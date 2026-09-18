Pelatih kepala baru Belanda, Xavi Hernandez, secara resmi mengumumkan daftar 26 pemain pertamanya untuk kampanye UEFA Nations League mendatang. Pria Spanyol berusia 46 tahun itu, yang mulai bertugas pada Agustus bersama para asistennya Oscar Hernandez, Sergio Allegre, Ruud van Nistelrooij, dan Adil Ramzi, memberikan panggilan senior pertama kepada Ruben van Bommel dan Gjivai Zechiel.

Skuad lengkap tersebut terdiri dari Nathan Ake, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Robin Roefs, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Quinten Timber, Joey Veerman, Micky van de Ven, Bart Verbruggen, dan Gjivai Zechiel.

Para pemain akan berkumpul di markas tim nasional di Zeist pada Senin sore, 21 September.



