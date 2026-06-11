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Keajaiban Amerika Latin dan dilema Eropa... Apa yang akan dilakukan Arab Saudi untuk menghadapi para pesaingnya di Piala Dunia?

FEATURES
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde
Arab Saudi
Uruguay
AS
Spanyol
Tanjung Verde

"Al-Akhdar" akan berhadapan dengan Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde

Tim nasional Arab Saudi tidak memiliki rekor yang mengesankan saat menghadapi lawan-lawannya di putaran final Piala Dunia 2026, karena mereka hanya meraih satu kemenangan atas salah satu dari mereka, sementara mengalami kekalahan di sebagian besar pertandingan lainnya.

Timnas Saudi berada di Grup H pada putaran final Piala Dunia 2026, bersama timnas Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, di mana mereka akan memulai perjalanan mereka pada Selasa dini hari mendatang dengan menghadapi timnas Amerika Latin.

  • Kerugian Spanyol

    Tim nasional Arab Saudi telah menghadapi tim nasional Spanyol dalam tiga pertemuan sebelumnya. Pertemuan pertama, yang juga merupakan satu-satunya di ajang Piala Dunia, terjadi pada Piala Dunia 2006, saat "Los Matadores" memenangkan pertandingan dengan skor 1-0.

    Setelah itu, kedua tim bertemu dua kali dalam pertandingan persahabatan. Pertemuan pertama terjadi pada 2010 dan berakhir dengan kemenangan tim Spanyol dengan skor 3-2, sedangkan pertemuan kedua pada 2012 berakhir dengan kekalahan telak bagi "Al-Akhdar" dengan skor 5-0.

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  • Masalah Eropa

    Secara umum, "Al-Akhdar" hanya meraih satu kemenangan atas tim-tim Eropa yang dihadapi di Piala Dunia, yaitu kemenangan bersejarah atas Belgia dengan skor 1-0, pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

    Sebaliknya, tim nasional Saudi kalah dari sepuluh tim Eropa lainnya yang dihadapi di Piala Dunia, yaitu Belanda dan Swedia (1994), Denmark dan Prancis (1998), Jerman dan Irlandia (2002), Ukraina dan Spanyol (2006), Rusia (2018), serta Polandia (2022).

    Kecuali pada edisi 1994 di mana tim tersebut mencetak gol ke gawang Belanda, Belgia, dan Swedia, tim nasional Saudi tidak mencetak gol lain melawan tim Eropa mana pun di semua edisi Piala Dunia berikutnya.

  • Pertandingan Uruguay

    Sebaliknya, tim nasional Arab Saudi telah menjalani 3 pertandingan melawan Uruguay, dengan hanya satu di antaranya di Piala Dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2018, yang dimenangkan oleh tim Amerika Latin tersebut berkat gol dari Luis Suárez.

    Sebelum pertandingan tersebut, kedua tim bertemu dalam dua pertandingan persahabatan, yang pertama pada tahun 2003, dimenangkan oleh tim nasional Arab Saudi dengan skor 3-2, dan yang kedua pada tahun 2014, berakhir imbang 1-1.

  • Keajaiban Latin

    Meskipun tim nasional Arab Saudi telah menghadapi 11 tim Eropa di Piala Dunia, laga melawan Uruguay ini akan menjadi yang ketiga kalinya mereka berhadapan dengan tim-tim Amerika Selatan sepanjang partisipasi mereka di turnamen tersebut.

    Selain menghadapi timnas Uruguay sendiri pada 2018, "Al-Akhdar" juga menjalani pertandingan yang tak terlupakan melawan Argentina di Piala Dunia 2022, dan berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan dengan skor 2-1.

  • Konvergensi Afrika

    Tim nasional Arab Saudi belum pernah bertanding melawan tim nasional Cape Verde, baik dalam laga resmi maupun persahabatan, namun mereka telah menghadapi 5 tim Afrika di Piala Dunia, dengan catatan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan.

    Tim "Al-Akhdar" mengalahkan Maroko 2-1 pada 1994 dan Mesir 1-0 pada 2018, sementara bermain imbang 2-2 dengan Afrika Selatan pada 1998 dan dengan Tunisia dengan skor yang sama pada 2006, sedangkan kekalahan tunggalnya terjadi saat menghadapi Kamerun 0-1 di Piala Dunia 2002.

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