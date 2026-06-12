Mesin pencetak gol ini telah berkembang, dan kali ini ia harus mengambil peran utama dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di kandang sendiri, mengingat grup yang tidak terlalu sulit yang harus dihadapinya. Mulai malam ini, ketika Kanada asuhan Jesse Marsch akan menghadapi Bosnia asuhan Sergej Barbarez—yang mampu menyingkirkan Italia di babak playoff kualifikasi—di hadapan 30 ribu suporter yang bersemangat di BMO Field, Toronto, dalam laga perdana Piala Dunia di kandang sendiri, untuk pertandingan pertama Grup B yang juga mencakup Swiss dan Qatar.
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Kebangkitan David dan bukan hanya itu, apakah Kanada benar-benar bisa menjadi kejutan di Piala Dunia?
Piala Dunia Ketiga
Tim nasional Kanada, dalam lima tahun terakhir, telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Amerika Utara, setelah melewati masa-masa suram: The Canucks berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, kali ini tanpa harus melalui babak kualifikasi, setelah mereka berhasil mendominasi grup Concacaf untuk lolos ke Qatar, mengungguli Amerika Serikat dan Meksiko, serta mencetak gol terbanyak di antara semua tim nasional di dunia, dengan 55 gol. Penampilan di Qatar memang kurang beruntung, tetapi ini harus menjadi Piala Dunia yang menandai kedewasaan dan kesadaran, mengingat Kanada hanya memiliki satu-satunya partisipasi di Piala Dunia 1986 di Meksiko sebagai hasil terbaiknya di tingkat internasional, saat mereka tersingkir di babak penyisihan grup, sama seperti pada edisi sebelumnya.
DUA KUTUKAN
Seluruh negara akan menahan napas. Faktanya, dalam sejarah, Kanada telah kalah dalam keenam pertandingan yang mereka mainkan di Meksiko 1986 dan Qatar 2022, hanya mencetak dua gol dan kebobolan rata-rata dua gol per pertandingan: hanya El Salvador yang telah memainkan jumlah pertandingan yang sama dengan persentase kekalahan 100% di babak final, dan mengingat lima dari kekalahan Kanada terjadi melawan tim-tim Eropa, tim nasional harus sangat mengandalkan performa gemilang yang ditunjukkan di Toronto, dengan catatan 18 kemenangan, 9 hasil imbang, dan hanya satu kekalahan, melawan Bosnia, tim UEFA lainnya yang menghalangi jalan Maple Leafs.
MAJU, MARSCH
Tidak cukup hanya mencetak gol, kita juga harus tahu cara bertahan dan memainkan sepak bola bergaya Eropa: itulah sebabnya para pemain muda berbakat dari Qatar 2022, yang dilatih oleh John Herdman—pelatih asal Inggris yang datang ke Kanada sebagai pelatih tim nasional wanita sebelum kemudian pindah melatih tim pria—kini digantikan oleh para pemain yang menyadari nilai mereka sendiri, yang telah terbukti di Eropa, serta seorang pelatih asal Amerika Serikat yang memiliki pengalaman luas di Benua Lama, seperti Jesse Marsch. Tumbuh dalam lingkunganRed Bull, ia pernah melatih di New York, sebelum pindah ke Salzburg, di mana ia memenangkan dua gelar liga dan dua piala, lalu ke Leipzig, sebelum mencoba peruntungannya di Liga Premier, bersama Leeds United, dan berhasil menyelamatkan tim dari degradasi. Sebuah jaminan, sama seperti para pemain kunci di lapangan, mereka yang akan memimpin tim.
PENGEMBANGAN SEPAK BOLA KANADA
Sepak bola Kanada berhasil memanfaatkan ledakan popularitas MLS, di mana mereka memiliki tiga tim, yaitu Toronto, Vancouver, dan Montreal, serta kebijakan olahraga yang mampu memaksimalkan arus imigrasi baru-baru ini ke negara tersebut, terutama dari Afrika: contoh seperti Alphonso Davies dan Fikayo Tomori, yang lahir di Calgary dan memenuhi syarat untuk membela tim nasional Kanada namun lebih memilih mengenakan seragam Inggris, merupakan wujud nyata dari hal tersebut. Sebagai anak-anak pengungsi, masing-masing dari Liberia dan Nigeria, mereka dapat menempuh pendidikan dan mengembangkan bakat olahraga mereka di tanah air baru mereka.
KEMBALI NYA DAVID DAN DAVIS, PENAMPILAN MENAKJUBKAN KONE'
"Petir" Bayern, yang dibeli hanya seharga 10 ribu euro, sayangnya terus diganggu oleh masalah fisik: bek sayap di Jerman, penyerang bersama The Canucks, ia telah memenangkan segala gelar yang mungkin dan terbayangkan di Eropa, dan pada usia 16 tahun saja ia menjadi debutan termuda dalam sejarah Kanada. Musim ini juga tidak beruntung bagi Jonathan David, penyerang yang bergabung dengan Juventus dari Lille pada musim panas lalu dengan status bebas transfer dan menjadi kekecewaan di Serie Amusim lalu, dengan hanya mencetak 6 gol. Kedua pemain yang seharusnya menjadi andalan Kanada ini datang ke Piala Dunia dalam kondisi sulit, namun justru karena itu mereka memiliki keinginan besar untuk membalas dendam. Di samping mereka, ada yang telah berkembang: mantan pemain Inter Tajon Buchanan, yang mencatatkan musim yang bagus di Villarreal, penyerang Southampton Cyle Larin, dan terutama gelandang Sassuolo, Ismael Koné, yang termasuk di antara yang terbaik di posisinya di Serie A, berkat intuisi hebat Giovanni Carnevali, CEO baru Juventus.
KEJUTAN ATAU BUKAN KEJUTAN?
Bahkan perselisihan antara para pemain dan federasi kini seolah menjadi kenangan yang sudah lama berlalu, setelah ketegangan dalam negosiasi serikat pekerja, di mana asosiasi pemain telah menyewa sebuah perusahaan pemasaran olahraga, sehingga federasi tidak dapat menggunakan citra para atlet kecuali jika izin untuk melakukannya telah dinegosiasikan. Singkatnya, situasi untuk lolos ke babak 16 besar kini semakin mudah: cukup mengungguli Qatar di klasemen, berusaha meraih hasil positif melawan tim-tim Asia dan Bosnia, serta menghadapi Swiss sebagai tim yang tidak diunggulkan. Kemudian, setelah mencapai babak final, setiap langkah ke depan akan menjadi keuntungan: namun kesan yang muncul adalah bahwa untuk menjadi kejutan di Piala Dunia, masih ada sesuatu yang kurang dari segi teknis.