Maxime Lacroix dari Crystal Palace ke Chelsea dengan nilai sekitar 60 juta euro hanyalah transfer terbaru secara kronologis. Dan bukan pula transfer yang, meski angka yang diajukan sama sekali tidak kecil, memicu reaksi yang sama seperti operasi yang jauh lebih mencolok seperti kepindahan Morgan Rogers ke Chelsea - 137 juta dari Aston Villa, bersamaan dengan transfer Alejandro Garnacho ke Birmingham dan ketertarikan kuat terhadap Nicolas Jackson - atau dua rekrutan Tottenham yang nilainya melebihi 200 juta euro, setelah mengamankan Sandro Tonali dari Newcastle dan Mateus Fernandes dari West Ham. Belum lagi "pertukaran" antara Spurs dan Brighton yang membawa bek van Hecke ke tim asuhan De Zerbi dengan nilai 60 juta euro, bersamaan dengan kepindahan Vuskovic ke Seagulls dengan angka yang serupa. Atau juga penjualan Elliot Andersson dari Nottingham Forest ke Manchester City senilai 135 juta euro.
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Kasus Morgan Rogers, tetapi juga Garnacho, Tonali, dan kekecewaan Summerville untuk Roma: bagaimana Premier League sedang mendistorsi bursa transfer internasional
Angka di luar jangkauan
Sepak bola Inggris kini melaju dengan kecepatan yang sudah tak lagi berkelanjutan bagi para pesaingnya yang tersebar di seluruh Eropa. Angka-angka yang dimiliki klub-klub Premier League untuk memperkuat skuad masing-masing jelas berada di luar jangkauan sebagian besar klub di Benua Biru, dengan pengecualian seperti Paris Saint-Germain atau raksasa-raksasa bersejarah seperti Bayern Munich, Barcelona, dan Real Madrid, yang berkat nama besar, neraca keuangan mereka (milik klub Jerman), serta pemasukan melimpah yang dijamin oleh kekuatan merek dan hubungan istimewa dengan lembaga kredit tertentu, masih mampu menjadi pelaku utama dalam kampanye transfer yang cenderung fantastis.
INILAH SUPERLEAGUE
Sisa panorama Eropa, dimulai dari realitas suram sepak bola Italia, kini ditandai oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan neraca, untuk terutama bekerja demi keberlanjutan finansial proyek teknis masing-masing, dan mau tak mau investasi pada nilai transfer, tetapi terutama pada gaji para pemain, ikut terdampak. Namun kesan yang muncul, diperkuat oleh pekan-pekan awal bursa transfer “sesungguhnya” setelah jeda yang wajar karena Piala Dunia, adalah bahwa Premier League sedang menerapkan mekanisme yang, baik dalam waktu dekat maupun terutama dalam jangka menengah-panjang, akan makin mengurangi kemampuan dan kemauan tim-tim lain di luar Inggris untuk memburu transfer besar. Siapa pun yang beberapa tahun lalu memandang dengan ngeri dan marah proyek Superliga, hari ini setidaknya harus mengakui bahwa apa yang terjadi di Inggris sangat mendekati gagasan sepak bola sebagai lingkaran eksklusif yang pada akhirnya akan melumpuhkan konsep persaingan yang adil.
Milan era Berlusconi
Bahkan Serie A pada era keemasannya sekalipun, yakni periode yang sejak 1980-an hingga awal 2000-an memungkinkan kita mendapatkan para pemain yang paling diminati di panggung internasional, tidak menjalankan mekanisme “kanibalisasi” terhadap produk-produk terbaik dari kompetisinya sendiri, dengan biaya yang melambung sedemikian tinggi sehingga memungkinkan klub-klub yang bukan dari level teratas untuk menjaga neraca mereka melalui satu atau dua penjualan dengan nilai besar. Di Italia, kami tentu pernah memiliki contoh AC Milan milik Silvio Berlusconi, yang pada paruh pertama 1990-an menyerap beberapa pemain dari tim-tim lain level menengah, tetapi tidak mencapai tingkat pengaruh di pasar internasional seperti yang belakangan dicapai klub-klub Inggris.
KASUS CHELSEA
Operasi paling kontroversial dalam musim panas Premier League yang seperti biasa tak terkendali adalah, seperti yang kerap terjadi dalam beberapa bursa transfer terakhir, yang dijalankan Chelsea. Sebuah klub yang, meski gagal lolos ke Liga Champions musim depan dan meski “menonjol” karena pengeluaran gila-gilaan yang telah jauh menembus angka satu miliar euro serta jumlah pemain yang sangat berlebihan dalam skuadnya, tetap beroperasi tanpa hambatan. Dengan mengabaikan aturan apa pun soal Financial Fair Play dan logika apa pun dalam mengelola ruang ganti. Chelsea benar-benar membayar terlalu mahal untuk seorang pemain yang sangat bagus, tetapi jelas bukan pemain kelas dunia, seperti pemain timnas Inggris Morgan Rogers (14 gol dan 12 assist pada musim lalu, yang ditutup dengan kemenangan Liga Europa). Dan secara kebetulan, mereka juga sedang menempatkan beberapa pemain surplusnya justru ke Aston Villa: setelah Garnacho (juga ditawarkan kepada Roma), dalam waktu dekat bisa jadi giliran Nicolas Jackson, yang pernah dilatih Unai Emery di Villarreal.
Jalan keluar ke Arab Saudi
Seolah belum cukup, ada pula kasus aneh sejumlah transfer besar ke Arab Saudi,negara yang dalam beberapa tahun terakhir menjalin hubungan yang semakin kuat dengan dunia finansial dan sepak bola Inggris. Bahkan membawa pelatih dan petinggi yang keluar dari Premier League untuk berlabuh di Saudi Pro League yang superkaya dengan bayaran enam digit. Lalu tentu ada para pemain, dan kasus terbaru adalah eks West Ham Crysencio Summerville: tepat ketika Roma merasa sudah berhasil mengamankannya lewat tawaran terakhir sebesar 50 juta euro termasuk bonus, tiba-tiba Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi datang menyergap dan, dengan 80 juta euro yang diletakkan di atas meja untuk biaya transfer serta gaji monster 15 juta euro bersih per musim, berhasil membawa pulang pemain tim nasional Inggris itu. Dan di dalam skuadnya masih ada - meski tidak diketahui sampai kapan - seorang Darwin Nunez, pemain lain yang bisa saja pergi ke mana pun setelah periode mengecewakan di Liverpool, tetapi pada akhirnya memilih petrodolar Saudi.
PREMIER LEAGUE mengacaukan bursa transfer
Contohnya, seperti sudah disebutkan, banyak dan beragam, dan menunjukkan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua pihak serta bertujuan menjaga sistem secara keseluruhan tetap sehat. Jika klub-klub yang tidak bisa bersaing untuk memenangkan gelar liga mampu menemukan dalam diri raksasa-raksasa bersejarah (bersama Arsenal, Manchester City, United, dan Liverpool, tentu ada Chelsea dan Tottenham) tujuan alami bagi para prospek terbaik mereka, dengan membuat klub-klub itu membayar harga yang tak akan bisa ditandingi siapa pun di luar Inggris, hal itu terjadi karena tujuan akhirnya adalah agar planet Premier League terus mempertahankan laju pertumbuhan yang tak berkelanjutan bagi para pesaingnya di Eropa.Tentu saja, tidak ada yang ilegal atau dilarang oleh regulasi, tetapi kita jelas berbicara tentang situasi yang pada akhirnya “mendoping” bursa transfer dunia dan yang memaksa sebagian besar klub non-Inggris untuk mengubah tujuan serta cara bertindak, dalam upaya putus asa untuk bisa mengimbangi laju tersebut.
Pemanduan bakat menjadi keharusan
Bersamaan dengan upaya memaksimalkan akademi masing-masing, kita juga berbicara soal scouting, yang di Belgia, Belanda, Prancis, Jerman, dan Portugal, tetapi juga di Eropa Utara, sudah menghasilkan cukup banyak hasil dan menjadi langkah yang diperlukan serta nyaris wajib untuk mencoba melawan dominasi Premier League. Ketika Chelsea dan klub sejenisnya - yang selama beberapa tahun terakhir bergerak sangat agresif terhadap pemain U-17 dan U-19 dari seluruh dunia - tidak sampai ke sana, masih ada ruang untuk mencoba masuk dan mendapatkan banyak talenta mentah untuk diasah dan dijadikan fondasi proyek mereka. Baik secara teknis maupun ekonomis, melalui player trading yang memungkinkan neraca keuangan tetap terjaga dan segera diinvestasikan kembali pada pemain lain.
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