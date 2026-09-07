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'Keberuntungan tidak berpihak kepada kami!' - Maxence Lacroix mengklaim Chelsea pantas meraih hasil imbang melawan Arsenal setelah Chelsea kalah 2-1
Lacroix menyesali peluang yang terbuang di Emirates
Lacroix meyakini Chelsea menjadi korban nasib buruk dalam kekalahan tipis 2-1 dari Arsenal, dengan menyebut tim asuhan Xabi Alonso telah berbuat cukup untuk mengamankan satu poin di London Utara. Rekrutan musim panas dari Crystal Palace itu menjadi figur menonjol di lini belakang yang dua kali ditembus setelah Chelsea unggul mengejutkan dalam dua menit pertama pertandingan.
Berbicara setelah peluit akhir, pemain internasional Prancis itu mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut sambil tetap optimistis dengan perkembangan tim. "Kami sedikit tidak senang, tentu saja, setelah kalah, tetapi saya percaya kami bermain baik, sejujurnya," kata pemain internasional Prancis itu. "Kami hanya harus memperbaiki beberapa hal. Saya pikir tidak mudah bermain di sana, tetapi kami tampil baik. Kami menerima kekalahan ini, tetapi kami ingin belajar darinya. Saya pikir bagus untuk belajar tentang kesalahan dan semua bagian yang salah. Kami harus terus maju dan bangkit lagi."
- Getty Images Sport
Keunggulan awal dipatahkan oleh respons Arsenal
Lacroix mengakui bahwa perubahan momentum setelah gol penyama kedudukan Arsenal membuat tugas Chelsea jauh lebih sulit, meski mereka terus menekan untuk mencari gol penyeimbang di akhir laga melalui Estevao, yang upaya akhirnya berhasil ditepis David Raya.
Merefleksikan jalannya pertandingan, Lacroix menambahkan: "Saya pikir itu adalah awal yang bagus, tetapi begitu mereka mencetak gol, semuanya menjadi semakin sulit. Namun, kami menunjukkan bahwa kami juga punya aksi-aksi bagus dan serangan-serangan bagus, jadi kekalahan ini sedikit menyakitkan. Kami sudah memberikan yang terbaik. Saya pikir kami pantas mendapatkan lebih. Keberuntungan tidak berpihak kepada kami, tetapi kami harus menerimanya. Keinginan untuk mencetak gol, sikap kami terlihat jelas. Kami menunjukkan karakter yang bagus sampai akhir. Kami pantas mendapatkan skor 2-2, tetapi kami belajar untuk lain kali."
Kapten James mencerminkan sentimen tentang margin tipis
Kapten Chelsea Reece James menggemakan perasaan rekan setimnya di lini belakang, dengan menyoroti tipisnya margin yang menentukan laga-laga Premier League berisiko tinggi.
James memberikan uraian detail versinya sendiri tentang pertandingan itu, dengan mengatakan: "Kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Bahkan ketika kami tertinggal, kami menunjukkan karakter untuk mencoba kembali ke dalam pertandingan. Pada akhirnya kami kehabisan waktu. Sepakbola di level ini adalah permainan yang ditentukan oleh momen-momen. Satu atau dua hal mengubah skor, dan itu sedikit terlalu dibesar-besarkan. Ini adalah pertandingan yang sulit dan kami harus meninjaunya serta mengambil pelajarannya. Kami punya pertandingan lain melawan Leeds dalam beberapa hari lagi dan kami harus bersiap untuk itu."
- Getty Images Sport
Alonso fokus pada proses jangka panjang
Meski para pemain merasa dirugikan, pelatih Alonso mengambil pandangan yang lebih pragmatis atas kekalahan pertamanya sejak menangani Stamford Bridge. Pria Spanyol itu, yang menikmati awal sempurna dalam masa jabatannya, memandang kekalahan tersebut sebagai bagian yang diperlukan dalam proses membangun skuad mudanya.
Alonso menjelaskan filosofinya soal hasil itu dengan mengatakan: "Pertandingan kemarin, kami akan mengambil banyak hal untuk pertandingan berikutnya, seperti yang telah kami lakukan sejauh ini setelah Fulham, setelah Brighton, setelah Luton. Kami ingin memaksimalkan segala hal dari setiap pertandingan untuk membuat segalanya lebih baik, saat kami menang maupun saat kami kalah. Itulah proses dari posisi kami saat ini, di mana kami ingin membangun prinsip yang kuat dan ide-ide yang kuat untuk permainan kami, sedikit demi sedikit, untuk memenangkan pertandingan dan bersaing dengan cara terbaik yang mungkin."
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