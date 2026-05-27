Jaksa Agung New York dan New Jersey telah secara resmi meluncurkan penyelidikan terhadap praktik penjualan tiket FIFA, dengan menuduh badan pengatur tersebut menciptakan “serangkaian kebingungan, kelangkaan palsu, dan harga yang tak masuk akal.” Jaksa Agung New Jersey, Jennifer Davenport, mengonfirmasi bahwa badan pengatur sepak bola dunia tersebut telah dipanggil untuk menyerahkan dokumen internal dan informasi terkait tindakan mereka. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan antara penyelenggara lokal dan pimpinan FIFA menjelang turnamen 2026.

Davenport membuat pengumuman bersama bersama Jaksa Agung New York Letitia James dan Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja Kota New York (DCWP). Selama pengumuman tersebut, Davenport menyatakan: "Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, tetapi acara ini bukanlah undangan untuk mengeksploitasi penduduk dan pengunjung kami. Bersikap jujur mengenai penjualan tiket bukanlah hal yang rumit." Penyelidikan akan berfokus pada apakah jadwal peluncuran tiket dirancang untuk memanipulasi pasar dan menaikkan biaya bagi para pendukung.