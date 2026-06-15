Keajaiban Cape Verde, Malu Besar Spanyol: Imbang 0-0 pada Laga Perdana Piala Dunia. De la Fuente Gagal, Debut Yamal

90'+1' - Peluang emas bagi Cape Verde! Borges menyundul bola dari tendangan sudut, namun Unai Simon berhasil menangkapnya.





88' - Keajaiban dari Pico Lopes! Yamal mengoper ke Olmo, yang kemudian mengirim umpan silang ke Oyarzabal: bek Cape Verde itu mengorbankan diri untuk menghalau bola menjadi tendangan sudut.





82' - Lagi-lagi Cucurella menyundul ke tiang jauh, lagi-lagi Vozinha yang menepisnya.





72' - Yamal mengoper ke Llorente, yang kemudian mengoper ke Merino yang langsung menendang: seperti biasa, Vozinha berhasil menahan bola.





56' - Umpan silang bagus dari Pedri ke Fabian Ruiz, sundulan lemah yang ditangkap oleh Vozinha.





45'+3 - Lagi-lagi Vozinha menahan sundulan Laporte, yang menyundul bola tendangan sudut dari Pedri: reaksi hebat dari kiper asal Cape Verde itu.





45' - Peluang Spanyol! Cucurella memberikan umpan silang rendah, Ferran Torres mencoba tendangan kaki kiri datar yang berhasil ditangkap dengan gemilang oleh Vozinha.





38' - Ferran Torres membentur mistar! Umpan terukur dari Rodri untuk Cucurella yang masuk dari sisi kiri, sundulan ke tengah kotak penalti, dan Ferran Torres, dengan tendangan pasti, melepaskan tembakan ke mistar atas, setelah Vozinha keluar dari gawangnya. Bola jatuh ke Oyarzabal yang menyundul, namun kiper Cape Verde itu menepisnya menjadi tendangan sudut.





29' - Cucurella mencoba peruntungannya: tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun bola melebar tipis.





12' - Ancaman pertama dari Spanyol: umpan silang indah dari sisi kanan oleh Pedri, Pico Lopes berhasil mengantisipasi Oyarzabal di tengah kotak penalti dan mengamankan situasi.