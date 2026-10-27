Pada musim panas, klub asal Brianza menginvestasikan 2 juta euro untuknya. Ia juga mencatat dua gol di Coppa Italia. Benfica tidak memiliki hak untuk membelinya kembali, tetapi memiliki hak prioritas dan dapat memutuskan untuk menyamai tawaran yang masuk, sekaligus berhak atas 20 persen dari penjualan berikutnya. Berkat gol-golnya, nilai Varela kini sudah mencapai sekitar 15 juta euro, tetapi harganya bisa meningkat.





Klub-klub besar di liga kami mengincarnya, tetapi ketertarikan tidak hanya datang dari sana. Inter telah beberapa kali mengirim pemandu bakat untuk memantaunya secara langsung, sementara Napoli sedang mencari pelapis Hojlund setelah Lucca gagal memenuhi harapan. Di luar negeri, pemain yang terikat kontrak hingga 2030 itu juga memiliki banyak peminat. Selain Benfica, yang sudah disebut dan masih memegang hak atas pemain tersebut, Arsenal juga telah menjajaki kemungkinan merekrut pemain berusia 21 tahun itu.





Bagaimanapun, pemain asal Portugal itu telah menunjukkan bahwa ia mampu tampil baik di berbagai negara. Mengikuti ayahnya yang juga pesepakbola, ia menghabiskan periode 2016 hingga 2022 di tim junior PAOK di Yunani, lalu pindah ke Benfica dan dipinjamkan ke Gil Vicente musim lalu, saat ia mencetak enam gol. Kini ia tampil gemilang di Serie A dan bursa transfer mulai memanas terkait dirinya.