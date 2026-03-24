Ke mana langkah Didier Deschamps selanjutnya? Pelatih timnas Prancis itu mengatakan ia memiliki 'kebebasan dan beberapa pilihan' saat bersiap menyerahkan tongkat estafet kepada Zinedine Zidane setelah Piala Dunia

D. Deschamps
France
Z. Zidane
World Cup

Didier Deschamps bersiap untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Prancis setelah Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Setelah 14 tahun memimpin tim, ia masih membuka berbagai kemungkinan terkait langkah kariernya selanjutnya, sementara mantan pelatih kepala Real Madrid yang legendaris, Zinedine Zidane, dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk mengambil alih jabatan pelatih pada musim panas ini.

  • Akhir dari sebuah era yang sangat sukses

    Manajer berusia 57 tahun ini telah memimpin era keemasan Les Bleus sejak mengambil alih jabatan pada tahun 2012. Prestasi puncaknya antara lain menjuarai Piala Dunia 2018 dan memenangkan UEFA Nations League pada tahun 2021. Seiring mendekatnya tanggal berakhirnya kontraknya pada 31 Juli, sang pelatih tengah mempersiapkan diri untuk satu turnamen besar terakhir sebelum menyerahkan tongkat estafet, yang menandai berakhirnya babak dominasi luar biasa dalam sepak bola internasional.

    Menjaga agar semua kemungkinan tetap terbuka untuk masa depan

    Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, manajer yang akan mengundurkan diri itu bersikap sangat terbuka ketika ditanya mengenai keputusannya untuk mundur dari bangku cadangan atau beralih ke peran di jajaran direksi. Berbicara di hadapan sekelompok pendukung Prancis, Deschamps mengatakan: "Masa depan saya setelah Piala Dunia, apakah akan menjadi pelatih klub lain atau tim nasional lain? Saya tidak tahu. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis? Tidak. Pensiun? Saya tidak tahu, saya belum memutuskan apa pun.

    "Saya punya kebebasan, saya punya beberapa pilihan. Saya mengambil waktu saya karena dalam pikiran saya, satu-satunya hal yang penting adalah hingga musim panas ini. Dan setelah itu kita lihat saja. Saya tidak melarang diri saya sendiri apa pun. Saya orang yang positif, saya berkata pada diri sendiri bahwa itu akan berbeda tapi akan baik..."

  • Seorang penerus legendaris sudah siap menggantikan

    Sementara sang pelatih saat ini mempertimbangkan langkah selanjutnya, identitas penggantinya tampaknya sudah pasti. Menurut Le Parisien, Zidane telah mencapai kesepakatan lisan untuk mengambil alih kendali. Mantan manajer Real Madrid itu telah menganggur sejak 2021, dan dilaporkan menolak sejumlah tawaran menggiurkan dari klub-klub top Eropa demi menunggu kesempatan ini. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, baru-baru ini mengonfirmasi kepada Le Figaro bahwa rencana resmi telah disiapkan. Diallo mengakui bahwa ia menerima kurang dari lima lamaran untuk posisi tersebut, sambil mencatat bahwa gelandang legendaris tersebut sangat sesuai dengan profil spesifik yang dibutuhkan untuk mendapatkan penghormatan nasional.

    Jadwal yang padat menanti tim nasional

    Sebelum terjadi pergantian pelatih, tim nasional harus menghadapi jadwal yang padat. Persiapan untuk turnamen di Amerika Utara akan segera dimulai dengan dua laga persahabatan internasional bergengsi melawan Brasil pada 26 Maret dan Kolombia tiga hari kemudian. Pertandingan pemanasan terakhir melawan Pantai Gading dijadwalkan pada 4 Juni. Setelah itu, Les Bleus akan menyeberangi Samudra Atlantik untuk menjalani kampanye Grup I Piala Dunia. Mereka akan memulai perjuangan mereka menuju kejayaan melawan Senegal pada 16 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan pemenang play-off FIFA pada 22 Juni, sebelum menutup babak penyisihan grup melawan Norwegia pada 26 Juni.

Brazil
France
