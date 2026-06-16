Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Keajaiban Oliver Glasner terbukti di Piala Dunia, di mana pencetak gol Jepang itu memuji mantan manajer Crystal Palace tersebut usai hasil imbang melawan Belanda
Gol impian melawan Belanda
Dalam penampilan internasional ke-50-nya, Kamada muncul sebagai pahlawan bagi negaranya pada hari Minggu saat ia memastikan hasil imbang 2-2 yang mendebarkan. Pemain berusia 29 tahun itu secara tak sengaja mengarahkan bola sundulan melewati Bart Verbruggen pada menit ke-88 untuk menyelamatkan satu poin di menit-menit akhir. Berbicara kepada Reuters, gelandang tersebut merefleksikan intervensi krusialnya dan upaya penebusan setelah turnamen sebelumnya yang menantang di Qatar. "Itu hanya keberuntungan, tapi bagi saya ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan," kata Kamada mengenai intervensinya di menit-menit akhir. "Gol tetaplah gol, dan saya bisa membantu tim. Di Piala Dunia terakhir, saya tidak tampil baik, jadi saya sangat senang bisa membantu tim."
- Getty Images Sport
Menemukan peran baru di lapangan
Meskipun ia tetap menjadi sosok yang dipercaya di bawah asuhan manajer Hajime Moriyasu, perpindahan ke posisi gelandang yang lebih dalam telah mengubah mantan pemain Lazio ini menjadi aset yang tak tergantikan. "Dalam sepak bola modern, kita membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar dan sayangnya saya bukanlah pemain yang begitu cepat," kata Kamada. "Saya selalu berpikir bahwa saya benar-benar ingin bermain sebagai gelandang nomor 6, tetapi manajer mengatakan saya perlu belajar lebih banyak dan lebih fokus pada pertahanan. Oliver Glasner memberi saya kesempatan untuk bermain sebagai gelandang nomor 6 dan saya telah belajar banyak tentang bertahan. Sekarang saya pikir kami memiliki banyak pemain cepat, itulah sebabnya saya bermain sebagai gelandang nomor 6. Sepuluh pemain lainnya melakukan pergerakan ke dalam dan melakukan hal yang berbeda. Saya selalu berpikir bahwa saya bisa bermain sebagai gelandang nomor 6, sejak saya berusia 18 tahun."
Belajar dari sang maestro Austria
Pengaruh taktis Glasner sangatlah mendasar. Keduanya sebelumnya pernah bekerja sama di Eintracht Frankfurt sebelum kembali bersatu di Selhurst Park. Meskipun pelatih asal Austria itu telah hengkang, filosofinya tetap terasa. "Saya selalu mengatakan bahwa taktik pertahanannya termasuk yang terbaik di dunia, dan Jepang juga menerapkan sistem yang sama, 3-4-3," kata Kamada mengenai Glasner. "Saya juga bisa membantu tim dalam hal-hal yang perlu ditingkatkan karena saya telah belajar banyak dari Oliver Glasner. Kami telah berkembang pesat, tetapi kami masih belum menjadi tim nasional papan atas. Kami harus bertahan dengan baik dan taktiknya benar-benar efektif bagi tim nasional Jepang saat ini."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Samurai Blue?
Ke depan, Jepang akan menghadapi Tunisia dan kemudian Swedia, dan sangat membutuhkan hasil positif untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Kemampuan Kamada beradaptasi sangat penting bagi Samurai Blue, terutama karena Swedia saat ini memuncaki grup setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas tim asal Afrika Utara tersebut pada babak pertama.