Kebijakan peminjaman pemain tidak sesuai kebutuhan! Stagnasi yang dialami "pemain hebat" ini sebenarnya juga merupakan kesalahan BVB sendiri

Pemain nomor 8 ini, yang sejak awal musim dipinjamkan oleh Borussia Dortmund ke VfL Bochum selama satu tahun, merujuk pada debutnya yang sangat dinanti-nantikan bersama BVB. Wätjen, yang hingga saat itu belum pernah tampil dalam satu pertandingan profesional pun, dilemparkan ke dalam situasi yang menantang oleh pelatih Edin Terzic dua tahun lalu pada awal Mei, tepatnya di pekan ke-32 melawan FC Augsburg.

Pemain muda itu tampil gemilang. Dalam pertandingan kandang kedua terakhir dari ikon Borussia, Marco Reus, ia memberikan umpan yang membuat skor sementara menjadi 4-1 saat bermain sebagai bagian ofensif dari duo gelandang tengah. Justru Reus! "Saat saya masih kecil, saya berlari bersama dia," ungkap Wätjen setelahnya kepada Sky. "Di kamp pelatihan, saya masih menunjukkan foto-foto itu kepadanya."

Pujian berdatangan untuk Wätjen, yang telah bermain di BVB sejak tim U10, melewati semua tim junior, dan pada pekan berikutnya kembali mendapat kesempatan bermain selama 15 menit dari Terzic. "Kjell tampil luar biasa. Pemain yang hebat!" kata Reus. Direktur Olahraga Sebastian Kehl memuji: "Sebenarnya, tidak mungkin ada debut yang lebih baik dari ini." Dan Terzic memuji: "Penampilannya sangat bagus. Dia sangat berani dan tidak butuh waktu satu menit pun untuk masuk ke dalam permainan, dia sudah sejak awal meminta bola dan menyelesaikan situasi-situasi sulit."