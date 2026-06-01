Pemain berusia 30 tahun ini, yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling konsisten di sepak bola Eropa, secara resmi telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2029. The Blues juga menyertakan opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun lagi, memastikan pemain internasional Irlandia ini tetap menjadi sosok kunci dalam upaya mereka meraih gelar juara dalam waktu dekat.

Kedatangan McCabe di Kingsmeadow menandakan pernyataan niat yang jelas dari Chelsea. Setelah hampir satu dekade di London utara, keputusan bek sayap tersebut untuk bergabung dengan rival langsungnya menambah lapisan baru yang menarik dalam perebutan gelar WSL, saat The Blues berusaha mempertahankan dominasi mereka di puncak sepak bola Inggris.