Keajaiban Amerika Latin dan dilema Eropa... Apa yang akan dilakukan Arab Saudi untuk menghadapi para pesaingnya di Piala Dunia?

Tim nasional Arab Saudi tidak memiliki rekor yang mengesankan saat menghadapi lawan-lawannya di putaran final Piala Dunia 2026, karena mereka hanya meraih satu kemenangan atas salah satu dari mereka, sementara mengalami kekalahan di sebagian besar pertandingan lainnya.

Timnas Saudi berada di Grup H pada putaran final Piala Dunia 2026, bersama timnas Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, di mana mereka akan memulai perjalanan mereka pada Selasa dini hari mendatang dengan menghadapi timnas Amerika Latin.