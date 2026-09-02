AFP
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Kebahagiaan ganda untuk Crystal Palace! Crystal Palace mengamankan Ben Chilwell dan Quinten Timber dalam manuver dramatis setelah tenggat waktu transfer
Crystal Palace amankan perekrutan pada menit-menit akhir
Palace merampungkan transfer permanen untuk bek kiri Inggris Chilwell dan gelandang Neherlands Timber setelah menyerahkan lembar kesepakatan kepada Premier League sebelum tenggat waktu. Chilwell kembali ke Selhurst Park secara permanen dari klub Prancis RC Strasbourg, sementara Timber datang dari Marseille dengan kontrak lima tahun. Selain duo internasional tersebut, Crystal Palace juga mengamankan winger Cile Dario Osorio dengan status pinjaman selama satu musim dari klub Denmark FC Midtjylland.
- Getty Images Sport
Chilwell menikmati kepulangan ke London
Setelah masa peminjaman yang sukses yang mencakup keberhasilan menjuarai Piala FA pada 2025, Chilwell kembali ke Selhurst Park dan membagikan kegembiraannya: "Sungguh luar biasa bisa kembali. Senang melihat beberapa wajah yang familiar, dan saya benar-benar antusias untuk kembali bergabung, bertemu lagi dengan para pemain dan para fans, serta mulai lagi."
Bek sayap berusia 29 tahun itu, yang telah mencatatkan 21 penampilan bersama tim senior Inggris, sebelumnya pernah bermain untuk Chelsea, Leicester City, dan Huddersfield Town sebelum menghabiskan musim lalu di Ligue 1 bersama Strasbourg.
Timber menambah kedalaman lini tengah
Kedatangan Timber menambah kualitas teknis yang signifikan dan kehadiran fisik pada opsi lini tengah juara Conference League itu. Gelandang berusia 25 tahun tersebut, yang saudara kembarnya Jurrien bermain untuk Arsenal, telah mencatatkan 13 penampilan untuk Belanda dan mewakili tim nasional itu di Piala Dunia musim panas ini. Kepindahannya ke London Selatan menjadi langkah besar ke Premier League setelah serangkaian penampilan konsisten bersama Marseille di kompetisi Eropa.
- Getty Images Sport
Crystal Palace memburu poin perdana
Tim asuhan Sage bertandang ke Craven Cottage untuk menghadapi Fulham di Premier League pada Sabtu, dengan target memberikan respons instan setelah awal yang sulit. Palace sangat berambisi meraih poin pertama sekaligus kemenangan perdana mereka musim ini setelah menelan kekalahan 2-0 dari Everton dan dibantai 4-1 di markas Manchester City. Mengintegrasikan para pemain baru seperti Chilwell dan Timber dengan cepat akan sangat penting bagi Sage saat ia berupaya menstabilkan tim sebelum jeda internasional.
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