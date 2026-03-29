Getty Images
Diterjemahkan oleh
Kebenaran di balik kepindahan Scott McTominay ke Liga Profesional Arab Saudi terungkap setelah ia menonjol sebagai bintang di Napoli
Tawaran Saudi ditolak oleh bintang lini tengah
Meskipun tergoda oleh tawaran gaji yang sangat besar di negara Teluk tersebut, pemain internasional Skotlandia itu dilaporkan telah menolak tawaran resmi dari sebuah klub Liga Pro Saudi yang tidak disebutkan namanya. Nilai pasar mantan pemain Manchester United ini melonjak sejak pindah ke Italia, namun prioritasnya tetap teguh untuk melanjutkan kariernya di bawah asuhan Conte di Stadio Diego Armando Maradona.
Menurut pakar transfer Nicolo Schira, "Sebuah klub Saudi menawarkan gaji yang sangat besar untuk mencoba meyakinkan Scott McTominay, yang menolak tawaran tersebut." Sikap ini sedikit banyak didukung oleh Fabrizio Romano, yang mencatat bahwa sang pemain "tidak sedang berbicara dengan klub-klub Liga Pro Saudi" saat ini meskipun ada desas-desus seputar kemungkinan kepergiannya.
- Getty Images
Kontrak jangka panjang baru sedang dibahas
Napoli bergerak cepat untuk memberikan penghargaan kepada pemain berusia 29 tahun itu atas kontribusinya yang luar biasa sejak kedatangannya. Klub sedang mengupayakan perpanjangan kontrak yang sangat menggiurkan yang akan membuatnya tetap di Napoli setidaknya hingga 2030, dengan Schira menambahkan: "Pembicaraan sedang berlangsung terkait perpanjangan kontrak hingga 2030 dan opsi perpanjangan hingga 2031. Napoli telah merencanakan kenaikan gaji untuknya."
Dari pemain cadangan Manchester menjadi bintang di Napoli
Keputusan untuk tetap bertahan ini tidaklah mengejutkan mengingat betapa dipuja-pujanya McTominay di Italia selatan. Setelah terpinggirkan di Old Trafford, ia kini disambut hangat oleh para penggemar Napoli. Dampaknya begitu besar hingga Diego Maradona Jr baru-baru ini melontarkan pujian tertinggi kepadanya, dengan menyatakan: "Setelah ayahku, McTominay adalah pemain paling berpengaruh dalam sejarah Napoli." Ia bahkan melangkah lebih jauh dengan perbandingan religiusnya, mengatakan kepada Televomero: "Di Naples, kami memiliki Tuhan; bagi saya, McTominay adalah Yesus. Ia adalah pemain yang sangat penting."
- Getty Images
Rumor kembalinya ke Liga Premier mereda
Ketertarikan dari pihak Saudi bukanlah satu-satunya gangguan yang harus dihadapi McTominay. Laporan-laporan terbaru mengisyaratkan keinginannya untuk kembali ke Inggris, dengan beberapa media mengklaim bahwa keluarganya sangat ingin pindah kembali ke Liga Premier. Namun, gelandang tersebut secara terbuka menyatakan kebahagiaannya di Italia.
"Agen saya belum berkomunikasi dengan siapa pun mengenai masa depan saya," kata McTominay sebelumnya kepada Corriere dello Sport. "Dia hanya berbicara dengan saya dan dengan klub. Dia belum mengatakan apa pun kepada media. Saya sangat bahagia di sini dan, sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli; itu satu-satunya hal yang ada di pikiran saya."