Kean-Fiorentina, pecah total: sang pemain tidak mau berlatih. Como menekan, tawaran 40 juta euro

Como sudah lama mengincar Kean, yang kontraknya dengan Fiorentina berlaku hingga 2029 dan menerima gaji bersih 4 juta euro per tahun. Untuk meyakinkan Fiorentina, tim asuhan Fabregas telah mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro plus bonus 5 juta euro. Jawaban diperkirakan akan datang dalam beberapa jam ke depan: Fiorentina sebelum mengatakan ya harus menemukan penggantinya. Dalam daftar ada Beto dari Everton, Bonny dari Inter, Emegha dari Chelsea, tahun lalu di Strasbourg, dan Icardi, tanpa kontrak setelah petualangannya di Turki bersama Galatasaray.