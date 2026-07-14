Vidagany menyinggung masa depan Martinez saat berbicara kepada 365Scores, sekaligus membantah laporan yang menyebutkan bahwa kiper tersebut mungkin akan pindah ke Turin. Ia menekankan bahwa posisi Villa tetap tidak berubah meskipun spekulasi terus beredar.

"Masa depan Dibu aman. Ia akan tetap bersama kami, dan kami tidak berniat melepasnya musim panas ini. Tim membutuhkan komitmen dan pengalamannya yang luas, dan ia merupakan aset yang sangat penting dalam proyek kami untuk musim depan," jelasnya.

"Semua laporan media mengenai kemungkinan kepindahannya ke Juventus tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari klub. Martínez adalah pemain yang sangat penting bagi kami, dan kami berharap dia terus tampil luar biasa bersama rekan-rekan setimnya."