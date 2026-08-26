Hubungan Moise Kean dengan Fiorentina telah retak. Menurut laporan Violanews, penyerang Italia itu hari ini dikabarkan datang terlambat ke sesi latihan tim dan menolak turun ke lapangan bersama rekan-rekannya. Sebuah keputusan tegas, yang membuat keretakan dengan klub kian terlihat jelas.
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Kean-Fiorentina, pecah total: sang pemain tidak mau berlatih. Como menekan, tawaran 40 juta euro
MENOLAK UNTUK TAMPIL SEBAGAI STARTER
Satu lagi sikap tegas, setelah apa yang terjadi di lorong dalam Olimpico pada Senin, sebelum laga melawan Roma. Kean seharusnya bermain sebagai starter, itu sudah diputuskan Grosso, tetapi mantan pemain Juventus itu menolak. Karena alasan itu, Pellegrino asal Argentina dimainkan sejak menit pertama. Kean, yang memulai dari bangku cadangan, masuk ke lapangan pada menit ke-63 menggantikan Mastantuomo, tanpa meninggalkan jejak dalam kekalahan 4-0.
Como mencoba: menaikkan tawaran
Como sudah lama mengincar Kean, yang kontraknya dengan Fiorentina berlaku hingga 2029 dan menerima gaji bersih 4 juta euro per tahun. Untuk meyakinkan Fiorentina, tim asuhan Fabregas telah mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro plus bonus 5 juta euro. Jawaban diperkirakan akan datang dalam beberapa jam ke depan: Fiorentina sebelum mengatakan ya harus menemukan penggantinya. Dalam daftar ada Beto dari Everton, Bonny dari Inter, Emegha dari Chelsea, tahun lalu di Strasbourg, dan Icardi, tanpa kontrak setelah petualangannya di Turki bersama Galatasaray.
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