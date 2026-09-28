Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Keajaiban Olise mengantar Prancis menang di akhir laga: 1-0 di Belgia dan puncak klasemen, kini Italia

Belgium vs France
Belgium
France
UEFA Nations League A

Saksikan kembali bersama kami secara LIVE matchday kedua Nations League.

Matchday 2 Nations League

Belgia-Prancis 0-1

Pencetak gol: 88' Olise (F)


Kemenangan pada akhir laga untuk Prancis asuhan Zinedine Zidane, berkat sebuah magis dari Micheal Olise. Baik Belgia asuhan Mark van Bommel maupun Prancis mengawali era kepelatihan baru ini dengan kemenangan pada laga pembuka Nations League, sehingga datang dalam kondisi terbaik untuk duel big match malam ini, mulai pukul 20.45, di Stadion Raja Baudouin, Brussel, dan berlaku untuk matchday kedua Grup I, yang juga dihuni Italia: laga berjalan seimbang hingga akhir, dengan mistar gawang yang dibentur Doué dan tiang gawang yang terkena gelandang Como Da Cunha, sebelum invensi penyerang Bayern Munchen itu, yang mengantarkan Prancis ke puncak klasemen dengan 6 poin, menanti laga melawan Italia yang mengoleksi 3 poin, yang dijadwalkan pada Jumat.


Belgia, yang dengan mudah menaklukkan Italia 2-0 di Stadio Olimpico, harus kebobolan pada saat-saat akhir. Prancis memenangi enam pertemuan langsung terakhir, termasuk empat yang dimainkan di Nations League. Kemenangan resmi terakhir Belgia atas Prancis terjadi pada September 1981. Kick-off laga sempat ditunda beberapa menit karena masalah yang melibatkan tim tamu. Menurut laporan stasiun TF1, para pemain Prancis harus membenahi kaus kaki mereka pada saat terakhir, karena tidak menempel dengan benar di kaki. Siulan memekakkan telinga kemudian datang dari suporter Belgia saat lagu kebangsaan Prancis dikumandangkan.

  • Gol dan momen-momen penting:

    88' - PRANCIS MEMECAH KEBUNTUAN, SIHIR OLISE! Penyerang Bayern itu bergerak dari area permainannya sendiri, melesat dengan kecepatan dan kekuatan, menusuk ke tengah lalu melepaskan tembakan kaki kiri yang sangat akurat dan tak memberi peluang bagi Lammens. Prancis unggul di pengujung laga.


    56' - Doué tampil menggila, kali ini dengan tembakan mendatar kaki kanan: Lammens menepisnya, Lepaul nyaris menyambar bola rebound.


    54' - Tiang gawang Prancis dengan Da Cunha! Tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti dari gelandang Como itu, bola membentur tiang di sebelah kanan Lammens


    52' - Prancis nyaris mencetak gol lewat Doué. Aksi magis untuk melepaskan diri dari Moreira, lalu tembakan melengkung kaki kanan yang tidak jauh dari gawang Lammens.


    27' - Akliouche melalui bola mati memaksa Lammens melakukan penyelamatan, yang kemudian tampil luar biasa saat menepis bola rebound Lepaul, dan penyelamatan Lavia nyaris di garis gawang atas upaya Kalulu menjadi sangat krusial.


    13' - Mistar gawang Prancis! Aksi hebat di dalam kotak penalti dari Doué, yang setelah sebuah gocekan indah melepaskan tembakan kaki kiri dan mengenai mistar, dengan bola kemudian keluar.

    • Iklan

  • LEMBAR PERTANDINGAN:

    Belgia-Prancis 0-1

    Pencetak gol: 88' Olise (P)


    BELGIA (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (dari menit ke-68 De Cuyper); Lavia (dari menit ke-85 Raskin), Tielemans; Moreira (dari menit ke-63 Lukebakio), De Bruyne (dari menit ke-63 Vanaken), Godts; De Ketelaere (dari menit ke-85 Fernandez-Pardo). Pelatih Van Bommel


    PRANCIS (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche (dari menit ke-77 Cherki), Camavinga, Da Cunha (dari menit ke-90 Koné); Doué, Lepaul (dari menit ke-68 Dembele), Barcola (dari menit ke-77 Olise). Pelatih Zidane


    Kartu kuning: Moreira (B), De Bruyne (B), Tielemans (B)

    Kartu merah: -

    Assist: -

    Wasit: Obrenovic (SRB)

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
UEFA Nations League A
Belgium crest
Belgium
BEL
Turkiye crest
Turkiye
TUR
UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Italy crest
Italy
ITA