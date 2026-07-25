Kasus Morgan Rogers, tetapi juga Garnacho, Tonali, dan kekecewaan Summerville untuk Roma: bagaimana Premier League sedang mendistorsi bursa transfer internasional

Seolah belum cukup, ada pula kasus aneh sejumlah transfer besar ke Arab Saudi,negara yang dalam beberapa tahun terakhir menjalin hubungan yang semakin kuat dengan dunia finansial dan sepak bola Inggris. Bahkan membawa pelatih dan petinggi yang keluar dari Premier League untuk berlabuh di Saudi Pro League yang superkaya dengan bayaran enam digit. Lalu tentu ada para pemain, dan kasus terbaru adalah eks West Ham Crysencio Summerville: tepat ketika Roma merasa sudah berhasil mengamankannya lewat tawaran terakhir sebesar 50 juta euro termasuk bonus, tiba-tiba Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi datang menyergap dan, dengan 80 juta euro yang diletakkan di atas meja untuk biaya transfer serta gaji monster 15 juta euro bersih per musim, berhasil membawa pulang pemain tim nasional Inggris itu. Dan di dalam skuadnya masih ada - meski tidak diketahui sampai kapan - seorang Darwin Nunez, pemain lain yang bisa saja pergi ke mana pun setelah periode mengecewakan di Liverpool, tetapi pada akhirnya memilih petrodolar Saudi.