Nottingham Forest secara resmi mengumumkan bahwa Williams telah menandatangani kontrak jangka panjang baru, yang akan mempertahankan bek sayap serbabisa itu di City Ground hingga 2030. Pemain berusia 25 tahun itu baru saja memperpanjang kontrak sebelumnya pada musim panas 2025, dengan kesepakatan tersebut berlaku hingga 2029, tetapi klub bergerak cepat untuk memberi ganjaran atas penampilan gemilangnya dengan komitmen yang bahkan lebih besar.

Keputusan untuk memberi Williams kontrak baru datang setelah kampanye 2025-26 yang benar-benar luar biasa bagi sang bek. Etos kerjanya yang tak kenal lelah dan kualitasnya di sisi lapangan tidak luput dari perhatian para pendukung Forest, saat ia secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik musim ini pilihan fans.