Seolah-olah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan pada laga pembuka Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo belum cukup menimbulkan kekecewaan di Portugal, kini ada banyak isu sensitif di luar lapangan. Sekali lagi, Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama, yang pendapat tentangnya terbelah.
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"Katakan pada GOAT-mu agar dia mundur!" Pacar bintang Portugal itu menyerang Cristiano Ronaldo
Bintang top tersebut tampil kurang meyakinkan saat timnya bermain imbang melawan tim Afrika, namun bukan baru sejak pertandingan itu saja semakin banyak suara yang menyatakan bahwa pemain berusia 41 tahun itu sebenarnya sudah tidak pantas lagi berada di tim nasional. Tampaknya pacar rekan setimnya, Joao Neves, juga sependapat.
"Katakan pada GOAT-mu itu agar dia mundur. Dia egois," jawab Madalena Aragao menanggapi komentar seorang pengguna di bawah foto Instagram bersama pacarnya, Neves, yang menulis: "Pacarmu itu benar-benar bodoh. Katakan padanya agar dia mengoper bola ke GOAT-ku."Instagram
Komentar kebencian terhadap pacar Joao Neves
Ronaldo kini sudah sepuluh pertandingan berturut-turut gagal mencetak gol di putaran final Euro dan Piala Dunia; saat melawan Republik Demokratik Kongo, ia hanya melakukan 25 sentuhan bola selama 90 menit. “Kami tahu apa yang telah dilakukan Cristiano bagi tim kami dan dunia sepak bola. Dia ada di sini untuk membantu kami. Dia tidak berbeda dari yang lain,” kata Neves tentang CR7 sebelum pertandingan.
Tampaknya pujian itu belum cukup bagi sebagian penggemar penyerang Al-Nassr tersebut, yang kemudian membanjiri profil pacarnya, Aragao, dengan komentar-komentar kebencian. "Bicaralah dengan anjingmu dan katakan padanya agar menghormati Cristiano," tulis seorang pengguna, sementara pengguna lain menyindir tinggi badan Neves yang 1,71 m: "Katakan pada teman kerdilmu itu bahwa dia harus menghormati Ronaldo!"
Para pakar TV mengkritik Ronaldo
Pakar sepak bola TV Thierry Henry, misalnya, menuduh pemain yang lima kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia itu bersikap egois. "Bagi semua penonton di rumah, ada satu hal yang sangat penting," kata mantan penyerang itu di Fox: "Timlah yang harus mencetak gol, bukan kamu yang harus mencetak gol."
Mantan pelatih Freiburg, Christian Streich, juga pernah menyatakan di ZDF bahwa meskipun sangat mengagumi Ronaldo, ia kemungkinan besar akan mengesampingkannya demi alasan taktis. Christoph Kramer, juara dunia Rio, menduga bahwa banyak pemain timnas Portugal yang diam-diam lebih suka bermain tanpa Ronaldo.
Kasus Neves ini kini sedikit mengingatkan pada kasus Müller di Jerman: Pada tahun 2018, Lisa Müller, mantan istri Thomas Müller, menjadi sorotan media. Setelah pertandingan FC Bayern melawan SC Freiburg berakhir imbang 1-1, ia mengunggah foto Müller saat masuk sebagai pemain pengganti di Instagram. Komentarnya yang ditujukan kepada pelatih saat itu, Niko Kovac, berbunyi: “Lebih dari 70 menit, baru dia punya ide cemerlang.” Lisa Müller kemudian meminta maaf.