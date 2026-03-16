Kebangkitan Petagna: layaknya saat di SPAL, gol-golnya menjadi senjata andalan Monza dalam perburuan promosi ke Serie A

Angka-angka tersebut bukanlah hal yang mustahil bagi Petagna, yang pada musim 2025/26 ini telah mencetak 7 gol dalam 19 penampilan.

Dengan perbedaan yang tidak sedikit: pada masa-masa di Spal, ia adalah pemain inti yang tak tergantikan, namun kini ia harus berjuang keras dan posisinya di Monza belum terjamin. Dan hal ini membuatnya memiliki rata-rata yang luar biasa: 7 gol dalam hanya 605 menit bermain, hampir satu gol setiap 86 menit.

Kedatangan Patrick Cutrone pada Januari telah meningkatkan persaingan di lini depan, namun di saat yang sama memberikan Petagna seorang rekan untuk membentuk duet penyerang level tertinggi di Serie B. Kebersamaan di antara keduanya, yang sama-sama berasal dari akademi muda Milan, berkembang dengan cepat dan bisa menjadi senjata tambahan Monza untuk mengejar promosi, yang tak terelakkan juga bergantung pada hasil head-to-head.

Pertandingan melawan Palermo telah berakhir dengan kemenangan, dan yang berikutnya akan segera tiba. Pada putaran berikutnya, tim asal Brianza ini akan bertandang ke Reggiana (putaran ke-31, Selasa, 17 Maret pukul 20.00), kemudian menjamu Venezia di U-Power Stadium, yang saat ini memimpin klasemen dengan selisih satu poin dari tim asuhan Bianco.

Serangan sudah siap, dengan Petagna yang sedang dalam performa terbaiknya siap membawa Monza meraih kemenangan berkat gol-golnya.