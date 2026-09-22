"Saya tak sabar untuk kembali kepada putri kecil saya, menjadi ayah di usia ini adalah emosi yang luar biasa. Saya rasa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar. Nigeria sempat mendekati saya, tetapi bagi siapa pun bermain untuk Italia adalah sebuah kehormatan. Sebelum pertandingan melawan Chelsea saya tidak tahu soal pemanggilan ini, saya mengetahuinya dari telepon dan itu merupakan emosi yang luar biasa.

Ada banyak pemain muda di timnas Italia dan itu adalah hal yang baik untuk tim. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk grup ini. Mancini berbicara kepada saya dan menjelaskan pekerjaan taktis yang dia inginkan, selalu ada hal yang bisa dipelajari. Lalu memiliki kapten sekelas Donnarumma itu fantastis".