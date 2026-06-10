Keajaiban Craig Gordon, pemain tertua di Piala Dunia: "Kamu bisa lumpuh, bahkan meninggal"

Skotlandia kembali ke Piala Dunia setelah 28 tahun, namun posisi penjaga gawang menjadi salah satu masalah utama bagi pelatih Steve Clarke. Ketiga penjaga gawang yang dipanggil — Craig Gordon, Angus Gunn, dan Liam Kelly — baru saja menjalani musim dengan waktu bermain yang sangat sedikit: secara keseluruhan mereka hanya bermain selama 540 menit, setara dengan enam pertandingan.
Yang paling menarik perhatian adalah Craig Gordon. Di usia 43 tahun, ia akan menjadi pemain tertua di seluruh turnamen dan kehadirannya dalam skuad hampir terasa seperti keajaiban olahraga. Kiper Skotlandia ini memang telah pulih dari cedera leher yang parah, melalui proses pemulihan yang berisiko sangat tinggi. Para dokter telah memperingatkannya tentang konsekuensi yang mungkin terjadi, hingga kelumpuhan, tetapi Gordon memilih untuk mencoba kembali bermain. "Kamu sudah membaca lembar informasi. Kamu bisa lumpuh, bahkan meninggal...", demikian peringatan Usamah Jannoun, dokter spesialis cedera tulang belakang, saat menjelaskan risiko terkait perawatan tersebut, seperti dilansir Marca.