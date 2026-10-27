Pada musim panas, Monza menginvestasikan 2 juta euro untuk merekrutnya. Ia juga mencetak dua gol dalam satu pertandingan di Coppa Italia. Benfica tidak memiliki hak pembelian kembali, melainkan hak prioritas, dan dapat memutuskan untuk menyamai tawaran yang masuk. Benfica juga berhak atas 20 persen dari penjualan berikutnya. Berkat gol demi golnya, nilai Varela kini sudah mencapai sekitar 15 juta euro, tetapi harganya bisa terus naik.





Klub-klub besar di liga Italia mengincarnya, tetapi peminatnya tidak hanya datang dari sana. Inter telah beberapa kali mengirim pemandu bakat untuk memantaunya dari dekat, sementara Napoli sedang mencari pelapis Hojlund setelah Lucca gagal memenuhi ekspektasi. Di luar negeri, pemain yang terikat kontrak hingga 2030 itu juga memiliki banyak peminat. Selain Benfica, yang sudah disebutkan dan masih memegang hak atas pemain tersebut, Arsenal juga telah melakukan penjajakan terhadap pemain berusia 21 tahun itu.





Bagaimanapun, pemain asal Portugal itu sudah membuktikan bahwa ia mampu tampil baik di berbagai negara. Mengikuti sang ayah yang juga pesepakbola, ia memperkuat tim junior PAOK di Yunani dari 2016 hingga 2022. Setelah itu, ia pindah ke Benfica dan dipinjamkan ke Gil Vicente musim lalu, ketika ia mencetak enam gol. Kini ia melejit di Serie A dan bursa transfer pun memanas karena dirinya.