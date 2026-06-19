Beberapa hari yang lalu, Express mengungkap rencana transfer spektakuler dari tim Schwarzgelben untuk pemain serang berusia 19 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, untuk menekan tuntutan finansial pihak Köln, BVB berencana menyerahkan dua pemain pinjaman ke kota Köln, selain membayar biaya transfer sebesar satu juta.
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Kebingungan besar seputar rencana Dortmund terkait Said El Mala: BVB tampaknya membuat 1. FC Köln "menggelengkan kepala"
Saat ini, sedang dibahas biaya pelepasan tetap sebesar 30 juta euro untuk El Mala, yang berpotensi bertambah hingga lima juta euro melalui bonus berbasis prestasi. Untuk membuat kesepakatan ini menarik bagi Effzeh, BVB juga diharapkan menjamin bagian dari hasil penjualan di masa depan.
Selisih dari angka 50 juta euro yang diminta pihak Köln akan ditutupi oleh dua pemain pinjaman yang akan dimasukkan ke dalam kesepakatan tersebut. Salah satu nama yang secara konkret dibicarakan dalam konteks ini adalah bek kiri berbakat Almugera Kabar.
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Köln tampaknya bersikeras meminta jumlah sebesar 50 juta euro untuk El Mala
Menurut laporan dari portal Geissblog yang dekat dengan klub, para pendukung asal Rheinland tersebut tampaknya kurang antusias dengan gagasan ini. Disebutkan di sana bahwa rencana yang dikabarkan dari Dortmund itu hanya menimbulkan “geleng-geleng kepala” di kalangan petinggi klub.
Köln dilaporkan tetap bersikeras pada biaya transfer tetap sebesar 50 juta euro. Opsi lain, seperti menurunkan jumlah tersebut melalui pemain pinjaman atau pertukaran pemain, sama sekali tidak menjadi pertimbangan bagi Effzeh.
Meskipun demikian, masih dipertanyakan apakah ada klub yang bersedia membayar jumlah yang diminta tersebut. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Tottenham Hotspur menunjukkan minat, di mana pelatih baru mereka, Roberto De Zerbi, dikabarkan terkesan dengan laporan pemantauan pemain yang disusun oleh El Malas.
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Rencana transfer El Mala ke Brighton dan Brentford gagal
Sebelumnya, minat Brighton & Hove Albion pun pupus, padahal The Seagulls sudah ingin mendatangkan pemain serang tersebut pada musim panas dan musim dingin lalu. Sementara itu, kepindahan ke FC Brentford gagal karena El Mala sendiri, yang kabarnya menolak tawaran transfer ke klub Liga Premier tersebut, meskipun klub itu dilaporkan siap membayar 50 juta euro kepada Köln.
Adanya kabar yang mengarah ke TSG Hoffenheim, yang dilaporkan oleh Express beberapa hari lalu, langsung dibantah oleh pihak Hoffenheim sebagai sekadar rumor belaka, meskipun surat kabar tersebut yakin bahwa "mungkin saja" ada pertimbangan semacam itu.
BVB hanya bisa membiayai transfer pemain berusia 19 tahun itu jika sebelumnya mereka memperoleh pendapatan dari penjualan pemain sendiri. Baru setelah pemain sayap Karim Adeyemi dijual pada musim panas ini—dan dengan demikian setahun sebelum kontraknya resmi berakhir—jalan bagi bintang muda Köln itu akan terbuka. Anggaran yang diperlukan dan tempat dalam skuad asuhan pelatih Niko Kovac baru akan terjamin melalui kepergian tersebut.