Keberuntungan dalam kesialan bagi Alphonso Davies: FC Bayern mengumumkan diagnosis untuk trio Jamal Musiala dan Jonas Urbig

Musiala mengalami "reaksi nyeri pada pergelangan kaki kiri yang cedera pada musim panas lalu," kata klub. Dia diperkirakan akan segera kembali berlatih bersama tim. Musiala masih dalam tahap pemulihan setelah mengalami patah tulang kering yang parah pada musim panas lalu, yang juga merusak semua ligamennya.

Sementara itu, kiper Urbig mengalami gegar otak pada adegan terakhir pertandingan dan saat Munich kebobolan satu-satunya gol. Pemain berusia 22 tahun itu bertabrakan keras dengan Nikola Krstovic dari Atalanta, sebelum Mario Pasalic mencetak gol penentu kemenangan. Direktur olahraga Max Eberl kemudian menjelaskan bahwa Urbig "sedikit linglung" dan "sekarang tentu saja mengalami sakit kepala yang sangat parah".

Sabtu mendatang, Sven Ulreich kemungkinan besar akan melakukan debut musim ini. Selain Urbig, kiper Manuel Neuer juga kembali absen karena cedera otot sejak pekan lalu. Kiper berusia 16 tahun, Leonard Prescott, yang sudah masuk dalam skuad Bayern untuk pertama kalinya di Bergamo, kemungkinan akan duduk di bangku cadangan. Bagi Ulreich, yang telah lama menunggu perpanjangan kontrak dan harus menerima pukulan nasib, ini akan menjadi pertandingan resmi pertamanya untuk Bayern sejak 21 September 2024. Saat itu, ia menjaga gawang Bayern dalam kemenangan 5-0 atas Werder Bremen.