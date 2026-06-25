Keberhasilan Ekuador, membalikkan keadaan 2-1 atas Jerman dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia: Plata menjadi penentu

90++2' - Undav nyaris menyamakan kedudukan, tendangan kaki kirinya membentur bagian luar jaring.





77' - ECUADOR MENAMBAH KEUNGGULAN, PLATA! Tendangan sudut dari sisi kanan, Kevin Rodriguez menyundul bola ke arah depan, dan di depan gawang, penyerang Flamengo itu mengelabui Neuer dengan tendangan kaki, mencetak gol 2-1 yang akan memastikan lolosnya tim.





75' - Tah menyelamatkan gawang dari tembakan Kevin Rodriguez, yang melepaskan tendangan keras dari tengah kotak penalti.





74' - Sané berlari mengejar Galindez tetapi tendangannya justru menghantam tubuhnya sendiri.





72' - Peluang emas bagi Ekuador! Caicedo mengirim umpan terobosan ke Kevin Rodriguez yang berhasil melewati Neuer yang keluar dari gawangnya, bola kemudian sampai di tengah kotak penalti kepada Plata yang gagal menyundulnya dari jarak dekat.





62' - Neuer menggagalkan tendangan mendadak Enner Valencia, yang melepaskan tembakan berbahaya.





46' - Penalti diberikan lalu dicabut melalui VAR untuk Jerman! Tekel tergelincir yang tidak terkontrol dari Ordonez terhadap Havertz di dalam kotak penalti, namun sebelumnya terjadi pelanggaran di lini tengah oleh Sané terhadap Vite.





9' - EKUADOR SAMA KEKUATAN, ANGULO! Vite merebut bola di tengah lapangan, lalu mengoper ke pemain sayap Sunderland itu yang dengan tendangan kaki kanan keras dari luar kotak penalti mengejutkan Neuer dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1





2' - GERMANIA LANGSUNG MENCETAK GOL, SANÉ! Gol pertama di Piala Dunia bagi pemain Galatasaray ini: aksi brilian dari Pavlovic, yang dengan gerakan "sombrero" yang nyaris dianggap berbahaya karena kaki terangkat tinggi di atas kepala Pedro Vite, mengoper bola kepada Wirtz di sudut bawah kotak penalti; bola masuk dan tendangan akurat ala biliar dari mantan pemain Bayern itu memastikan keunggulan Jerman.