CM Grafica Kean Milan 16 9Getty Images/Calciomercato

Kean tampil gemilang di tim nasional dan kembali memanaskan bursa transfer: nilai klausul pelepasan, penilaian Fiorentina, dan skenario bagi Milan

Penyerang tersebut sedang menjalani musim yang sulit, namun bukan berarti ia tidak pernah menunjukkan performa terbaiknya, yang sering ia tunjukkan saat membela timnas Italia

Cedera tulang kering yang menambah masalah pada pergelangan kakinya sempat mengancam keikutsertaan Moise Kean dalam babak playoff Piala Dunia bersama Italia, namun proses pemulihannya berjalan sesuai rencana dan setelah bermain 60 menit di Liga Konferensi Eropa saat Rakow melawan Fiorentina serta 85 menit di Serie A saat Fiorentina melawan Inter, penyerang tengah Fiorentina itu kembali mengenakan seragam biru dan mencetak gol penentu kemenangan 2-0 atas Irlandia Utara yang memastikan tiket ke final melawan Bosnia.

Kualitas yang meningkatkan nilai klausul pelepasan dalam kontraknya dengan Fiorentina, yang berlaku hingga 2029, hingga 62 juta euro—dibayar sekaligus untuk membelinya antara 1 dan 15 Juli 2026—terlihat kembali pada penampilan Kean di Bergamo. Namun, siapa yang mampu membayar jumlah sebesar itu, dan apa saja, jika ada, alternatifnya?

  • TREND YANG HARUS DIHINDARI DI MUSIM PANAS 2025

    Sebelum menandatangani perpanjangan kontrak dengan Fiorentina, yang menaikkan gajinya menjadi 4,5 juta euro bersih per musim, Kean memberi sinyal kepada klub-klub kaya Arab seperti Al-Hilal—yang siap membayar klausul pelepasan sebesar 52 juta euro yang berlaku saat itu—bahwa ia saat ini tidak tertarik untuk pindah ke klub-klub di belahan dunia sepak bola internasional lainnya. Ada pembicaraan mengenai Barcelona dan Bayern Munich jika Lewandowski dan Kane hengkang, namun hal tersebut tidak terjadi. Dalam beberapa bulan ke depan, topik-topik ini akan kembali menjadi perbincangan, sementara di Italia, angka 52 juta euro dengan 25 gol dalam satu musim sudah merupakan target yang sulit dicapai, apalagi sekarang gajinya menjadi 62 juta euro dan golnya hanya 9.

    • Iklan

  • MENGHINDARI KLAUSUL TERSEBUT

    Namun, seperti yang telah kita lihat, klausul pelepasan tersebut berlaku hingga 15 Juli, sementara bursa transfer dibuka hingga awal September. Artinya: Kean masih bisa didatangkan dengan cara lain, asalkan opsi tersebut tidak diaktifkan oleh pihak lain dalam dua minggu pertama bulan Juli. Tentu saja, dalam hal itu perlu bernegosiasi dengan Fiorentina, yang sebaliknya tidak akan memiliki hak suara jika 62 juta euro dibayarkan segera.

    Di antara tim-tim yang memasukkan Kean ke dalam daftar incaran ada Milan: Massimiliano Allegri mengenalnya, pernah melatihnya di Juventus, dan bisa memanfaatkan pemain tersebut seperti yang dilakukannya pada Rabiot musim panas lalu. Rossoneri seharusnya kemudian melanjutkan proses mulai 16 Juli dengan meminta penilaian dari klub Viola, yang seharusnya tidak jauh berbeda dari nilai klausul, untuk kemudian mengusulkan salah satu formula yang sudah kita kenal: pertukaran pemain ditambah uang atau pembayaran jumlah tersebut, namun ditangguhkan.

  • Rahasia Lea

    Namun, ada satu kemungkinan yang bisa membuat Milan mampu membayar 62 juta euro secara langsung: hengkangnya Rafael Leao, yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan karena kabar yang beredar dari Milanello mengenai adanya ketegangan dengan Allegri menjelang pertandingan terakhir liga. Kedua pemain, Kean dan Leao, sangat akrab di luar lapangan, sering menghadiri acara-acara sosial bersama, dan pemain asal Portugal itu tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bermain berduet dengan striker asal Piedmont tersebut. Namun, pintu geser bursa transfer bergerak dengan sangat cepat, dan kemungkinan terjadinya hal tersebut sama sekali tidak bisa dipastikan.

