Pakar sepak bola TV Thierry Henry, misalnya, menuduh pemain yang lima kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia itu bersikap egois. "Bagi semua penonton di rumah, ada satu hal yang sangat penting," kata mantan penyerang itu di Fox: "Timlah yang harus mencetak gol, bukan kamu yang harus mencetak gol."

Mantan pelatih Freiburg, Christian Streich, juga pernah menyatakan di ZDF bahwa meskipun sangat mengagumi Ronaldo, ia kemungkinan besar akan mengesampingkannya demi alasan taktis. Christoph Kramer, juara dunia Rio, menduga bahwa banyak pemain timnas Portugal yang diam-diam lebih suka bermain tanpa Ronaldo.

Kasus Neves ini kini sedikit mengingatkan pada kasus Müller di Jerman: Pada tahun 2018, Lisa Müller, mantan istri Thomas Müller, menjadi sorotan media. Setelah pertandingan FC Bayern melawan SC Freiburg berakhir imbang 1-1, ia mengunggah foto Müller saat masuk sebagai pemain pengganti di Instagram. Komentarnya yang ditujukan kepada pelatih saat itu, Niko Kovac, berbunyi: “Lebih dari 70 menit, baru dia punya ide cemerlang.” Lisa Müller kemudian meminta maaf.