"Kasus yang tak ada harapan": "Transfer yang unik" Niclas Füllkrug ke Milan berubah menjadi bencana

Kabar buruk telah menimpa pemain berusia 32 tahun itu bahkan sebelum akhir pekan lalu, meskipun hal itu tidak terlalu mengejutkan: Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann tidak memasukkan Füllkrug dalam daftar skuad kedua terakhir menjelang pengumuman skuad Piala Dunia. Penampilannya belakangan ini terlalu kurang memuaskan, sementara sebagian besar pesaingnya justru menunjukkan performa yang mengesankan: Deniz Undav sedang dalam performa terbaiknya di VfB Stuttgart dan mencetak gol secara beruntun, sementara Kai Havertz, yang sebelumnya tidak dipertimbangkan karena cedera, kini semakin menemukan ritme permainannya di Arsenal.

Hal positif bagi Füllkrug tentu saja adalah bahwa pelatih Milan, Massimiliano Allegri, memasukkannya ke dalam susunan pemain inti pada Sabtu melawan Torino untuk pertama kalinya sejak 11 Januari (!). Sebuah kesempatan langka, namun Füllkrug sama sekali tidak memanfaatkannya. Dalam formasi dasar 3-5-2 yang sangat khas Italia yang diterapkan tuan rumah di San Siro, Füllkrug tampak agak kebingungan. Milan banyak bermain dengan umpan-umpan panjang, yang hampir tidak bisa dia kuasai. Dia tidak menciptakan peluang dan diganti setelah 70 menit yang kurang memuaskan. Pelatih Allegri kemudian mengatakan bahwa sebelum jeda, situasinya "rumit" bagi Füllkrug.

Memang, pada babak pertama, tim Milan secara kolektif tampil mengecewakan, namun kemudian mereka berhasil meraih kemenangan 3-2 dan Füllkrug mendapat nilai terendah dari para jurnalis.

Ahli Rossoneri, Andrea Longoni, misalnya, menulis dalam kolomnya 'Milan Hello' di situs mitra SPOX, Calciomercato, tentang "dua kasus tanpa harapan" di lini serang Milan, merujuk pada Füllkrug serta mantan pemain Leipzig, Christopher Nkunku, yang didatangkan dengan harga mahal dari Chelsea FC sebelum musim ini. Pendapat Longoni tentang pemain Jerman itu: "Dia pasti tidak akan bertahan. Meskipun tidak ada biaya transfer, tapi seharusnya kita bisa mengharapkan sedikit lebih banyak darinya."