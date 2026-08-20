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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Kazuyoshi Miura cetak rekor saat pemain 59 tahun itu menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Piala Kaisar

K. Miura
Fukushima United vs Oyama
Fukushima United
Oyama
Cup
J. League 3

Ikon Jepang Kazuyoshi Miura kembali mengukir namanya dalam buku rekor setelah menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Piala Kaisar pada usia 59 tahun. Kini menjalani musim ke-42 sebagai pesepakbola profesional, penyerang veteran itu mencetak dua gol dari titik penalti untuk Fukushima United dalam kemenangan telak 7-0 atas Oyama Soccer Club pada putaran pertama.

  • Dwigol melampaui rekor legendaris

    Pria berusia 59 tahun itu memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang mantan gelandang Jepang Shinji Ono, yang mencetak gol di kompetisi ini pada usia 41 tahun. Dua gol penaltinya pada Rabu menyusul satu gol di babak kualifikasi bulan lalu, yang merupakan gol kompetitif pertamanya dalam hampir empat tahun. Dwigol bersejarah itu menutup sore yang dominan bagi Fukushima dan membawa mereka dengan nyaman ke babak berikutnya.


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    Latihan yang berdedikasi membuahkan hasil

    Berbicara setelah mencatatkan rekor yang kecil kemungkinan bisa disamai, Miura mengatakan ketajamannya yang tetap terjaga berkat persiapan sederhana sehari-hari di lapangan latihan. "Anda tidak pernah tahu kapan giliran Anda akan tiba," katanya kepada para reporter. "Itulah mengapa saya terus melatihnya sepanjang waktu. Saya senang itu membuahkan hasil."

  • Perjalanan keliling dunia membentang selama beberapa dekade

    Lahir di Shizuoka pada Februari 1967, Miura meninggalkan Jepang saat remaja untuk bermain di Brasil, lalu menjadi pemain profesional bersama Santos pada 1986. Dalam empat tahun berikutnya ia sempat membela Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jau, dan Coritiba, sebelum pulang ke negaranya pada 1990 untuk bergabung dengan Verdy Kawasaki, tempat ia mencetak 118 gol dalam 197 pertandingan.

    Kariernya juga mencakup periode di Eropa bersama Genoa di Serie A dan Dinamo Zagreb di Kroasia, lalu melanjutkan kiprahnya di kompetisi domestik bersama Kyoto Purple Sanga dan Vissel Kobe. Ia meneken kontrak dengan Yokohama FC pada 2005 saat berusia 38 tahun dan luar biasanya masih terdaftar di klub itu 21 tahun kemudian, setelah sempat menjalani masa peminjaman di Sydney FC, Suzuka Point Getters, Oliveirense dari Portugal, Atletico Suzuka, dan kini Fukushima. Bersama Jepang, ia mencetak 55 gol dalam 89 penampilan dan juga bermain di Piala Dunia Futsal 2012.

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    Umur panjang yang bertahan menantang batas

    Fukushima kini menatap putaran kedua dengan momentum positif sambil berupaya naik di klasemen J3 League. Rutinitas dan etos kerja Miura tetap menjadi teladan besar bagi para pemain muda di skuad. Striker veteran itu akan berusaha tetap bugar untuk pertandingan dan menambah koleksinya sepanjang sisa musim ini.

J. League 3
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Gainare Tottori
GAT
Fukushima United crest
Fukushima United
FUK