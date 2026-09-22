Michael Kayode akhirnya benar-benar melejit di Premier League dan berkat performa yang ia tunjukkan bersama Brentford, ia juga berhasil mendapatkan panggilan ke era baru Timnas Italia yang dipimpin Roberto Mancini. Dalam wawancara dengan situs resmi FIGC, bek sayap yang dibesarkan di Fiorentina dan juara Eropa Under-19 pada 2023 bersama Italia itu menceritakan berbagai hal menarik terkait karier mudanya.
Kayode: "Saya terinspirasi oleh Maldini. Saya berkata tidak kepada Nigeria, Italia adalah sebuah kehormatan. Pindah dari Juventus ke Gozzano memberi saya kekuatan"
Lemparan ke dalam jarak jauh
"Saya bangun suatu hari dan menyadari bahwa saya punya lemparan ke dalam jarak jauh. Di Florence itu tidak terlalu sering digunakan, tetapi di Inggris bahkan ada pelatih khusus dan kami mulai menyiapkan skema serta taktik. Sekarang benar-benar semua orang memakainya".
Bollini bersama Mancini dan Piala Eropa yang dimenangi
"Bisa bertemu lagi dengan pelatih Bollini di sini sungguh fantastis, saya berutang banyak kepadanya. Emosi saat memenangkan Piala Eropa tak terlupakan, sampai hari ini saya masih melihat kembali foto dan video
Penolakan terhadap Nigeria dan emosi bersama timnas Italia
"Saya tak sabar untuk kembali kepada putri kecil saya, menjadi ayah di usia ini adalah emosi yang luar biasa. Saya rasa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar. Nigeria sempat mendekati saya, tetapi bagi siapa pun bermain untuk Italia adalah sebuah kehormatan. Sebelum pertandingan melawan Chelsea saya tidak tahu soal pemanggilan ini, saya mengetahuinya dari telepon dan itu merupakan emosi yang luar biasa.
Ada banyak pemain muda di timnas Italia dan itu adalah hal yang baik untuk tim. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk grup ini. Mancini berbicara kepada saya dan menjelaskan pekerjaan taktis yang dia inginkan, selalu ada hal yang bisa dipelajari. Lalu memiliki kapten sekelas Donnarumma itu fantastis".
Saya terinspirasi oleh Maldini
"Idola? Saya selalu menaruh perhatian pada Maldini, sementara di sini ada Di Lorenzo yang sangat banyak membantu saya, menjadi sumber inspirasi. Siapa yang mengirimi saya pesan setelah pemanggilan? Kalau harus menyebut satu nama, saya bilang Favasuli, kami saling berhubungan dan saya senang dengan perkembangannya. Saya pikir dia adalah pemain dan pribadi yang fantastis."
Dari Juventus ke Gozzano lalu ke Fiorentina
"Berpindah dari Juventus ke Gozzano jelas sangat berbeda, tetapi justru pengalaman itulah yang memberi saya kekuatan untuk mencapai level seperti sekarang. Saya menyarankan para pemain muda untuk tidak putus asa jika turun ke divisi yang lebih rendah karena di sana Anda bisa berkembang sangat pesat.
Segala hal yang saya alami di Florence sangat fantastis, jika saya berada di sini saya harus selalu berterima kasih kepada Fiorentina. Kesempatan ini terbuka untuk saya dan saya pikir siapa pun pasti ingin bermain di Premier League. Di Inggris saya berhasil meningkatkan banyak hal, tetapi ketimbang melihat perbedaan antara Serie A dan Premier League, saya pikir bagi pemain muda sangat penting untuk mendapatkan menit bermain dan tampil".
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