"Petir" Bayern, yang dibeli hanya seharga 10 ribu euro, sayangnya terus diganggu oleh masalah fisik: bek sayap di Jerman, penyerang bersama The Canucks, ia telah memenangkan segala gelar yang mungkin dan terbayangkan di Eropa, dan pada usia 16 tahun saja ia menjadi debutan termuda dalam sejarah Kanada. Musim ini juga tidak beruntung bagi Jonathan David, penyerang yang bergabung dengan Juventus dari Lille pada musim panas lalu dengan status bebas transfer dan menjadi kekecewaan di Serie Amusim lalu, dengan hanya mencetak 6 gol. Kedua pemain yang seharusnya menjadi andalan Kanada ini datang ke Piala Dunia dalam kondisi sulit, namun justru karena itu mereka memiliki keinginan besar untuk membalas dendam. Di samping mereka, ada yang telah berkembang: mantan pemain Inter Tajon Buchanan, yang mencatatkan musim yang bagus di Villarreal, penyerang Southampton Cyle Larin, dan terutama gelandang Sassuolo, Ismael Koné, yang termasuk di antara yang terbaik di posisinya di Serie A, berkat intuisi hebat Giovanni Carnevali, CEO baru Juventus.







