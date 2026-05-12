Mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan kedewasaan dan kemampuan merefleksikan diri, terutama di usia seperti ini. Dan Kjell Wätjen sendiri juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang sering merenung. "Kadang-kadang saya berharap semuanya tidak berjalan begitu baik. Juga untuk menahan diri dan mengendalikan ekspektasi yang saya miliki. Namun, bagi saya, semuanya berjalan terlalu cepat," kata pemuda berusia 20 tahun itu pada pertengahan Oktober di Sport1.
Kebijakan peminjaman pemain tidak sesuai kebutuhan! Stagnasi yang dialami "pemain hebat" ini sebenarnya juga merupakan kesalahan BVB sendiri
Pemain nomor 8 ini, yang sejak awal musim dipinjamkan oleh Borussia Dortmund ke VfL Bochum selama satu tahun, merujuk pada debutnya yang sangat dinanti-nantikan bersama BVB. Wätjen, yang hingga saat itu belum pernah tampil dalam satu pertandingan profesional pun, dilemparkan ke dalam situasi yang menantang oleh pelatih Edin Terzic dua tahun lalu pada awal Mei, tepatnya di pekan ke-32 melawan FC Augsburg.
Pemain muda itu tampil gemilang. Dalam pertandingan kandang kedua terakhir dari ikon Borussia, Marco Reus, ia memberikan umpan yang membuat skor sementara menjadi 4-1 saat bermain sebagai bagian ofensif dari duo gelandang tengah. Justru Reus! "Saat saya masih kecil, saya berlari bersama dia," ungkap Wätjen setelahnya kepada Sky. "Di kamp pelatihan, saya masih menunjukkan foto-foto itu kepadanya."
Pujian berdatangan untuk Wätjen, yang telah bermain di BVB sejak tim U10, melewati semua tim junior, dan pada pekan berikutnya kembali mendapat kesempatan bermain selama 15 menit dari Terzic. "Kjell tampil luar biasa. Pemain yang hebat!" kata Reus. Direktur Olahraga Sebastian Kehl memuji: "Sebenarnya, tidak mungkin ada debut yang lebih baik dari ini." Dan Terzic memuji: "Penampilannya sangat bagus. Dia sangat berani dan tidak butuh waktu satu menit pun untuk masuk ke dalam permainan, dia sudah sejak awal meminta bola dan menyelesaikan situasi-situasi sulit."
Nuri Sahin merasa melihat dirinya sendiri dalam diri Kjell Wätjen
Hal ini menunjukkan banyak hal tentang industri sepak bola profesional dan dampaknya di media, ketika satu pertandingan yang sangat bagus saja sudah cukup untuk memicu reaksi yang begitu beragam terhadap seorang pemain muda saat ini. Sebab, bukan berarti Wätjen kemudian terpuruk, sehingga kini ia harus bermain di Liga 2.
"Saya melihat masalah yang sama pada Kjell seperti yang saya alami di tahun kedua karier profesional saya," kata Nuri Sahin, pengganti Terzic, beberapa minggu kemudian, yang sangat mengagumi Wätjen. "Di tahun pertama, tidak ada yang mengenalmu, kamu adalah bintang baru dan semua orang memujimu serta menyukaimu. Dan di tahun kedua, kamu harus membuktikan diri."
Sahin masih memberi Wätjen dua penampilan profesional lagi, tetapi langkah selanjutnya seharusnya ia capai terutama di Liga 3 bersama tim U23. Ketika akhirnya segalanya berantakan di bawah kepemimpinan Sahin dan Niko Kovac mengambil alih, tidak ada lagi tempat untuk ketidak berpengalaman. Wätjen harus kembali secara permanen ke tim cadangan. Cedera-cedera kecil pun menghambatnya.
BVB meminjamkan Wätjen ke klub lain di luar kebutuhan Bochum
Meskipun pada akhir musim ia mulai menemukan performa terbaiknya dan berhasil mencetak lima gol dalam 20 pertandingan di liga ketiga, namun karena tim U23 terdegradasi ke Regionalliga, satu hal yang jelas: Wätjen membutuhkan langkah peralihan.
Langkah itu ia ambil di klub tetangga, tim yang baru saja terdegradasi dari Bundesliga di Bochum, dan kesepakatan peminjaman sudah disepakati sejak awal. Bagi Wätjen yang sangat terikat dengan kampung halamannya, yang untuk pertama kalinya pindah dari rumah orang tuanya di Gevelsberg yang hanya berjarak 30 kilometer, ini adalah langkah yang ideal di atas kertas.
Namun, BVB, harus diakui, tampaknya tidak sepenuhnya menyadari bahwa posisi Wätjen sebagai gelandang serang di Bochum sebenarnya tidak terlalu mendesak. Dengan liburan kurang dari dua minggu, ia akhirnya bergabung dalam latihan di VfL, setelah sebelumnya bermain bersama tim U19 DFB di Kejuaraan Eropa di Rumania.
Kjell Wätjen mengalami awal yang sulit bersama VfL Bochum
Di sana, awal kariernya berjalan buruk dalam berbagai hal. Di bawah asuhan Dieter Hecking, Bochum kalah dalam tujuh dari delapan pertandingan, dan Wätjen masuk dalam susunan pemain inti pada setengah dari pertandingan tersebut. Ia pun harus bermain sebagai sayap penyerang. Hal itu juga disebabkan oleh nasib buruk: terutama pemain muda Cajetan Lenz, yang semula hanya direncanakan untuk mencoba-coba selama pramusim, langsung tampil meyakinkan sebagai gelandang bertahan dan menjadi pemain inti. Mats Pannewig yang bermain sebagai gelandang juga lebih unggul daripada Wätjen. Kapten Matus Bero memang sudah pasti menjadi starter, sementara di posisi yang lebih ofensif, Francis Onyeka terlalu penting bagi VfL.
Memang situasinya membaik bagi Wätjen di bawah pengganti Hecking, Uwe Rösler; terutama pada musim gugur ia mengalami fase yang baik dan mencetak gol tunggalnya hingga saat ini dalam kemenangan kandang 2-0 melawan Magdeburg. Dan perlu dicatat, itu sebagai pengganti Gerrit Holtmann yang cedera di sayap ofensif. Di sana, Wätjen terutama menunjukkan kekuatan larinya, meskipun ia tidak memiliki kecepatan akhir yang tinggi seperti Holtmann meskipun memiliki kemampuan sprint tertentu.
Namun, jeda singkat di musim dingin ternyata tidak terlalu menguntungkan baginya. Wätjen mengalami penurunan performa, ditambah lagi Holtmann sudah kembali fit saat paruh kedua musim dimulai. Tidak ada lagi tempat bagi Wätjen, terutama setelah Rösler menyesuaikan gaya permainannya. Kini, fokus utamanya adalah: umpan panjang ke depan, mengumpulkan bola-bola kedua, dan langsung mengoper ke sayap-sayap cepat seperti Holtmann dan Farid Alfa-Ruprecht.
Tahun 2026 yang mengecewakan bagi Kjell Wätjen
"Kami memiliki banyak alternatif di posisinya dan prinsip kinerja berlaku untuk semua orang. Dia mengalami sedikit penurunan performa, yang merupakan hal yang sangat wajar bagi pemain muda," kata Rösler pada pertengahan Februari kepada Sport1. Namun, ia tidak meragukan ambisi Wätjen: "Dalam latihan, dia sangat bersemangat. Saya baru saja berbicara panjang lebar dengannya. Secara mental, dia dalam kondisi yang baik. Saya telah mengatakan kepadanya: Teruslah seperti ini, kesempatanmu akan datang. Bagiku, dia adalah pemain penting yang ingin aku ajak bekerja sama melampaui musim ini - jika memungkinkan."
Namun, hanya dua penampilan sebagai starter pada tahun 2026 dan total tujuh pertandingan tanpa satu menit pun bermain menunjukkan kenyataan yang berbeda. Kemungkinan besar, perpanjangan kontrak Wätjen, yang masih terikat dengan BVB hingga 2028, di Castroper Straße juga tidak akan terwujud.
Hal ini bukan karena Wätjen sendiri. Dia sudah menekankan bahwa dia bisa membayangkan untuk tetap tinggal. Namun, Bochum tidak mampu membiayai transfer permanen. Peminjaman kembali bertentangan dengan keinginan klub untuk meminimalkan jumlah pemain pinjaman. Talenta-talenta sendiri diharapkan mendapatkan lebih banyak waktu bermain di masa depan untuk meningkatkan nilai transfer mereka.
BVB tampaknya akan meminjamkan Kjell Wätjen lagi
Seperti yang baru saja berhasil dilakukan dengan pemain berbakat Lenz. Pemain berusia 19 tahun ini akan segera bergabung dengan TSG Hoffenheim, dan VfL akan menerima sedikit di atas sepuluh juta euro sebagai imbalan atas transfernya. Dan di sektor junior, para pesaing Wätjen untuk posisi tersebut sudah tidak sabar: Moritz Göttlicher (18), Lasse Isbruch (17), dan Tom Meyer (18) memang masih sangat muda, namun mereka diyakini akan segera memainkan peran yang lebih besar di tim utama.
Pada akhirnya, kesepakatan ini tentu saja telah memberikan tahun yang tidak sepele bagi perkembangan sang pemain. Namun, tidak diragukan lagi bahwa masa peminjamannya jauh dari harapan klub induknya. Hal ini sebagian besar merupakan kesalahan BVB sendiri. Kini, Dortmund harus mencari solusi yang lebih baik bersama Wätjen.
Jika tidak ada klub yang bersedia membayar biaya transfer yang pantas, kemungkinan besar hal ini akan berujung pada peminjaman lagi. Yang pasti, klub baru di masa depan akan mendapatkan seorang profesional teladan dalam diri Wätjen, yang memiliki ambisi besar dan kecerdasan bermain yang tinggi, sering bermain dengan senyuman di wajahnya, dan di Bochum biasanya menjadi salah satu yang terakhir meninggalkan lapangan latihan.
Selama ia dijanjikan waktu bermain reguler di posisi gelandang serang yang ia sukai, baik pemain maupun BVB seharusnya diuntungkan. Ia tidak kekurangan tawaran. Hanya saja, kali ini pemilihan klub harus segera dioptimalkan.
Kjell Wätjen: Gambaran Umum Kariernya Sejauh Ini
Tim Pertandingan resmi Gol Assist Borussia Dortmund U17 29 8 12 Borussia Dortmund U19 43 14 11 Borussia Dortmund II 20 5 0 Borussia Dortmund 4 0 0 VfL Bochum 28 1 1