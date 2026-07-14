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Emi Martinez Aston Villa 2025-26Getty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Kebenaran di balik transfer Emi Martinez diungkap oleh direktur Aston Villa di tengah upaya Juventus untuk mendatangkan kiper asal Argentina tersebut

Transfers
E. Martinez
Aston Villa
Premier League
Juventus
Serie A

Aston Villa dengan tegas membantah spekulasi yang mengaitkan Emiliano Martinez dengan Juventus. Direktur Sepak Bola Profesional Damian Vidagany menegaskan bahwa pemain timnas Argentina tersebut tetap menjadi bagian penting dalam rencana Unai Emery dan menyatakan bahwa laporan yang menyebutkan ia mungkin hengkang pada musim panas ini tidak mencerminkan sikap klub.

  • Villa menegaskan bahwa Martinez tidak dijual

    Villa telah mengambil langkah untuk mengakhiri spekulasi seputar masa depan Martinez setelah kiper asal Argentina itu dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus. Vidagany mengatakan klub tidak berniat melepas pemain berusia 33 tahun itu pada musim panas ini, serta menggambarkan Martinez sebagai sosok kunci dalam skuad Emery dan bagian penting dari rencana The Villans untuk musim depan.

    Pernyataannya tersebut muncul di tengah beredarnya laporan bahwa Juventus sedang mencari kiper baru. Namun, sikap Villa menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak bersedia bernegosiasi mengenai salah satu pemain paling berpengaruh mereka.


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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Vidagany menyampaikan pandangan Villa

    Vidagany menyinggung masa depan Martinez saat berbicara kepada 365Scores, sekaligus membantah laporan yang menyebutkan bahwa kiper tersebut mungkin akan pindah ke Turin. Ia menekankan bahwa posisi Villa tetap tidak berubah meskipun spekulasi terus beredar.

    "Masa depan Dibu aman. Ia akan tetap bersama kami, dan kami tidak berniat melepasnya musim panas ini. Tim membutuhkan komitmen dan pengalamannya yang luas, dan ia merupakan aset yang sangat penting dalam proyek kami untuk musim depan," jelasnya.

    "Semua laporan media mengenai kemungkinan kepindahannya ke Juventus tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari klub. Martínez adalah pemain yang sangat penting bagi kami, dan kami berharap dia terus tampil luar biasa bersama rekan-rekan setimnya."

  • Villa membantah laporan dari Italia

    Pernyataan Vidagany bertentangan dengan laporan Sky Italia yang mengklaim bahwa Martinez telah menyepakati kontrak tiga tahun hingga 2029 bersama Juventus. Laporan-laporan tersebut juga menyebutkan bahwa mantan kiper Arsenal itu bersedia mengurangi gajinya demi mewujudkan transfer tersebut. Namun, sikap resmi Villa menunjukkan bahwa mereka tidak mempertimbangkan untuk melepasnya, meskipun klub Serie A tersebut terus menunjukkan minat.

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Juventus mungkin memerlukan opsi alternatif

    Dengan Villa yang telah menegaskan posisinya, Juventus mungkin terpaksa membidik kiper lain jika mereka masih berencana merekrut kiper utama baru. Sementara itu, bagi Villa, Martinez diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting dari skuad Emery menjelang musim baru Liga Premier, mengingat klub tersebut bertekad untuk mempertahankan salah satu pemain paling berpengalamannya.

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