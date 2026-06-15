Keajaiban Cape Verde, Malu Besar Spanyol: Imbang 0-0 pada Laga Perdana Piala Dunia. De la Fuente Gagal, Debut Yamal

Piala Dunia 2026
Spanyol-Kap Verde 0-0
Pencetak Gol: -
Tim pertama dari tiga favorit utama memulai debutnya di Piala Dunia 2026. Tim Spanyol asuhan Luis de la Fuente, yang bersama Prancis dan Argentina disebut-sebut sebagai salah satu dari tiga kandidat juara, memulai debutnya di Piala Dunia 2026, hari ini pukul 18.00 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, dalam pertandingan yang merupakan bagian dari hari pertama Grup H, yang juga mencakup Uruguay dan Arab Saudi, menjelang tengah malam. La Furie Rosse, juara Eropa bertahan yang sejak awal tidak diperkuat Yamal dan Nico Williams yang duduk di bangku cadangan, mengincar posisi pertama di grup dan memulai perjalanan mereka melawan tim yang dianggap sebagai kuda hitam di grup ini, yaitu Cape Verde. Tim debutan di Piala Dunia ini dilatih oleh Bubista dan diperkuat dua mantan pemain Serie A, Dailon Livramento dan Jovane Cabral.