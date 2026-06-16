Keajaiban Oliver Glasner terbukti di Piala Dunia, di mana pencetak gol Jepang itu memuji mantan manajer Crystal Palace tersebut usai hasil imbang melawan Belanda

Meskipun ia tetap menjadi sosok yang dipercaya di bawah asuhan manajer Hajime Moriyasu, perpindahan ke posisi gelandang yang lebih dalam telah mengubah mantan pemain Lazio ini menjadi aset yang tak tergantikan. "Dalam sepak bola modern, kita membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar dan sayangnya saya bukanlah pemain yang begitu cepat," kata Kamada. "Saya selalu berpikir bahwa saya benar-benar ingin bermain sebagai gelandang nomor 6, tetapi manajer mengatakan saya perlu belajar lebih banyak dan lebih fokus pada pertahanan. Oliver Glasner memberi saya kesempatan untuk bermain sebagai gelandang nomor 6 dan saya telah belajar banyak tentang bertahan. Sekarang saya pikir kami memiliki banyak pemain cepat, itulah sebabnya saya bermain sebagai gelandang nomor 6. Sepuluh pemain lainnya melakukan pergerakan ke dalam dan melakukan hal yang berbeda. Saya selalu berpikir bahwa saya bisa bermain sebagai gelandang nomor 6, sejak saya berusia 18 tahun."