Setelah masa peminjaman yang sukses yang mencakup keberhasilan menjuarai Piala FA pada 2025, Chilwell kembali ke Selhurst Park dan membagikan kegembiraannya: "Sungguh luar biasa bisa kembali. Senang melihat beberapa wajah yang familiar, dan saya benar-benar antusias untuk kembali bergabung, bertemu lagi dengan para pemain dan para fans, serta mulai lagi."

Bek sayap berusia 29 tahun itu, yang telah mencatatkan 21 penampilan bersama tim senior Inggris, sebelumnya pernah bermain untuk Chelsea, Leicester City, dan Huddersfield Town sebelum menghabiskan musim lalu di Ligue 1 bersama Strasbourg.