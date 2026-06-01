Katie McCabe bergabung dengan Chelsea! Kapten timnas Irlandia itu resmi bergabung secara gratis setelah meninggalkan rival sekota Arsenal
Sebuah pergerakan besar-besaran melintasi batas kota London
Pemain berusia 30 tahun ini, yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling konsisten di sepak bola Eropa, secara resmi telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2029. The Blues juga menyertakan opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun lagi, memastikan pemain internasional Irlandia ini tetap menjadi sosok kunci dalam upaya mereka meraih gelar juara dalam waktu dekat.
Kedatangan McCabe di Kingsmeadow menandakan pernyataan niat yang jelas dari Chelsea. Setelah hampir satu dekade di London utara, keputusan bek sayap tersebut untuk bergabung dengan rival langsungnya menambah lapisan baru yang menarik dalam perebutan gelar WSL, saat The Blues berusaha mempertahankan dominasi mereka di puncak sepak bola Inggris.
Hubungan McCabe dengan Blues sejak masa kecilnya
Kepindahan ini memiliki makna pribadi bagi bintang kelahiran Dublin tersebut, yang akar keluarganya terjalin erat dengan klub asal London Barat itu. Saat berbicara mengenai kepindahannya, McCabe mengungkapkan antusiasmenya terhadap transisi ini: "Ini adalah babak baru dalam karier saya. Ini adalah sesuatu yang saya rasa sudah siap saya jalani saat ini," katanya kepada saluran resmi klub. "Saya sangat bersemangat untuk segera memulai dan menunjukkan kepada para penggemar Chelsea betapa siapnya saya untuk berjuang demi lambang klub ini."
McCabe sudah tidak sabar menanti kesempatan bermain di hadapan para penggemar setia Chelsea di kandang ikonik klub tersebut. Ia menambahkan: "Saya sangat menantikan saat berjalan keluar di Stamford Bridge sebagai pemain tuan rumah, berada di tengah-tengah basis penggemar, dan bersaing untuk meraih trofi di semua ajang. Klub ini telah sukses selama bertahun-tahun. Saya ingin terus mendorong dan memacu hal itu, dan bagi saya, ini tentang membawa kesuksesan itu kembali ke Chelsea."
Akhir dari era gemilang di Arsenal
Transfer ini menandai berakhirnya masa bakti yang legendaris di Arsenal, di mana McCabe telah mencatatkan lebih dari 300 penampilan dan mencetak 36 gol. Selama berkarier bersama The Gunners, ia meraih gelar WSL, Piala FA Wanita, dan yang terbaru, Liga Champions Wanita pada 2025. Kehebatan individunya dua kali diakui oleh para pendukung Arsenal, yang memilihnya sebagai Pemain Terbaik Musim Ini klub tersebut pada tahun 2021 dan 2023.
Kepemimpinan dan reputasi internasional
Selain kesuksesannya di level klub, McCabe merupakan pionir bagi Republik Irlandia. Ditunjuk sebagai kapten termuda dalam sejarah timnas negaranya pada usia 21 tahun, ia telah mencatatkan 105 penampilan dan mencetak 34 gol. Ia berhasil membawa Irlandia ke Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada tahun 2023, dengan mencetak gol pertama timnya di turnamen tersebut langsung dari tendangan sudut saat melawan Kanada. Penampilannya yang gemilang juga membuatnya masuk dalam daftar nominasi Ballon d’Or, menjadi pemain Irlandia pertama yang dinominasikan sejak Roy Keane pada tahun 2000.