Ke mana Salah akan pergi tahun depan: perpisahan dengan Liverpool, hubungannya dengan Slot, dan gambaran tentang masa depannya

Inilah alasan utama yang mendorong sang pemain untuk mengumumkan kepergiannya dari Liverpool pada akhir musim ini; sama seperti klub, ia pun siap untuk membuka lembaran baru demi masa depan yang masih harus ditulis: di mana ia akan bermain? Hingga saat ini, belum ada tawaran konkret yang masuk, sehingga sulit untuk menentukan arah dengan pasti, dan agennya pun menjelaskan bahwa untuk saat ini belum ada apa-apa. Salah satu kemungkinan tetaplah Saudi Pro League, di mana pada bursa transfer sebelumnya sudah ada klub-klub yang mencoba meyakinkan Salah dengan tawaran jutaan pound. Mereka mencoba pada musim panas lalu dan Januari, tetapi pemain asal Mesir itu selalu menggelengkan kepala menolak tawaran-tawaran besar tersebut. Namun, kini situasinya telah berubah.