Lahir di Shizuoka pada Februari 1967, Miura meninggalkan Jepang saat remaja untuk bermain di Brasil, lalu menjadi pemain profesional bersama Santos pada 1986. Dalam empat tahun berikutnya ia sempat membela Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jau, dan Coritiba, sebelum pulang ke negaranya pada 1990 untuk bergabung dengan Verdy Kawasaki, tempat ia mencetak 118 gol dalam 197 pertandingan.

Kariernya juga mencakup periode di Eropa bersama Genoa di Serie A dan Dinamo Zagreb di Kroasia, lalu melanjutkan kiprahnya di kompetisi domestik bersama Kyoto Purple Sanga dan Vissel Kobe. Ia meneken kontrak dengan Yokohama FC pada 2005 saat berusia 38 tahun dan luar biasanya masih terdaftar di klub itu 21 tahun kemudian, setelah sempat menjalani masa peminjaman di Sydney FC, Suzuka Point Getters, Oliveirense dari Portugal, Atletico Suzuka, dan kini Fukushima. Bersama Jepang, ia mencetak 55 gol dalam 89 penampilan dan juga bermain di Piala Dunia Futsal 2012.