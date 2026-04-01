"Kebersamaan" Myles Lewis-Skelly dan Ethan Nwaneri dipuji oleh Lee Carsley setelah duo Arsenal itu tampil gemilang dalam kemenangan telak Timnas Inggris U-21 atas Moldova

Penampilan gemilang keduanya di level internasional bertepatan dengan momen krusial dalam karier muda mereka, di mana Lewis-Skelly harus menghadapi minimnya menit bermain di Liga Premier dan Nwaneri menjalani masa peminjaman di Marseille. Meskipun keterlibatan mereka di tim senior terbatas musim ini, Carsley menegaskan bahwa memberi mereka kesempatan bermain di level internasional sangat penting bagi perkembangan dan ritme permainan mereka.

Dia menambahkan: "[Myles] naik pangkat dengan sangat cepat, dari Arsenal langsung ke tim senior, dan dia kini berada dalam situasi di mana dia kurang mendapat menit bermain di Arsenal, jadi ini waktu yang tepat baginya. Yang bisa saya kendalikan adalah menit bermain yang saya berikan kepadanya di level internasional, dan baginya untuk bermain dua kali 90 menit (pertandingan 90 menit) dalam waktu singkat membuatnya siap kembali ke Arsenal."