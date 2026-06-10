Keajaiban Craig Gordon, pemain tertua di Piala Dunia: "Kamu bisa lumpuh, bahkan meninggal"

Dalam film dokumenter BBC tersebut, sang penjaga gawang menceritakan bahwa ia tidak hanya khawatir akan kariernya, tetapi juga kehidupan keluarganya: prioritas utamanya adalah tetap bisa menjadi ayah yang selalu ada untuk anak-anaknya.





Kariernya, yang dimulai bersama tim nasional pada 2004, diwarnai oleh cedera yang terus-menerus: masalah pada pergelangan kaki, leher, bahu, patah tulang, dan tendinitis patela yang membuatnya absen dari lapangan selama dua tahun. Di masa lalu, ia bahkan pernah disarankan untuk pensiun, tetapi Gordon tidak pernah berhenti berjuang.





Kini, dua belas tahun setelah momen kritis itu, ia berada selangkah lagi dari mimpi Piala Dunia. "Seringkali saya berpikir bahwa kesempatan ini telah sirna. Berada di sini hari ini adalah sesuatu yang istimewa," katanya dengan penuh emosi. Clarke harus memutuskan apakah akan mengandalkan pengalaman Gordon atau Gunn untuk pertandingan pembuka melawan Haiti. Pilihan yang rumit, mengingat minimnya aktivitas keduanya belakangan ini. Namun, mantan pemain tim nasional Alan Hutton tidak ragu: "Berdasarkan pengalaman dan semua yang telah ia tunjukkan dalam kariernya, Gordon lebih unggul."











