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'Keandalan dan konsistensi' - bintang Nottingham Forest Neco Williams menandatangani kontrak jangka panjang baru di City Ground hingga 2030
Komitmen terhadap proyek Forest
Nottingham Forest secara resmi mengumumkan bahwa Williams telah menandatangani kontrak jangka panjang baru, yang akan mempertahankan bek sayap serbabisa itu di City Ground hingga 2030. Pemain berusia 25 tahun itu baru saja memperpanjang kontrak sebelumnya pada musim panas 2025, dengan kesepakatan tersebut berlaku hingga 2029, tetapi klub bergerak cepat untuk memberi ganjaran atas penampilan gemilangnya dengan komitmen yang bahkan lebih besar.
Keputusan untuk memberi Williams kontrak baru datang setelah kampanye 2025-26 yang benar-benar luar biasa bagi sang bek. Etos kerjanya yang tak kenal lelah dan kualitasnya di sisi lapangan tidak luput dari perhatian para pendukung Forest, saat ia secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik musim ini pilihan fans.
- Getty Images Sport
Syrianos memuji dampak Williams
Berbicara tentang pentingnya kesepakatan ini, chief football officer Forest, George Syrianos, menyoroti karakteristik spesifik yang membuat Williams menjadi bagian yang sangat vital di ruang ganti. "Keandalan, konsistensi, dan tekadnya yang terus berlanjut untuk berkembang menjelaskan mengapa ia menjadi pemain yang begitu dicintai oleh rekan-rekan setimnya maupun para suporter," kata Syrianos, seraya mencatat bahwa pendekatan profesional sang pemain telah menetapkan standar bagi yang lain untuk diikuti di klub.
Klub ini ingin mempertahankan tren kenaikan mereka di Premier League, dan mempertahankan talenta terbaik mereka dipandang sebagai cara utama untuk mencapai tujuan tersebut. Syrianos kembali menegaskan strategi klub untuk membangun tim di sekitar inti pemain yang sudah terbukti dan memahami kultur Nottingham Forest, dengan menambahkan: "Kami ingin terus berkembang dan bertumbuh sebagai klub, dan bagian besar dari proses itu adalah memastikan para pemain kami yang tampil paling baik berkomitmen kepada klub."
Sebuah tawaran murah dari Anfield
Williams awalnya bergabung dengan Forest dari Liverpool pada Juli 2022 dalam kesepakatan senilai sekitar £17 juta. Sejak pindah dari Merseyside ke Midlands, ia berkembang menjadi salah satu bek sayap paling konsisten di divisi ini. Perjalanannya di City Ground ditandai oleh perkembangan yang stabil, dan kini ia telah mencatatkan total 163 penampilan untuk klub tersebut.
Selama membela Nottingham Forest, Williams menyumbang empat gol dan 10 assist. Pemain internasional Wales itu tampil 53 kali di semua kompetisi musim lalu dan masuk dalam susunan pemain inti untuk dua laga pembuka Premier League Forest musim ini.
- Getty Images Sport
Forest bangkit setelah start lambat
Nottingham Forest mengawali kampanye mereka dengan mengecewakan, kalah di kandang dari Leeds United pada laga pembuka Premier League sebelum tersingkir dari Carabao Cup di City Ground oleh lawan yang sama. Namun, Forest merespons dengan hasil imbang yang diraih lewat perjuangan keras saat tandang ke markas Liverpool dan kini bersiap menjamu Tottenham Hotspur pada Sabtu.
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