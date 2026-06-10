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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Keajaiban Craig Gordon, pemain tertua di Piala Dunia: "Kamu bisa lumpuh, bahkan meninggal"

Scotland
World Cup
C. Gordon

Bagi kiper Skotlandia berusia 43 tahun itu, lolos ke Piala Dunia merupakan prestasi yang luar biasa

Skotlandia kembali ke Piala Dunia setelah 28 tahun, namun posisi penjaga gawang menjadi salah satu masalah utama bagi pelatih Steve Clarke. Ketiga penjaga gawang yang dipanggil — Craig Gordon, Angus Gunn, dan Liam Kelly — baru saja menjalani musim dengan waktu bermain yang sangat sedikit: secara keseluruhan mereka hanya bermain selama 540 menit, setara dengan enam pertandingan.


Yang paling menarik perhatian adalah Craig Gordon. Di usia 43 tahun, ia akan menjadi pemain tertua di seluruh turnamen dan kehadirannya dalam skuad hampir terasa seperti keajaiban olahraga. Kiper Skotlandia ini memang telah pulih dari cedera leher yang parah, melalui proses pemulihan yang berisiko sangat tinggi. Para dokter telah memperingatkannya tentang konsekuensi yang mungkin terjadi, hingga kelumpuhan, tetapi Gordon memilih untuk mencoba kembali bermain. "Kamu sudah membaca lembar informasi. Kamu bisa lumpuh, bahkan meninggal...", demikian peringatan Usamah Jannoun, dokter spesialis cedera tulang belakang, saat menjelaskan risiko terkait perawatan tersebut, seperti dilansir Marca.

  • Dalam film dokumenter BBC tersebut, sang penjaga gawang menceritakan bahwa ia tidak hanya khawatir akan kariernya, tetapi juga kehidupan keluarganya: prioritas utamanya adalah tetap bisa menjadi ayah yang selalu ada untuk anak-anaknya.


    Kariernya, yang dimulai bersama tim nasional pada 2004, diwarnai oleh cedera yang terus-menerus: masalah pada pergelangan kaki, leher, bahu, patah tulang, dan tendinitis patela yang membuatnya absen dari lapangan selama dua tahun. Di masa lalu, ia bahkan pernah disarankan untuk pensiun, tetapi Gordon tidak pernah berhenti berjuang.


    Kini, dua belas tahun setelah momen kritis itu, ia berada selangkah lagi dari mimpi Piala Dunia. "Seringkali saya berpikir bahwa kesempatan ini telah sirna. Berada di sini hari ini adalah sesuatu yang istimewa," katanya dengan penuh emosi. Clarke harus memutuskan apakah akan mengandalkan pengalaman Gordon atau Gunn untuk pertandingan pembuka melawan Haiti. Pilihan yang rumit, mengingat minimnya aktivitas keduanya belakangan ini. Namun, mantan pemain tim nasional Alan Hutton tidak ragu: "Berdasarkan pengalaman dan semua yang telah ia tunjukkan dalam kariernya, Gordon lebih unggul."




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