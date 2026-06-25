Keberhasilan Ekuador, membalikkan keadaan 2-1 atas Jerman dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia: Plata menjadi penentu

Hari Ketiga Piala Dunia 2026
Ekuador-Jerman 2-1
Pencetak Gol: 2' Sané (G), 9' Angulo (E), 77' Plata (E).
Keberhasilan luar biasa Ekuador di bawah asuhan pelatih asal Argentina, Sebastian Beccacece! Tim Jerman asuhan Julian Nagelsmann kalah 2-1pada pukul 22.00 dalam pertandinganhari ketiga Grup E melawan La Tri, di Meadowlands Stadium, East Rutherford, New York: tim Jerman, setelah meraih dua kemenangan atas Curacao dan Pantai Gading, 0-2 dalam pertandingan lain di grup tersebut, sudah lolos ke babak 16 besar sebagai pemuncak klasemen, dan sudah mengetahui bahwa mereka akan bertanding pada Senin, 29 pukul 22.30 melawan tim peringkat ketiga di babak gugur pertama, namun mereka kebobolan comeback dari tim Amerika Selatan tersebut, yang meraih tiga poin dan mengumpulkan total 4 poin di posisi ketiga, secara resmi lolos ke babak 16 besar.Gol-gol dari Angulo dan Plata menjadi penentu, membalikkan keunggulan yang dicetak oleh Sané. Ekuador bersuka cita.