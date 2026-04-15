EkitikeGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

"Keadaannya benar-benar parah": Penyerang Liverpool Hugo Ekitike tampaknya mengalami cedera parah saat melawan PSG - Apakah partisipasinya di Piala Dunia terancam?

H. Ekitike

Hugo Ekitike diduga mengalami cedera parah dalam pertandingan leg kedua perempat final antara FC Liverpool melawan Paris Saint-Germain.

Pemain bintang baru The Reds, yang pindah ke Anfield Road dari Eintracht Frankfurt musim panas lalu dengan biaya 95 juta euro, mengalami cedera saat berlari di babak pertama tanpa kontak dengan lawan dan harus dibawa keluar lapangan setelah menjalani perawatan yang cukup lama. Banyak yang mengindikasikan adanya robekan pada tendon Achilles.

"Saya pikir ini cedera yang sangat parah," kata rekan setimnya, Ibrahima Konate, setelah pertandingan: "Saya tidak ingin terlalu banyak membicarakannya, mengingat semua yang terjadi musim panas ini, termasuk Piala Dunia. Tapi ini sangat, sangat berat baginya saat ini. Saya mendoakannya!"

  • Pelatih LFC, Arne Slot, juga menyampaikan hal serupa. "Kondisinya memang terlihat sangat parah, tapi sulit bagi saya untuk mengatakan seberapa parahnya," kata pelatih asal Belanda itu. Pada hari Rabu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    "Kehilangan seorang pemain adalah sesuatu yang sudah sering kami alami musim ini," kata Slot. Bagi Ekitike, ini "sangat sulit", terutama pada tahap musim ini.

    Pada menit ke-28, Ekitike berusaha mengejar bola yang dikirim ke depan oleh Dominik Szoboszlai, melangkah, sedikit tergelincir, dan langsung terjatuh. Setelah itu, ia langsung memegang tumitnya dan terus menggelengkan kepala selama jeda perawatan. 

    Saat terbaring di lapangan, ia juga dihibur oleh para pemain tim lawan; Achraf Hakimi dan Willian Pacho memegang tangan sang penyerang bintang yang tampak hancur itu selama perawatan.

    Untuk menggantikan Ekitike, yang kemungkinan besar akan absen dari Liverpool FC dalam waktu yang sangat lama dan juga akan melewatkan Piala Dunia bersama tim nasional Prancis, Mohamed Salah masuk ke lapangan setelah setengah jam pertandingan. 

  • Apakah Salah akan menjadi pemain pengganti andalan dalam pertandingan Liga Champions terakhirnya?

    Bagi Salah, ini mungkin menjadi pertandingan Liga Champions terakhir dalam kariernya, karena The Reds tidak mampu membalikkan ketertinggalan 0-2 dari leg pertama dan akhirnya kalah 0-2 di Anfield Road. Kedua gol tim tamu asal Paris dicetak oleh Pemain Terbaik Dunia saat ini, Ousmane Dembele (73'/90+1).

    Masa bakti Salah di Liverpool akan berakhir setelah musim ini, beberapa minggu lalu klub dan sang pemain mengumumkan bahwa kontrak yang akan habis tidak akan diperpanjang. Dia mungkin akan pindah ke Arab Saudi setelah musim ini dan setelah Piala Dunia.

    Sebelum Natal, terjadi perselisihan antara Salah dan The Reds, terutama dengan pelatih Arne Slot. Salah secara terbuka mengeluh tentang perannya yang semakin sering sebagai pemain cadangan dan secara tegas mengkritik klub serta pelatih. Akibatnya, ia dicoret dari skuad untuk satu pertandingan.

    Sementara Ekitike mencetak 23 gol dalam 44 pertandingan pada musim debutnya, performa Salah jauh tertinggal dari performa luar biasa musim lalu, saat Liverpool secara mengejutkan kembali menjadi juara. Saat ini, pemain asal Mesir tersebut telah mencatatkan sebelas gol dan sembilan assist di semua kompetisi.

    Namun, melawan PSG, pemain berusia 33 tahun ini ingin membuktikan diri lagi, memberikan empat umpan yang berujung tembakan ke gawang (xAssist 0,52) dan sekali menembak ke gawang sendiri (0,12 xG). Situasi menjadi sangat dramatis pada menit ke-64, ketika Alexis Mac Allister tampaknya berhasil mendapatkan penalti untuk The Reds saat skor masih 0-0. Namun, keputusan tersebut dibatalkan oleh VAR. 

