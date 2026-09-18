AFP
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Kebahagiaan ganda! Ruben van Bommel dan Gjivai Zechiel dipanggil Belanda saat Xavi menurunkan darah baru untuk laga melawan Jerman
Xavi umumkan skuad pertama Belanda yang menampilkan dua pemain debutan
Pelatih kepala baru Belanda, Xavi Hernandez, secara resmi mengumumkan daftar 26 pemain pertamanya untuk kampanye UEFA Nations League mendatang. Pria Spanyol berusia 46 tahun itu, yang mulai bertugas pada Agustus bersama para asistennya Oscar Hernandez, Sergio Allegre, Ruud van Nistelrooij, dan Adil Ramzi, memberikan panggilan senior pertama kepada Ruben van Bommel dan Gjivai Zechiel.
Skuad lengkap tersebut terdiri dari Nathan Ake, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Robin Roefs, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Quinten Timber, Joey Veerman, Micky van de Ven, Bart Verbruggen, dan Gjivai Zechiel.
Para pemain akan berkumpul di markas tim nasional di Zeist pada Senin sore, 21 September.
Xavi menyoroti kedalaman skuad dan tujuan evaluasi
Xavi menjelaskan bahwa pemilihan 26 pemain memberikan fleksibilitas vital untuk jeda internasional yang berat, dengan empat pertandingan dalam dua pekan. Bekerja bersama seluruh staf pendukungnya, sang pelatih ingin menilai setiap pemain dalam lingkungan yang kompetitif.
Mantan bos Barcelona itu menekankan pentingnya kontak dekat selama pekan-pekan awalnya bertugas.
"Dengan mempertimbangkan jadwal empat pertandingan, skuad berisi 26 pemain memberi kami opsi dan fleksibilitas yang cukup," kata Xavi. "Pada saat yang sama, ukuran kelompok ini memungkinkan kami bekerja secara terarah dan menilai seluruh pemain secara menyeluruh. Sangat berharga untuk melihat mereka dari dekat dan mengenal mereka dengan lebih baik."
Van Bommel dan Zechiel menghadirkan warisan dan fleksibilitas
Winger kiri PSV Ruben van Bommel, yang dikenal karena akselerasinya yang eksplosif dan penetrasinya ke kotak penalti, memiliki latar belakang internasional yang luar biasa. Mantan pemain timnas Belanda U-20 itu merupakan putra finalis Piala Dunia 2010 Mark van Bommel dan cucu mantan pelatih Belanda Bert van Marwijk.
Gelandang Feyenoord Gjivai Zechiel juga naik ke level senior setelah penampilan menonjol bersama Belanda U-21, termasuk gol ke gawang Slovakia pada November 2024.
Kedua talenta muda itu menawarkan opsi profil yang dinamis di lini tengah dan serangan untuk skema taktik Xavi.
Belanda bersiap menghadapi jadwal Nations League yang melelahkan
Belanda membuka kampanye Grup 2 Liga Negara A mereka pada Kamis, 24 September, melawan Jerman di Johan Cruyff Arena, Amsterdam. Belanda kemudian bertandang ke Beograd tiga hari kemudian untuk menghadapi Serbia pada Minggu, 27 September.
Jeda internasional berlanjut pada Kamis, 1 Oktober, dengan laga tandang melawan Yunani di Thessaloniki.
Belanda menuntaskan rangkaian empat pertandingan mereka pada Minggu, 4 Oktober, dengan menjamu Serbia di Eindhoven.
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