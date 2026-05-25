Ke mana Julian Alvarez akan berlabuh? Penyerang Atlético Madrid itu terbuka untuk hengkang di tengah minat dari PSG, Arsenal, dan Barcelona
Alvarez menolak tawaran kontrak yang memecahkan rekor
Langkah yang telah menggemparkan Metropolitano ini membuat Alvarez menolak tawaran kontrak baru yang menggiurkan dari Atlético Madrid.
Tawaran tersebut akan menjadikan pemenang Piala Dunia ini sebagai pemain dengan gaji tertinggi di skuad Diego Simeone, dengan kabarnya akan mendapatkan bayaran sebesar €10 juta per musim. Meskipun klub telah berupaya keras untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang, sang striker tampaknya siap untuk pindah.
Kontrak pemain Argentina ini berlaku hingga 2030 dan memuat klausul pelepasan sebesar €500 juta, namun penolakannya untuk menandatangani perjanjian yang lebih baik menunjukkan bahwa pikirannya telah berubah.
Menurut Marca, Alvarez tidak lagi yakin dengan arah kompetitif klub dan ingin menguji kemampuannya dalam proyek yang menjanjikan gelar juara besar.
Barcelona muncul sebagai destinasi pilihan
Meskipun minat dari Liga Premier dan Ligue 1 tetap tinggi, Alvarez dilaporkan telah mengincar kepindahan ke Barcelona.
Mantan pemain Manchester City ini dikabarkan terpesona oleh proyek di Spotify Camp Nou dan bersedia mengorbankan statusnya sebagai pemain utama tak terbantahkan di Atletico untuk bergabung dengan pemain-pemain seperti Lamine Yamal dan Raphinha.
Keinginan untuk bergabung dengan "proyek yang lebih kuat" ini membuat para pejabat Atletico merasa kecewa menjelang jendela transfer.
Berbicara mengenai masa depan sang pemain setelah musim berakhir, manajer Simeone mengambil sikap tidak campur tangan. "Masa depan Julian? Itu pertanyaan untuknya, saya kira dia sudah mengambil keputusan," kata sang pelatih.
Atletico menetapkan harga jual yang sangat tinggi
Madrid tidak berniat melepas striker andalan mereka dengan harga murah, terutama ke rival domestik langsung seperti Barcelona.
Klub dilaporkan telah memberi tahu perwakilan sang pemain, Fernando Hidalgo, bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran di atas €150 juta. Mengingat kesulitan keuangan Barcelona yang sudah diketahui umum, memenuhi penilaian tersebut tetap menjadi hambatan besar bagi raksasa Catalan itu.
Ada juga rasa frustrasi di jajaran petinggi Atletico terkait pengaruh rombongan sang pemain.
Sumber-sumber menyebutkan bahwa Hidalgo telah "ikut campur" di belakang layar untuk mengatur kepindahan tersebut, sebuah situasi yang mengingatkan pada komplikasi yang hampir menggagalkan transfer awalnya dari Manchester City. Sementara beberapa pihak di klub percaya bahwa mereka harus bersikap tegas, yang lain, termasuk direktur olahraga Mateu Alemany, mungkin melihat penjualan besar-besaran ini sebagai peluang untuk membangun kembali skuad.
Hubungan Simeone dan prospek ke depan
Terlepas dari isu transfer yang semakin memanas, hubungan antara Alvarez dan Simeone tetap profesional. "Spider" menjalani musim yang produktif di bawah asuhan rekan senegaranya itu, mencetak lebih dari 20 gol dan tetap mendapat kepercayaan sang manajer bahkan saat ia mengalami paceklik gol selama empat bulan.
Simeone telah menjadi salah satu pendukung terbesar sang pemain, yang terkenal bereaksi dengan tak percaya saat ditanya tentang nilai sang striker: "Apakah Anda serius?" katanya suatu kali dalam konferensi pers.
Namun, dengan Arsenal dan PSG juga memantau situasi ini, Atletico mungkin akan kesulitan mempertahankan pemain yang secara terbuka mengincar pintu keluar.