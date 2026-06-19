Kebingungan besar seputar rencana Dortmund terkait Said El Mala: BVB tampaknya membuat 1. FC Köln "menggelengkan kepala"

Sebelumnya, minat Brighton & Hove Albion pun pupus, padahal The Seagulls sudah ingin mendatangkan pemain serang tersebut pada musim panas dan musim dingin lalu. Sementara itu, kepindahan ke FC Brentford gagal karena El Mala sendiri, yang kabarnya menolak tawaran transfer ke klub Liga Premier tersebut, meskipun klub itu dilaporkan siap membayar 50 juta euro kepada Köln.

Adanya kabar yang mengarah ke TSG Hoffenheim, yang dilaporkan oleh Express beberapa hari lalu, langsung dibantah oleh pihak Hoffenheim sebagai sekadar rumor belaka, meskipun surat kabar tersebut yakin bahwa "mungkin saja" ada pertimbangan semacam itu.

BVB hanya bisa membiayai transfer pemain berusia 19 tahun itu jika sebelumnya mereka memperoleh pendapatan dari penjualan pemain sendiri. Baru setelah pemain sayap Karim Adeyemi dijual pada musim panas ini—dan dengan demikian setahun sebelum kontraknya resmi berakhir—jalan bagi bintang muda Köln itu akan terbuka. Anggaran yang diperlukan dan tempat dalam skuad asuhan pelatih Niko Kovac baru akan terjamin melalui kepergian tersebut.