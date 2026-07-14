Kebijakan Man Utd yang merekrut Youri Tielemans hanya dengan £35 juta bisa jadi salah satu rekrutan terbaik musim panas ini: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar di bursa transfer musim panas 2026

Bagi Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat berarti. Newcastle berjuang mati-matian untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya, meski terlambat, mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Walaupun terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gejolak yang ditimbulkan oleh penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Eddie Howe dan para pemainnya. Oleh karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak stabil—dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serba bisa—tetapi ia belum pernah menunjukkan prestasi apa pun bagi klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa ia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle kini adalah menginvestasikan uang tersebut dengan bijak, karena mereka telah menyia-nyiakan sepenuhnya hasil penjualan Isak, dan menarik talenta top tidak akan lebih mudah musim panas ini. The Magpies tidak lagi bisa menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions kepada calon pemain baru, dan posisi ke-12 yang memalukan di Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James’ Park, membuktikan bahwa Newcastle tidak lagi menjadi ancaman serius bagi elit Inggris di bawah kepemilikan pemilik asal Arab Saudi yang semakin tidak peduli. Nilai: B-

Bagi Barcelona: Tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk berbelanja besar-besaran karena masalah yang sudah diketahui umum terkait kepatuhan terhadap regulasi keuangan ketat La Liga, sehingga tidaklah menjadi pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya menata kembali keuangan klub adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris ini tentu saja akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing — tidak seperti Marcus Rashford — sehingga mudah dipahami mengapa Hansi Flick menyetujui kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga harga tersebut terlihat lebih wajar, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Liverpool ini mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini—namun enam di antaranya tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan setengahnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Liga Premier adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat produktivitas yang seharusnya diharapkan oleh para pendukung Barca dari rekrutan terbarunya ini. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang pemain sayap, dan gajinya akan lebih rendah daripada Rashford, ada opsi yang lebih menguntungkan di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali ke pola menghabiskan uang tanpa pertimbangan yang matang. Nilai: C+

Bagi Gordon: Impian yang menjadi kenyataan. Meskipun penampilannya di Liga Premier sangat tidak konsisten, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon berhasil pindah ke klub besar yang sudah lama ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa ia sempat tergoda oleh kabar sebelumnya tentang kemungkinan bergabung dengan klub kota kelahirannya, Liverpool—yang juga ia dukung sejak kecil—meski awalnya sepertinya ia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, pihak Bayern wajar saja enggan membayar harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kedatangan Julian Alvarez kemungkinan akan mengalihkan sebagian perhatian dari pemain berusia 25 tahun ini, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya—karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain cadangan. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim yang dipenuhi bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanyakan saja pada Rashford, yang kini dianggap tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meskipun telah mencetak total 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi berduet dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle