Goal.com
Live
Andrea Petagna Monza

Diterjemahkan oleh

Kebangkitan Petagna: layaknya saat di SPAL, gol-golnya menjadi senjata andalan Monza dalam perburuan promosi ke Serie A

Penyerang tengah yang pernah membela Milan, Atalanta, dan Napoli ini sedang dalam performa terbaiknya dan bertekad membawa tim asal Brianza itu kembali ke Serie A.

Andrea Petagna kembali: kini kebangkitannya terlihat jelas oleh semua orang.

Setelah musim yang mengerikan, diwarnai performa terburuk di lapangan dan masalah di luar lapangan, penyerang kelahiran 1995 ini sedang menikmati masa keemasan bersama Monza.

Dengan rentetan gol, ia membawa tim asal Brianza ini menuju tujuan besar: segera kembali ke Serie A setelah satu tahun "purgatorio" di Serie B.

PENYAKIT ANAKNYA DAN PERPISAHAN DENGAN PASANGANNYA: CERITA PETAGNA

  • PERFORMA TERBAIK: GOL KETIGA BERUNTUN

    Petagna kembali mencetak gol, atau lebih tepatnya, ia tak bisa dihentikan.

    Dalam pertandingan besar melawan Palermo,pemain kelahiran 1995 ini turut andil dengan gol yang memecah kebuntuan pada menit ke-18, yang merupakan gol pertama dari tiga gol yang dicetak oleh tim asuhan pelatih Paolo Bianco.

    Angka tiga menjadi angka yang berulang, karena ini adalah pertandinganketiga berturut-turut di mana Petagna mencetak gol. Sebelumnya, ia mencetak gol dalam kemenangan melawan Cesena (gol yang membuat skor sementara menjadi 0-3) dan dalam kekalahan melawan Spezia (keunggulan sementara Brianza), pertandingan yang dihentikan setelah hanya 34 menit akibat kartu merah yang diterima Andrea Carboni. 

  • TAHUN NOL, KINI BERMAIN UNTUK SPAL

    Tiga gol berturut-turut, respons terbaik untuk bangkit kembali setelah musim 2024/25 yang ditutup tanpa mencetak satu gol pun, sesuatu yang belum pernah dialaminya sepanjang kariernya. Dan performa seperti ini sudah lama tidak ditunjukkan Petagna: lebih tepatnya, sudah lebih dari enam tahun.

    Kita harus kembali ke paruhkedua Februari hingga awal Maret 2020 untuk menemukan tiga pertandingan di mana penyerang tengah berusia 30 tahun ini mencetak gol. Saat itu ia membela Spal dan berhasil mencetak tiga gol berturut-turut melawan Lecce, Juventus, dan Parma.

    Dan bagaimana musim itu berakhir, banyak manajer fantasi yang bertaruh padanya masih mengingatnya: 12 gol di Serie A.

  • STATISTIK PETAGNA: SENJATA TAMBAHAN UNTUK SERIE A

    Angka-angka tersebut bukanlah hal yang mustahil bagi Petagna, yang pada musim 2025/26 ini telah mencetak 7 gol dalam 19 penampilan.

    Dengan perbedaan yang tidak sedikit: pada masa-masa di Spal, ia adalah pemain inti yang tak tergantikan, namun kini ia harus berjuang keras dan posisinya di Monza belum terjamin. Dan hal ini membuatnya memiliki rata-rata yang luar biasa: 7 gol dalam hanya 605 menit bermain, hampir satu gol setiap 86 menit.

    Kedatangan Patrick Cutrone pada Januari telah meningkatkan persaingan di lini depan, namun di saat yang sama memberikan Petagna seorang rekan untuk membentuk duet penyerang level tertinggi di Serie B. Kebersamaan di antara keduanya, yang sama-sama berasal dari akademi muda Milan, berkembang dengan cepat dan bisa menjadi senjata tambahan Monza untuk mengejar promosi, yang tak terelakkan juga bergantung pada hasil head-to-head.

    Pertandingan melawan Palermo telah berakhir dengan kemenangan, dan yang berikutnya akan segera tiba. Pada putaran berikutnya, tim asal Brianza ini akan bertandang ke Reggiana (putaran ke-31, Selasa, 17 Maret pukul 20.00), kemudian menjamu Venezia di U-Power Stadium, yang saat ini memimpin klasemen dengan selisih satu poin dari tim asuhan Bianco.

    Serangan sudah siap, dengan Petagnayang sedang dalam performa terbaiknya siap membawa Monza meraih kemenangan berkat gol-golnya.

Serie B
AC Reggiana 1919 crest
AC Reggiana 1919
ACR
Monza crest
Monza
MON
0