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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Keajaiban Cape Verde, Malu Besar Spanyol: Imbang 0-0 pada Laga Perdana Piala Dunia. De la Fuente Gagal, Debut Yamal

Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde
World Cup

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Piala Dunia 2026

Spanyol-Kap Verde 0-0

Pencetak Gol: -



Tim pertama dari tiga favorit utama memulai debutnya di Piala Dunia 2026. Tim Spanyol asuhan Luis de la Fuente, yang bersama Prancis dan Argentina disebut-sebut sebagai salah satu dari tiga kandidat juara, memulai debutnya di Piala Dunia 2026, hari ini pukul 18.00 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, dalam pertandingan yang merupakan bagian dari hari pertama Grup H, yang juga mencakup Uruguay dan Arab Saudi, menjelang tengah malam. La Furie Rosse, juara Eropa bertahan yang sejak awal tidak diperkuat Yamal dan Nico Williams yang duduk di bangku cadangan, mengincar posisi pertama di grup dan memulai perjalanan mereka melawan tim yang dianggap sebagai kuda hitam di grup ini, yaitu Cape Verde. Tim debutan di Piala Dunia ini dilatih oleh Bubista dan diperkuat dua mantan pemain Serie A, Dailon Livramento dan Jovane Cabral.




  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    90'+1' - Peluang emas bagi Cape Verde! Borges menyundul bola dari tendangan sudut, namun Unai Simon berhasil menangkapnya.


    88' - Keajaiban dari Pico Lopes! Yamal mengoper ke Olmo, yang kemudian mengirim umpan silang ke Oyarzabal: bek Cape Verde itu mengorbankan diri untuk menghalau bola menjadi tendangan sudut.


    82' - Lagi-lagi Cucurella menyundul ke tiang jauh, lagi-lagi Vozinha yang menepisnya.


    72' - Yamal mengoper ke Llorente, yang kemudian mengoper ke Merino yang langsung menendang: seperti biasa, Vozinha berhasil menahan bola.


    56' - Umpan silang bagus dari Pedri ke Fabian Ruiz, sundulan lemah yang ditangkap oleh Vozinha.


    45'+3 - Lagi-lagi Vozinha menahan sundulan Laporte, yang menyundul bola tendangan sudut dari Pedri: reaksi hebat dari kiper asal Cape Verde itu.


    45' - Peluang Spanyol! Cucurella memberikan umpan silang rendah, Ferran Torres mencoba tendangan kaki kiri datar yang berhasil ditangkap dengan gemilang oleh Vozinha.


    38' - Ferran Torres membentur mistar! Umpan terukur dari Rodri untuk Cucurella yang masuk dari sisi kiri, sundulan ke tengah kotak penalti, dan Ferran Torres, dengan tendangan pasti, melepaskan tembakan ke mistar atas, setelah Vozinha keluar dari gawangnya. Bola jatuh ke Oyarzabal yang menyundul, namun kiper Cape Verde itu menepisnya menjadi tendangan sudut.


    29' - Cucurella mencoba peruntungannya: tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun bola melebar tipis.


    12' - Ancaman pertama dari Spanyol: umpan silang indah dari sisi kanan oleh Pedri, Pico Lopes berhasil mengantisipasi Oyarzabal di tengah kotak penalti dan mengamankan situasi.

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  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Spanyol-Kap Verde 0-0

    Pencetak gol:


    SPANYOL (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Fabian Ruiz (dari menit 71 Merino), Rodri (dari menit 87 Nico Williams), Pedri; Ferran Torres (dari menit 81 Dani Olmo), Oyarzabal, Gavi (dari menit 71 Lamine Yamal). Pelatih: De La Fuente.


    CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Borges, Pico Lopes, Lopes Cabral (dari menit 76' Joao Paulo), Moreira; Laros Duarte (dari menit 61' Deroy Duarte), Pina; Mendes, Monteiro (dari menit 79' Arcanjo), Jovane Cabral (dari menit 61' Semedo); Rocha Livramento (dari menit ke-61 digantikan oleh Nuno Da Costa). Pelatih: Bubista.


    Wasit: Adam Makhadmeh (Yordania)

    Kartu Kuning: Lopes Cabral (C), Pedri (S)

    Dikeluarkan:

    Assist:

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