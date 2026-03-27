Niclas Füllkrug tentu saja pernah mengalami masa-masa yang lebih baik dalam kariernya. Saat ini, penyerang AC Milan itu harus menghadapi satu demi satu kemunduran, dan peluangnya untuk tampil di Piala Dunia musim panas nanti pun telah menyusut drastis.
"Kasus yang tak ada harapan": "Transfer yang unik" Niclas Füllkrug ke Milan berubah menjadi bencana
Kabar buruk telah menimpa pemain berusia 32 tahun itu bahkan sebelum akhir pekan lalu, meskipun hal itu tidak terlalu mengejutkan: Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann tidak memasukkan Füllkrug dalam daftar skuad kedua terakhir menjelang pengumuman skuad Piala Dunia. Penampilannya belakangan ini terlalu kurang memuaskan, sementara sebagian besar pesaingnya justru menunjukkan performa yang mengesankan: Deniz Undav sedang dalam performa terbaiknya di VfB Stuttgart dan mencetak gol secara beruntun, sementara Kai Havertz, yang sebelumnya tidak dipertimbangkan karena cedera, kini semakin menemukan ritme permainannya di Arsenal.
Hal positif bagi Füllkrug tentu saja adalah bahwa pelatih Milan, Massimiliano Allegri, memasukkannya ke dalam susunan pemain inti pada Sabtu melawan Torino untuk pertama kalinya sejak 11 Januari (!). Sebuah kesempatan langka, namun Füllkrug sama sekali tidak memanfaatkannya. Dalam formasi dasar 3-5-2 yang sangat khas Italia yang diterapkan tuan rumah di San Siro, Füllkrug tampak agak kebingungan. Milan banyak bermain dengan umpan-umpan panjang, yang hampir tidak bisa dia kuasai. Dia tidak menciptakan peluang dan diganti setelah 70 menit yang kurang memuaskan. Pelatih Allegri kemudian mengatakan bahwa sebelum jeda, situasinya "rumit" bagi Füllkrug.
Memang, pada babak pertama, tim Milan secara kolektif tampil mengecewakan, namun kemudian mereka berhasil meraih kemenangan 3-2 dan Füllkrug mendapat nilai terendah dari para jurnalis.
Ahli Rossoneri, Andrea Longoni, misalnya, menulis dalam kolomnya 'Milan Hello' di situs mitra SPOX, Calciomercato, tentang "dua kasus tanpa harapan" di lini serang Milan, merujuk pada Füllkrug serta mantan pemain Leipzig, Christopher Nkunku, yang didatangkan dengan harga mahal dari Chelsea FC sebelum musim ini. Pendapat Longoni tentang pemain Jerman itu: "Dia pasti tidak akan bertahan. Meskipun tidak ada biaya transfer, tapi seharusnya kita bisa mengharapkan sedikit lebih banyak darinya."
Niclas Füllkrug memulai kariernya di Milan dengan baik
Dan harapan tinggi terhadap Füllkrug itu memang tidak sepenuhnya tanpa dasar. Setelah mengakui bahwa transfer senilai 27 juta euro dari Borussia Dortmund ke West Ham United di Liga Premier pada musim panas 2024 tidak berjalan lancar, sebagian karena masalah cedera yang berkepanjangan, ia pun pindah ke Milan dengan status pinjaman pada bulan Januari di tengah euforia yang besar. Tujuan utamanya adalah mendapatkan pengalaman bermain di klub yang berpeluang meraih Scudetto, membangun kepercayaan diri, dan sekaligus mengumpulkan poin plus di mata Nagelsmann.
"Klub dengan nama besar dan daya tarik yang luar biasa ini secara emosional sangat luar biasa bagi saya," kata Füllkrug dengan antusias, dan ia juga mencatatkan awal yang menjanjikan di kota mode tersebut. Meskipun ia mengalami patah jari kaki tak lama setelah tiba di sana, ia menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dan mencetak gol kemenangan yang disambut meriah sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 1-0 atas Lecce pada pertengahan Januari.
"Jari kaki saya memang masih patah," ungkap Füllkrug kepada kicker setelahnya dan menjelaskan: "Itu memang sedikit tidak menguntungkan, tapi itu adalah pergantian yang spesial bagi saya, dan karena itu saya bilang ke klub: Jika ini cedera yang hanya soal menahan rasa sakit dan tidak ada hal serius seperti masalah otot yang bisa terjadi, saya tidak mau melewatkan pertandingan. Mereka awalnya melihat saya dengan aneh, karena hampir mustahil bermain dengan jari kaki patah di dalam sepatu bola." Pendekatan berani itu "sudah terbayar hanya untuk gol itu saja," tegasnya.
Sekitar waktu itu pula, Füllkrug juga mendapat pujian dari para Tifosi saat ia meniru meme minum dari superstar Cristiano Ronaldo dan berhasil menjadi viral.
Massimiliano Allegri lebih memilih menggunakan penyerang sayap di lini tengah daripada Niclas Füllkrug
Itulah saja momen-momen penting selama masa Füllkrug di Milan. Pelatih Allegri hanya memberinya waktu bermain yang terbatas, dan Füllkrug gagal membuktikan dirinya layak mendapatkan lebih banyak kesempatan. Titik terendah terjadi pada kemenangan 2-1 yang sulit diraih melawan tim promosi Pisa pada Februari. Füllkrug gagal mengeksekusi tendangan penalti dan mendapat hukuman terberat dari pelatihnya: Sebagai pemain pengganti, ia ditarik keluar lagi setelah bermain selama 45 menit.
Dalam beberapa pekan terakhir, Füllkrug tetap hanya mendapat kesempatan bermain yang minim. Sebaliknya, Allegri—yang di Italia selama bertahun-tahun dikabarkan memiliki ketidaksukaan tertentu terhadap penyerang tengah klasik—berkali-kali memilih formasi dua penyerang tengah dari sayap Rafael Leao dan Christian Pulisic, yang pada akhirnya juga tidak benar-benar menonjol. Terutama peran Leao di tengah lapangan menjadi perbincangan hangat di Italia dan sering dikritik oleh para pakar. Mantan kapten Milan, Massimo Abrosini, misalnya, menyebut pemain asal Portugal itu sebagai "pemborosan".
Data penampilan Niclas Füllkrug di Milan:
Penampilan 14 Penampilan selama 90 menit 0 Menit bermain 429 Gol 1 Assist 0
Secara umum, gaya permainan Milan—meski telah mengumpulkan poin yang cukup dan memiliki peluang meraih gelar juara pertama sejak 2022—bukanlah tontonan yang memuaskan bagi para penggemar sepak bola yang menuntut kualitas. Formasi 3-5-2 Allegri dirancang untuk stabilitas; gaya bermain yang menarik dan daya serang yang kuat baru menjadi prioritas kedua. Selain Füllkrug, pemain serang lain seperti Nkunku yang disebutkan di atas juga merasakan dampaknya. Para penggemar dan pakar bertanya-tanya apakah formasi 4-3-3 tidak akan menjanjikan permainan sepak bola yang lebih baik. Beberapa kali Allegri beralih ke sistem ini pada musim ini ketika situasi pertandingan mengharuskannya, dan pendekatan ini sering kali membuahkan hasil. Seperti misalnya pada gol kemenangan Füllkrug yang disebutkan tadi melawan Lecce.
Formasi 4-3-3 juga seharusnya dapat lebih menonjolkan kemampuan Füllkrug sebagai pemain sundulan dan pengganggu di lini tengah. Namun: kecil kemungkinan Allegri akan menyimpang dari filosofi dasarnya.
Pelatih tersebut belum pernah mengkritik Füllkrug secara terbuka, namun ironisnya, beberapa hari yang lalu ia mengatakan bahwa anak didiknya membutuhkan "kontinuitas", karena "tanpa itu, semuanya menjadi sulit".
Milan tampaknya tidak akan menggunakan opsi pembelian untuk Niclas Füllkrug
Jadi, hampir tidak ada harapan akan perbaikan bagi penyerang berusia 33 tahun itu. Sebaliknya: Pada akhir pekan lalu, Santiago Gimenez merayakan kembalinya ke lapangan. Pemain asal Meksiko itu mengalami cedera parah pada pergelangan kakinya pada akhir tahun lalu. Hal ini juga menjadi salah satu alasan perekrutan Füllkrug. Kembalinya Gimenez, mantan penyerang Feyenoord, ke kondisi fit diperkirakan akan semakin mengurangi menit bermain bagi mantan pemain Dortmund tersebut.
Oleh karena itu, hampir dipastikan bahwa masa kerja Füllkrug di Milanello tidak akan berlanjut hingga musim panas mendatang. Meskipun direktur olahraga Igli Tare telah memastikan opsi pembelian bagi klub sebesar lima juta euro—yang relatif rendah—namun opsi ini kemungkinan besar tidak akan digunakan. Beberapa penyerang lain seperti Mateo Retegui (26, Al-Qadsiah), Joaquin Panichelli (23, Racing Strasbourg), Troy Parrott (24, AZ Alkmaar), dan Serhou Guirassy (30, BVB) sudah menjadi bahan pembicaraan.
Füllkrug kemungkinan besar akan kembali ke West Ham untuk sementara waktu, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2028. Dan kemungkinan besar transfer berikutnya akan segera dilakukan, yang diharapkan dapat membawanya kembali ke masa-masa gemilang secara permanen.
Puncak klasemen Serie A
Posisi Klub Pertandingan Selisih gol Poin 1 Inter Milan 30 66:24 69 2 AC Milan 30 47:23 63 3 SSC Napoli 30 46:30 62 4 Como 1907 30 53:22 57 5 Juventus 30 52:29 54 6 AS Roma 30 40:23 54