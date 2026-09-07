Lacroix meyakini Chelsea menjadi korban nasib buruk dalam kekalahan tipis 2-1 dari Arsenal, dengan menyebut tim asuhan Xabi Alonso telah berbuat cukup untuk mengamankan satu poin di London Utara. Rekrutan musim panas dari Crystal Palace itu menjadi figur menonjol di lini belakang yang dua kali ditembus setelah Chelsea unggul mengejutkan dalam dua menit pertama pertandingan.

Berbicara setelah peluit akhir, pemain internasional Prancis itu mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut sambil tetap optimistis dengan perkembangan tim. "Kami sedikit tidak senang, tentu saja, setelah kalah, tetapi saya percaya kami bermain baik, sejujurnya," kata pemain internasional Prancis itu. "Kami hanya harus memperbaiki beberapa hal. Saya pikir tidak mudah bermain di sana, tetapi kami tampil baik. Kami menerima kekalahan ini, tetapi kami ingin belajar darinya. Saya pikir bagus untuk belajar tentang kesalahan dan semua bagian yang salah. Kami harus terus maju dan bangkit lagi."