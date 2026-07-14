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Kebenaran di balik transfer Emi Martinez diungkap oleh direktur Aston Villa di tengah upaya Juventus untuk mendatangkan kiper asal Argentina tersebut
Villa menegaskan bahwa Martinez tidak dijual
Villa telah mengambil langkah untuk mengakhiri spekulasi seputar masa depan Martinez setelah kiper asal Argentina itu dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus. Vidagany mengatakan klub tidak berniat melepas pemain berusia 33 tahun itu pada musim panas ini, serta menggambarkan Martinez sebagai sosok kunci dalam skuad Emery dan bagian penting dari rencana The Villans untuk musim depan.
Pernyataannya tersebut muncul di tengah beredarnya laporan bahwa Juventus sedang mencari kiper baru. Namun, sikap Villa menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak bersedia bernegosiasi mengenai salah satu pemain paling berpengaruh mereka.
- Getty Images Sport
Vidagany menyampaikan pandangan Villa
Vidagany menyinggung masa depan Martinez saat berbicara kepada 365Scores, sekaligus membantah laporan yang menyebutkan bahwa kiper tersebut mungkin akan pindah ke Turin. Ia menekankan bahwa posisi Villa tetap tidak berubah meskipun spekulasi terus beredar.
"Masa depan Dibu aman. Ia akan tetap bersama kami, dan kami tidak berniat melepasnya musim panas ini. Tim membutuhkan komitmen dan pengalamannya yang luas, dan ia merupakan aset yang sangat penting dalam proyek kami untuk musim depan," jelasnya.
"Semua laporan media mengenai kemungkinan kepindahannya ke Juventus tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari klub. Martínez adalah pemain yang sangat penting bagi kami, dan kami berharap dia terus tampil luar biasa bersama rekan-rekan setimnya."
Villa membantah laporan dari Italia
Pernyataan Vidagany bertentangan dengan laporan Sky Italia yang mengklaim bahwa Martinez telah menyepakati kontrak tiga tahun hingga 2029 bersama Juventus. Laporan-laporan tersebut juga menyebutkan bahwa mantan kiper Arsenal itu bersedia mengurangi gajinya demi mewujudkan transfer tersebut. Namun, sikap resmi Villa menunjukkan bahwa mereka tidak mempertimbangkan untuk melepasnya, meskipun klub Serie A tersebut terus menunjukkan minat.
- Getty Images Sport
Juventus mungkin memerlukan opsi alternatif
Dengan Villa yang telah menegaskan posisinya, Juventus mungkin terpaksa membidik kiper lain jika mereka masih berencana merekrut kiper utama baru. Sementara itu, bagi Villa, Martinez diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting dari skuad Emery menjelang musim baru Liga Premier, mengingat klub tersebut bertekad untuk mempertahankan salah satu pemain paling berpengalamannya.
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