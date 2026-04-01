"Kebersamaan" Myles Lewis-Skelly dan Ethan Nwaneri dipuji oleh Lee Carsley setelah duo Arsenal itu tampil gemilang dalam kemenangan telak Timnas Inggris U-21 atas Moldova
Para bintang Arsenal menghancurkan Moldova
Tim U-21 Inggris meraih kemenangan meyakinkan di Norwich, yang sebagian besar didorong oleh kerja sama yang apik antara dua pemain muda Arsenal tersebut. Lewis-Skelly, yang bermain sebagai bek kiri terbalik, menjadi arsitek gol pembuka Nwaneri dan kemudian memberikan umpan matang untuk gol kedua sang gelandang setelah melakukan dribel menawan sejauh 30 yard. Permainan kombinasi mereka yang seolah-olah terhubung secara telepati menjadi pernyataan tegas setelah masa sulit di mana peluang keduanya untuk bermain di tim senior Arsenal terbatasi oleh persaingan yang ketat di skuad.
Carsley memuji ikatan yang unik
Pelatih kepala Timnas Inggris U-21, Carsley, langsung menyoroti manfaat dari sejarah bersama keduanya di akademi muda Arsenal. Setelah melalui jenjang usia bersama-sama, kemampuan mereka untuk saling menemukan di area yang padat terbukti terlalu sulit bagi pertahanan Moldova untuk dihadapi. Carsley menyatakan: "Saya sering melihat Myles di kelompok usia yang lebih muda, dan dia serta Ethan memiliki chemistry yang sangat baik. Mereka tampaknya mampu saling menemukan di ruang sempit, dan mereka sangat baik baik di dalam maupun di luar lapangan."
Menelusuri jalan
Penampilan gemilang keduanya di level internasional bertepatan dengan momen krusial dalam karier muda mereka, di mana Lewis-Skelly harus menghadapi minimnya menit bermain di Liga Premier dan Nwaneri menjalani masa peminjaman di Marseille. Meskipun keterlibatan mereka di tim senior terbatas musim ini, Carsley menegaskan bahwa memberi mereka kesempatan bermain di level internasional sangat penting bagi perkembangan dan ritme permainan mereka.
Dia menambahkan: "[Myles] naik pangkat dengan sangat cepat, dari Arsenal langsung ke tim senior, dan dia kini berada dalam situasi di mana dia kurang mendapat menit bermain di Arsenal, jadi ini waktu yang tepat baginya. Yang bisa saya kendalikan adalah menit bermain yang saya berikan kepadanya di level internasional, dan baginya untuk bermain dua kali 90 menit (pertandingan 90 menit) dalam waktu singkat membuatnya siap kembali ke Arsenal."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Nwaneri kini akan kembali ke Prancis untuk membantu Marseille dalam upayanya finis di empat besar Ligue 1, sementara Lewis-Skelly kembali bergabung dengan skuad Arsenal yang tengah terlibat dalam persaingan perebutan gelar yang sangat ketat. Lewis-Skelly mungkin akan mendapat kesempatan langka masuk dalam starting XI Mikel Arteta untuk laga perempat final Piala FA mendatang melawan Southampton, sebuah pertandingan yang menjadi ajang uji coba penting untuk mendapatkan menit bermain yang lebih reguler di liga. Baik Lewis-Skelly maupun Nwaneri masih menyimpan harapan untuk menarik perhatian pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia musim panas ini.