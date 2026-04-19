Keajaiban sang jin! Lionel Messi mengabulkan keinginan gol spektakuler MLS saat bos baru Inter Miami, Guillermo Hoyos, ‘menggosok lampu’

Pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina itu tampil dalam performa terbaiknya pada Sabtu malam, membawa Inter Miami meraih kemenangan yang diraih dengan susah payah dalam laga seru berujung lima gol yang membungkam penonton tuan rumah di Empower Field at Mile High. Pemain nomor 10 legendaris itu mencetak dua gol pada malam itu, termasuk gol spektakuler di menit-menit akhir yang mengingatkan dunia sepak bola akan kejeniusannya yang tak lekang oleh waktu.

Pelatih sementara Hoyos, yang mengambil alih bangku cadangan setelah kepergian mendadak Javier Mascherano, takjub dengan kemampuan kaptennya untuk menentukan hasil pertandingan sendirian. "Kami memiliki keajaiban yang diberikan Tuhan kepada pemain nomor 10 kami," kata Hoyos kepada wartawan setelah peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini sangat penting bagi The Herons, yang mengakhiri rentetan dua pertandingan tanpa kemenangan dan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi klub yang telah menghadapi gejolak signifikan dalam beberapa pekan terakhir.