

    Tidak diragukan lagi, mengandalkan empat pemain di lini tengah mungkin memberikan Barcelona kendali yang lebih besar dan kekuatan pertahanan, tetapi hal itu pasti berarti mengorbankan Rashford, serta mengalihkan semua sorotan ke sayap kanan yang dipimpin oleh Yamal, yang berisiko membuat tim kehilangan keseimbangan serangannya di sayap kiri.

    Flick telah menunjukkan, lebih dari sekali, kepercayaannya pada Rashford, terutama dengan absennya Rafeina, namun malam di Metropolitano berbeda dari semua yang sebelumnya; Rashford harus membuktikan bahwa ia adalah pemain yang tampil di momen-momen besar dan layak bertahan, atau ia akan menemukan dirinya dalam perjalanan kembali ke Manchester, setelah masa pinjamannya bersama Barça berakhir.

