Diterjemahkan oleh
"Kebingungan dan kelangkaan palsu!" - FIFA menerima panggilan pengadilan setelah pihak berwenang AS meluncurkan penyelidikan terkait tuduhan harga tiket Piala Dunia yang "sangat menipu"
Tindakan hukum telah diajukan terhadap FIFA
Jaksa Agung New York dan New Jersey telah secara resmi meluncurkan penyelidikan terhadap praktik penjualan tiket FIFA, dengan menuduh badan pengatur tersebut menciptakan “serangkaian kebingungan, kelangkaan palsu, dan harga yang tak masuk akal.” Jaksa Agung New Jersey, Jennifer Davenport, mengonfirmasi bahwa badan pengatur sepak bola dunia tersebut telah dipanggil untuk menyerahkan dokumen internal dan informasi terkait tindakan mereka. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan antara penyelenggara lokal dan pimpinan FIFA menjelang turnamen 2026.
Davenport membuat pengumuman bersama bersama Jaksa Agung New York Letitia James dan Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja Kota New York (DCWP). Selama pengumuman tersebut, Davenport menyatakan: "Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, tetapi acara ini bukanlah undangan untuk mengeksploitasi penduduk dan pengunjung kami. Bersikap jujur mengenai penjualan tiket bukanlah hal yang rumit." Penyelidikan akan berfokus pada apakah jadwal peluncuran tiket dirancang untuk memanipulasi pasar dan menaikkan biaya bagi para pendukung.
- AFP
Tuduhan mengenai perilaku menipu
DCWP menanggapi dengan serius laporan mengenai "tindakan yang secara terang-terangan menipu", dengan Komisaris Samuel AA Levine mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait transparansi FIFA. Para penggemar melaporkan bahwa mereka "ditipu" mengenai lokasi tempat duduk, khususnya terkait tiket kategori 'depan' yang dijual dengan harga lebih tinggi setelah fase penjualan awal. Ada tuduhan lebih lanjut bahwa model penetapan harga yang bervariasi memungkinkan FIFA menaikkan harga untuk 90 dari 104 pertandingan rata-rata sebesar 34%, menjadikan ini Piala Dunia termahal dalam sejarah.
Levine mencatat: "Laporan mengenai perilaku FIFA yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen kota, termasuk menyesatkan para penggemar mengenai lokasi tempat duduk dan menaikkan harga secara artifisial, sangat mengkhawatirkan." Ia menambahkan bahwa para pendukung berhak mengharapkan "transparansi dan keadilan" saat membeli tiket untuk acara sebesar ini. Penyelidikan ini akan meneliti mengapa harga tiket ini "melebihi harga tiket Piala Dunia mana pun sebelumnya" dan apakah pernyataan publik digunakan untuk menciptakan kesan urgensi yang palsu.
Keadilan bagi warga setempat
Jaksa Agung New York, James, menekankan bahwa penyelidikan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari manipulasi keuangan. Ia berpendapat bahwa warga setempat, yang menanggung sebagian besar biaya infrastruktur penyelenggaraan, tidak boleh terpinggirkan dari acara tersebut karena harga yang terlalu mahal. James menyatakan: "Tidak seorang pun boleh dimanipulasi untuk membayar harga tiket yang selangit, dan para penggemar harus dapat yakin bahwa tiket yang mereka beli adalah tiket yang akan mereka terima. Warga setempat berhak mendapatkan kesempatan yang adil untuk mendapatkan tiket dengan harga terjangkau."
Tekanan hukum ini menyusul surat sebelumnya dari Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang juga meminta penjelasan dari FIFA mengenai "praktik penjualan tiket yang berpotensi menyesatkan." Meskipun Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya membela penetapan harga tersebut dengan mengutip antusiasme yang "sangat luar biasa" terhadap turnamen ini, para penyelidik menyoroti bahwa hingga Rabu, tiket dengan harga nominal masih tersedia untuk 86 dari 104 pertandingan. Hal ini bertentangan dengan narasi kelangkaan ekstrem yang sering digunakan untuk membenarkan penetapan harga premium untuk pertandingan-pertandingan tersebut.
Kenaikan biaya membuat para penggemar sepak bola kecewa
Masalah tiket bukanlah satu-satunya hal yang menuai kritik terhadap FIFA; biaya transportasi juga menjadi sumber perselisihan utama. Penyelenggara lokal, termasuk Gubernur New Jersey Mikie Sherrill, telah berselisih dengan FIFA terkait penolakan untuk mensubsidi transportasi. Hal ini memicu protes publik ketika tarif kereta api awal dari Manhattan ke MetLife Stadium ditetapkan sebesar $150 - jauh melebihi tarif pulang-pergi normal sebesar $12,90. Menyusul reaksi negatif tersebut, NJ Transit terpaksa menurunkan tarif menjadi $98, meskipun tarif tersebut tetap jauh lebih tinggi daripada tarif standar.