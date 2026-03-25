Setelah sembilan tahun di Liverpool, Momo Salah mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari The Reds: penyerang asal Mesir ini akan pergi pada akhir musim ini, mengakhiri hubungannya dengan klub Inggris tersebut satu tahun lebih awal dari jadwal, meskipun kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2027; dan petinggi klub telah memberitahunya bahwa mereka tidak akan menentang keputusannya ini; jika ia memilih untuk pergi, mereka akan membiarkannya pergi tanpa menghalanginya. Mantan pemain Roma dan Fiorentina ini telah menjadi pemain terbaik Liverpool selama bertahun-tahun dan kadang-kadang pemain terbaik di Liga Premier, dengan statistik layaknya pemain top dunia, namun kini kedua belah pihak telah mencapai akhir dari sebuah siklus.
Ke mana Salah akan pergi tahun depan: perpisahan dengan Liverpool, hubungannya dengan Slot, dan gambaran tentang masa depannya
PROYEK BARU LIVERPOOL
Di balik keputusan Salah untuk meninggalkan klub, terdapat pula hubungan yang tegang dan rumit dengan pelatih The Reds, Arne Slot, yang sebelumnya telah menimbulkan beberapa masalah pada tahun lalu; dan sejak saat itu, keduanya belum pernah benar-benar menyelesaikan perselisihan mereka. Selain itu, Liverpool sedang membuka lembaran baru dan memulai babak baru: dalam bursa transfer terakhir, klub lebih fokus pada pemain-pemain yang sedang naik daun—dua nama yang paling menonjol adalah Isak dan Wirtz—dan seiring berjalannya waktu, peran sentral Salah dalam proyek Liverpool semakin memudar; kini pemain asal Mesir itu tidak lagi menjadi prioritas utama seperti sebelumnya, klub kini lebih mengandalkan pemain lain untuk memulai proyek baru.
KE MANA SALAH BISA PERGI
Inilah alasan utama yang mendorong sang pemain untuk mengumumkan kepergiannya dari Liverpool pada akhir musim ini; sama seperti klub, ia pun siap untuk membuka lembaran baru demi masa depan yang masih harus ditulis: di mana ia akan bermain? Hingga saat ini, belum ada tawaran konkret yang masuk, sehingga sulit untuk menentukan arah dengan pasti, dan agennya pun menjelaskan bahwa untuk saat ini belum ada apa-apa. Salah satu kemungkinan tetaplah Saudi Pro League, di mana pada bursa transfer sebelumnya sudah ada klub-klub yang mencoba meyakinkan Salah dengan tawaran jutaan pound. Mereka mencoba pada musim panas lalu dan Januari, tetapi pemain asal Mesir itu selalu menggelengkan kepala menolak tawaran-tawaran besar tersebut. Namun, kini situasinya telah berubah.