"Keadaannya benar-benar parah": Penyerang Liverpool Hugo Ekitike tampaknya mengalami cedera parah saat melawan PSG - Apakah partisipasinya di Piala Dunia terancam?

Bagi Salah, ini mungkin menjadi pertandingan Liga Champions terakhir dalam kariernya, karena The Reds tidak mampu membalikkan ketertinggalan 0-2 dari leg pertama dan akhirnya kalah 0-2 di Anfield Road. Kedua gol tim tamu asal Paris dicetak oleh Pemain Terbaik Dunia saat ini, Ousmane Dembele (73'/90+1).

Masa bakti Salah di Liverpool akan berakhir setelah musim ini, beberapa minggu lalu klub dan sang pemain mengumumkan bahwa kontrak yang akan habis tidak akan diperpanjang. Dia mungkin akan pindah ke Arab Saudi setelah musim ini dan setelah Piala Dunia.

Sebelum Natal, terjadi perselisihan antara Salah dan The Reds, terutama dengan pelatih Arne Slot. Salah secara terbuka mengeluh tentang perannya yang semakin sering sebagai pemain cadangan dan secara tegas mengkritik klub serta pelatih. Akibatnya, ia dicoret dari skuad untuk satu pertandingan.

Sementara Ekitike mencetak 23 gol dalam 44 pertandingan pada musim debutnya, performa Salah jauh tertinggal dari performa luar biasa musim lalu, saat Liverpool secara mengejutkan kembali menjadi juara. Saat ini, pemain asal Mesir tersebut telah mencatatkan sebelas gol dan sembilan assist di semua kompetisi.

Namun, melawan PSG, pemain berusia 33 tahun ini ingin membuktikan diri lagi, memberikan empat umpan yang berujung tembakan ke gawang (xAssist 0,52) dan sekali menembak ke gawang sendiri (0,12 xG). Situasi menjadi sangat dramatis pada menit ke-64, ketika Alexis Mac Allister tampaknya berhasil mendapatkan penalti untuk The Reds saat skor masih 0-0. Namun, keputusan tersebut dibatalkan oleh VAR.