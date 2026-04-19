Keajaiban sang jin! Lionel Messi mengabulkan keinginan gol spektakuler MLS saat bos baru Inter Miami, Guillermo Hoyos, ‘menggosok lampu’
Messi memastikan kemenangan dalam laga seru berujung lima gol dengan cara yang spektakuler
Pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina itu tampil dalam performa terbaiknya pada Sabtu malam, membawa Inter Miami meraih kemenangan yang diraih dengan susah payah dalam laga seru berujung lima gol yang membungkam penonton tuan rumah di Empower Field at Mile High. Pemain nomor 10 legendaris itu mencetak dua gol pada malam itu, termasuk gol spektakuler di menit-menit akhir yang mengingatkan dunia sepak bola akan kejeniusannya yang tak lekang oleh waktu.
Pelatih sementara Hoyos, yang mengambil alih bangku cadangan setelah kepergian mendadak Javier Mascherano, takjub dengan kemampuan kaptennya untuk menentukan hasil pertandingan sendirian. "Kami memiliki keajaiban yang diberikan Tuhan kepada pemain nomor 10 kami," kata Hoyos kepada wartawan setelah peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini sangat penting bagi The Herons, yang mengakhiri rentetan dua pertandingan tanpa kemenangan dan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi klub yang telah menghadapi gejolak signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
Hoyos menggosok lampu
Narasi seputar pertandingan ini sangat berfokus pada Hoyos, mantan direktur olahraga yang mengambil alih kendali setelah Mascherano mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Hoyos, yang melatih Messi selama masa pembentukannya di La Masia, mengandalkan ikatan seumur hidup itu untuk memicu hasil positif. Kedekatan di antara keduanya terlihat jelas saat Messi bermain dengan kebebasan yang pada akhirnya mematahkan perlawanan Rapids di hadapan 75.824 penonton—sebuah rekor penonton.
“Saya pikir ada reaksi penting setelah skor 2-2, di mana kami harus mengubah formasi,” kata Hoyos. “Dan ya, saya akan mengulanginya: lampu telah digosok, dan muncullah gol yang hanya dia (Messi) yang bisa mencetaknya. Merupakan berkah besar memiliki dia.” Manajer sementara itu terlihat terharu oleh momen tersebut, sambil menambahkan: “Hari ini adalah pengalaman yang indah karena ada pemain-pemain berkualitas luar biasa di tim ini, pemain terbaik dalam sejarah ada di sini. Jadi saya berkali-kali merasa sangat emosional. Karena itulah sepak bola: emosi.”
Malam yang memecahkan rekor di Mile High
Suasana di Empower Field at Mile High begitu meriah, dengan kerumunan penonton yang memecahkan rekor berkumpul untuk menyaksikan sang pemenang Ballon d'Or delapan kali. Jumlah penonton sebanyak 75.824 orang secara resmi menjadi rekor kehadiran penonton terbanyak kedua dalam satu pertandingan dalam sejarah MLS, membuktikan bahwa 'efek Messi' terus mencapai puncak baru saat liga bersiap menyambut Piala Dunia di kandang sendiri pada tahun 2026.
Messi tidak membuat para penggemar menunggu lama, ia membuka skor melalui tendangan penalti pada menit ke-18 sebelum German Berterame menggandakan keunggulan. Meskipun Colorado berusaha membalas dengan gigih melalui gol-gol di babak kedua dari Rafael Navarro dan Darren Yapi, mereka pada akhirnya tak mampu menahan tendangan spektakuler sang maestro berusia 38 tahun pada menit ke-79 yang memberikan Miami kemenangan kedua yang sangat dibutuhkan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka.
Momentum menjelang tahun Piala Dunia
Dua gol yang dicetak Messi di Denver membuat total golnya musim ini menjadi tujuh, sehingga ia kini berada sangat dekat dengan puncak klasemen pencetak gol terbanyak MLS. Di usia 38 tahun, pemenang MVP liga dua kali berturut-turut ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat saat ia bersiap memimpin Argentina menuju Piala Dunia 2026 di tanah Amerika Utara. Bersama rekan sesama Pemain Khusus, German Berterame, yang juga mencetak gol melawan Colorado, Messi membuat Miami tampak seperti tim yang tangguh sekali lagi.
Kemenangan ini membawa Inter Miami ke posisi kedua di Wilayah Timur, hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Nashville SC. The Herons kini akan berusaha mempertahankan momentum ini dalam laga tengah pekan melawan Real Salt Lake, sambil berupaya membuktikan bahwa ambisi juara mereka tetap berada di jalur yang tepat meskipun terjadi pergantian pelatih baru-baru ini.