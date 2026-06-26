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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Keberuntungan atau kejeniusan? Bagaimana tim-tim yang kurang dikenal berhasil meruntuhkan dominasi raksasa-raksasa di Piala Dunia 2026?

FEATURES
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Spain vs Cape Verde
Cape Verde
Iraq vs Norway
Iraq
Norway
Netherlands vs Sweden
Netherlands
Sweden
Tunisia vs Netherlands
Tunisia
Netherlands vs Morocco
Morocco
Egypt vs Iran
Egypt
Iran
Jordan vs Algeria
Jordan
Algeria
Canada vs Qatar
Canada
Qatar
England vs Ghana
England
Ghana
Ecuador vs Curacao
Ecuador
Curacao
Spanyol
Arab Saudi
AS
Tanjung Verde
Irak
Norwegia
Belanda
Swedia
Tunisia
Maroko
Meksiko
Mesir
Iran
Yordania
Aljazair
Kanada
Qatar
Inggris
Ghana
Ekuador
Curaçao

Siapa bilang mimpi itu mustahil? Anak-anak kecil merebut tahta orang dewasa

Kejutan-kejutan di Piala Dunia tidak lagi sekadar kisah-kisah romantis yang terulang setiap empat tahun sekali, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari esensi turnamen modern. Pada edisi kali ini, yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim, tim-tim dengan peringkat lebih rendah telah membuktikan bahwa mereka tidak lagi ikut serta hanya untuk sekadar berpartisipasi atau mengumpulkan pengalaman, melainkan kini memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia, menghalangi kemenangan mereka, bahkan mengancam impian mereka sejak dini.

Hasil yang diraih tim-tim seperti Cape Verde, Curaçao, Ghana, dan Afrika Selatan bukanlah sekadar keberuntungan belaka, setelah mereka berhasil merebut poin berharga melawan tim-tim raksasa seperti Spanyol, Inggris, Ekuador, dan Korea Selatan. Pemandangan ini memunculkan banyak pertanyaan: Apakah perbedaan kualitas teknis antar tim kini lebih kecil daripada sebelumnya? Apakah hal ini disebabkan oleh perkembangan taktik dalam sepak bola dunia, ataukah keberuntungan yang memainkan peran utama?

Jika pertandingan-pertandingan ini dianalisis secara cermat, terlihat jelas bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari rencana yang matang dan pelaksanaan taktik yang disiplin. Melalui hal tersebut, tim-tim dengan peringkat lebih rendah berhasil memperkecil kesenjangan individu dengan lawan-lawannya, serta mengubah pertandingan menjadi pertarungan taktik daripada sekadar pertunjukan keterampilan individu.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Organisasi pertahanan... senjata utama untuk mengalahkan para raksasa

    Mungkin pertandingan Cape Verde melawan Spanyol adalah contoh paling jelas mengenai kekuatan organisasi taktis dalam sepak bola modern, demikian dilaporkan oleh "BBC".

    Tim nasional yang mewakili negara ketiga termuda yang pernah berpartisipasi dalam sejarah Piala Dunia ini tidak memasuki pertandingan dengan tujuan menguasai bola atau menyaingi Spanyol dalam pertukaran umpan, melainkan mengandalkan strategi pertahanan yang kokoh dengan lima bek dan empat gelandang, serta jarak antar lini yang sangat rapat, untuk menutup semua ruang yang biasanya dimanfaatkan tim Spanyol dalam membangun serangan.

    Rahasia sesungguhnya tidak hanya terletak pada jumlah bek, melainkan pada jarak yang sangat pendek antara lini pertahanan dan lini tengah, yang membuat setiap pemain Spanyol yang menerima bola mendapati dirinya dikepung oleh beberapa pemain sekaligus.

    Tim-tim yang mengandalkan penguasaan bola, seperti Spanyol, biasanya mengoper bola ke belakang untuk memancing lawan melakukan tekanan, lalu memanfaatkan ruang yang muncul di belakang para gelandang. Namun, tim nasional Cape Verde menolak terjebak dalam perangkap ini.

    Setiap kali Spanyol mengoper bola ke belakang, para pemain Cape Verde tetap mempertahankan posisi mereka dan tidak langsung menyerbu ke arah pemain yang menguasai bola, sehingga tim Spanyol kehilangan ruang-ruang yang terus mereka cari.

    Bahkan ketika para bek Spanyol membawa bola ke depan, barisan pertahanan Cape Verde tetap kompak, dan tidak memberikan celah apa pun di lini belakang kepada lawannya. Karena kedisiplinan ini, tim Spanyol terpaksa mengandalkan umpan silang atau umpan-umpan panjang, setelah mereka gagal menembus jantung pertahanan.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ghana kembali belajar dari kekalahan melawan Inggris

    Adegan yang sama terulang dalam pertandingan Ghana melawan Inggris. Timnas Inggris, yang dipimpin oleh Thomas Tuchel, sangat mengandalkan strategi menarik lawan ke wilayahnya sendiri, sebelum memanfaatkan ruang kosong di belakang garis tekanan.

    Namun, timnas Ghana menolak mengikuti skema tersebut. Jordan Ayew ditempatkan di lini depan untuk mengawasi gelandang bertahan Inggris, Elliot Anderson, sementara pemain lainnya berbaris dalam dua lini pertahanan yang rapat di luar kotak penalti.

    Para pemain Ghana tidak terburu-buru melakukan tekanan, meskipun Inggris berulang kali berusaha memprovokasi mereka agar keluar dari posisi masing-masing. Dengan demikian, Inggris kehilangan senjata utamanya, yaitu bermain di ruang-ruang di antara lini.

    Gaya bertahan ini dapat diukur melalui indikator statistik yang dikenal sebagai “PPDA”, yaitu ukuran yang menunjukkan jumlah umpan yang diizinkan tim kepada lawannya sebelum melakukan tindakan bertahan. Semakin tinggi angka ini, semakin jelas bahwa tim tersebut tidak menerapkan tekanan tinggi, melainkan lebih memilih menunggu di wilayahnya sendiri.

    Dalam pertandingan antara Cape Verde dan Spanyol, indeks “PPDA” Cape Verde mencapai 51,2, sedangkan Spanyol hanya 5,9—perbedaan yang sangat besar yang mencerminkan perbedaan filosofi antara kedua tim.

    Sedangkan Ghana, dalam lima belas menit pertama melawan Inggris, mencatat angka sebesar 62, yang secara jelas menunjukkan niatnya untuk menghindari tekanan tinggi.

    Namun yang menarik, kedua tim secara bertahap meningkatkan intensitas tekanan menjelang akhir pertandingan, setelah menyadari bahwa kelelahan mulai melanda para pemain lawan, dan peluang untuk merebut kemenangan menjadi mungkin.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tidak semua rencana pertahanan berhasil

    Di sisi lain, beberapa pertandingan menunjukkan bahwa mengandalkan formasi pertahanan saja tidak cukup untuk meraih hasil positif. Kekalahan Arab Saudi dari Spanyol menyoroti adanya kesalahan taktis yang fatal di lini belakang.

    Meskipun tim nasional Arab Saudi mengandalkan lima bek, barisan pertahanan tersebut kurang kompak, dan para pemain terlalu berlebihan dalam mengejar pemain yang menguasai bola.

    Perilaku ini menyebabkan terbukanya ruang-ruang luas di sisi jauh, yang dimanfaatkan dengan cerdik oleh tim Spanyol. Selain itu, keempat gelandang juga condong sepenuhnya ke arah bola, sehingga meninggalkan sisi lain tanpa perlindungan yang memadai.

    Tim nasional Spanyol memanfaatkan celah ini dengan cepat mengubah arah serangan dari kiri ke kanan, sehingga terus menciptakan situasi keunggulan jumlah pemain. Dalam salah satu momen tersebut, Lamine Yamal dan Pedro Porro mendapati diri mereka berhadapan dengan hanya satu pemain Saudi.

    Gelandang tersebut tidak bisa kembali untuk menutupi Boro, sementara bek sayap juga tidak berani maju untuk menghadapinya karena takut meninggalkan Yamal tanpa pengawasan. Boro memanfaatkan waktu dan ruang yang tersedia, lalu mengirim umpan silang yang akurat ke tiang jauh, sebelum bola sampai ke Mikel Oyarzabal yang dengan mudah mencetak gol.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Swedia pun runtuh karena alasan yang sama

    Hal yang sama terulang saat Swedia menghadapi Belanda. Tim nasional Swedia mengandalkan formasi 5-3-2, namun kehadiran hanya tiga gelandang membuat penutupan di sayap menjadi sangat sulit. Belanda memanfaatkan masalah ini dengan cerdik.

    Winger kanan Belanda memaksa bek kiri Swedia mundur, sementara Denzel Dumfries melesat dari belakang tanpa pengawalan, memanfaatkan pergerakan para gelandang ke arah bola.

    Skenario ini berulang berkali-kali, dan pada akhirnya berujung pada kekalahan telak dengan skor 5-1. Performa Swedia baru membaik setelah beralih ke formasi 4-5-1, yang memberikan kepadatan lebih di lini tengah dan menutup ruang-ruang di sayap.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Membangun dari belakang... risiko yang telah diperhitungkan

    Selain formasi pertahanan, beberapa tim kecil mengandalkan gaya permainan yang berani. Alih-alih menyebarkan bola setelah setiap tendangan gawang, tim-tim seperti Afrika Selatan, Irak, dan Cape Verde lebih memilih memulai dengan umpan-umpan pendek dari belakang.

    Tujuannya jelas. Memaksa tim-tim besar untuk maju dan menekan, lalu memanfaatkan ruang yang mereka tinggalkan di belakang lini pertahanan mereka.

    Untuk menerapkan strategi ini, para pemain tersebar di area yang luas, sehingga memaksa lawan menempuh jarak jauh saat melakukan tekanan satu lawan satu.

    Begitu umpan pertama berhasil, ruang di belakang para pemain yang menekan menjadi terbuka bagi para gelandang dan penyerang.

    Gaya permainan ini membantu tim-tim tersebut mencapai gawang lawan dengan sedikit umpan, serta memberi mereka peluang serangan yang tidak akan mereka dapatkan jika mengandalkan umpan-umpan panjang tradisional.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Setiap risiko memiliki konsekuensinya

    Namun, cara ini tidak sepenuhnya bebas risiko. Membangun serangan dari belakang dengan para pemain yang tersebar meningkatkan kemungkinan kehilangan bola di dekat gawang. Hal ini memang terjadi pada Afrika Selatan saat melawan Meksiko, serta Irak saat melawan Norwegia, di mana kedua tim kebobolan gol akibat kesalahan saat membawa bola keluar dari area pertahanan.

    Meskipun demikian, keuntungan di lini serang juga sangat besar. Afrika Selatan, misalnya, melepaskan 14 tembakan ke gawang Korea Selatan, sementara lawannya hanya tujuh tembakan, meskipun persentase penguasaan bolanya tidak melebihi 31%. Ketika tim Korea Selatan menerapkan tekanan tinggi, tim “Bafana Bafana” tetap berpegang pada strateginya, berhasil mengatasi tekanan tersebut, lalu melancarkan serangan cepat yang berujung pada gol yang memastikan tiket lolos bagi tim tersebut.

    Pertandingan-pertandingan ini mencerminkan fakta penting, yaitu bahwa sepak bola internasional tidak lagi hanya bergantung pada kualitas para pemain. Para pelatih di tim-tim dengan peringkat lebih rendah kini semakin mampu mempersiapkan pertandingan mereka secara taktis, menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan, serta menyusun strategi yang sesuai dengan kemampuan para pemain mereka.

    Dengan organisasi, disiplin, dan kerja sama tim, kesenjangan kualitas teknis kini lebih kecil dibandingkan beberapa tahun lalu. Memang benar bahwa tim-tim besar masih memiliki keunggulan berkat kualitas dan pengalaman para pemainnya, tetapi mereka tidak lagi bisa menang begitu saja begitu turun ke lapangan.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Para penjaga gawang... Pahlawan-pahlawan yang penuh kejutan

    Terlepas dari semua hal di atas, performa individu tetap menjadi unsur yang tak tergantikan dalam menciptakan kejutan. Kiper veteran Fozinia, yang berusia empat puluh tahun, berubah menjadi pahlawan nasional setelah menggagalkan serangkaian upaya Spanyol, dan menjadi salah satu faktor utama yang membuat Cape Verde berhasil meraih satu poin bersejarah.

    Sedangkan kiper Curaçao, Eloy Rom, mencatatkan namanya dalam sejarah turnamen setelah menyamai rekor jumlah penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan, yaitu 15 penyelamatan, sehingga memberikan timnas negaranya satu poin pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

    Penampilan-penampilan ini menegaskan bahwa organisasi taktis saja tidak cukup; dibutuhkan pula penampilan gemilang individu pada momen-momen krusial, terutama dari kiper, yang sering kali menjadi barisan pertahanan terakhir sekaligus pembuat kejutan pertama.

    Piala Dunia kali ini menunjukkan bahwa selisih antara tim-tim besar dan kecil semakin menyempit dari tahun ke tahun. Tim-tim dengan peringkat lebih rendah kini memasuki turnamen dengan identitas taktis yang jelas, rencana yang matang, pemain yang memahami peran mereka dengan tepat, serta pelatih yang mahir memanfaatkan kelemahan lawan.

    Oleh karena itu, kejutan bukan lagi hal yang luar biasa, melainkan telah menjadi bagian dari pemandangan biasa dalam sepak bola modern. Dalam turnamen yang diikuti oleh 48 tim, tampaknya jalan menuju gelar juara akan lebih rumit daripada sebelumnya, karena organisasi, disiplin, dan keyakinan pada strategi dapat memberikan tim-tim kecil kemampuan untuk bersaing secara setara dengan kekuatan-kekuatan sepak bola terbesar di dunia.