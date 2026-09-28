Matchday 2 Nations League

Belgia-Prancis 0-1

Pencetak gol: 88' Olise (F)





Kemenangan pada akhir laga untuk Prancis asuhan Zinedine Zidane, berkat sebuah magis dari Micheal Olise. Baik Belgia asuhan Mark van Bommel maupun Prancis mengawali era kepelatihan baru ini dengan kemenangan pada laga pembuka Nations League, sehingga datang dalam kondisi terbaik untuk duel big match malam ini, mulai pukul 20.45, di Stadion Raja Baudouin, Brussel, dan berlaku untuk matchday kedua Grup I, yang juga dihuni Italia: laga berjalan seimbang hingga akhir, dengan mistar gawang yang dibentur Doué dan tiang gawang yang terkena gelandang Como Da Cunha, sebelum invensi penyerang Bayern Munchen itu, yang mengantarkan Prancis ke puncak klasemen dengan 6 poin, menanti laga melawan Italia yang mengoleksi 3 poin, yang dijadwalkan pada Jumat.





Belgia, yang dengan mudah menaklukkan Italia 2-0 di Stadio Olimpico, harus kebobolan pada saat-saat akhir. Prancis memenangi enam pertemuan langsung terakhir, termasuk empat yang dimainkan di Nations League. Kemenangan resmi terakhir Belgia atas Prancis terjadi pada September 1981. Kick-off laga sempat ditunda beberapa menit karena masalah yang melibatkan tim tamu. Menurut laporan stasiun TF1, para pemain Prancis harus membenahi kaus kaki mereka pada saat terakhir, karena tidak menempel dengan benar di kaki. Siulan memekakkan telinga kemudian datang dari suporter Belgia saat lagu kebangsaan Prancis dikumandangkan.