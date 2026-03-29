Kebenaran di balik kepindahan Scott McTominay ke Liga Profesional Arab Saudi terungkap setelah ia menonjol sebagai bintang di Napoli

Meskipun tergoda oleh tawaran gaji yang sangat besar di negara Teluk tersebut, pemain internasional Skotlandia itu dilaporkan telah menolak tawaran resmi dari sebuah klub Liga Pro Saudi yang tidak disebutkan namanya. Nilai pasar mantan pemain Manchester United ini melonjak sejak pindah ke Italia, namun prioritasnya tetap teguh untuk melanjutkan kariernya di bawah asuhan Conte di Stadio Diego Armando Maradona.

Menurut pakar transfer Nicolo Schira, "Sebuah klub Saudi menawarkan gaji yang sangat besar untuk mencoba meyakinkan Scott McTominay, yang menolak tawaran tersebut." Sikap ini sedikit banyak didukung oleh Fabrizio Romano, yang mencatat bahwa sang pemain "tidak sedang berbicara dengan klub-klub Liga Pro Saudi" saat ini meskipun ada desas-desus seputar kemungkinan kepergiannya.