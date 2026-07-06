Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, tidak membantah apa pun terkait penangguhan hukuman skorsing yang mengejutkan terhadap penyerang tim nasional Folarin Balogun, yang diusir dari lapangan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Bosnia. Balogun akan turun ke lapangan melawan Belgia malam ini, di tengah ketidakpercayaan umum atas keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak sistem kartu kuning dan merah diberlakukan.
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Kasus Balogun, Trump tidak membantah apa pun: "Ya, saya telah berbicara dengan Infantino dan meminta dia untuk meninjau kembali keputusannya"
KONFERENSI PERS
"Ya, saya memang melakukannya (menelepon Infantino, red.). Tapi saya tidak ada hubungannya dengan keputusan itu: saya hanya meminta peninjauan ulang kepada seseorang yang sangat dihormati. Saya tidak memerintahkannya untuk melakukan apa pun, bukan dia yang mengambil keputusan itu. Keputusan itu diambil oleh sebuah komite, dan itu adalah keputusan yang brilian," kata Trump dalam konferensi pers.
"ITU AKAN MENJADI TIDAK ADIL"
"Itu bahkan bukan pelanggaran, melainkan dua atlet yang bertabrakan. Balogun adalah salah satu pemain terbaik. Wasit itu agak mencurigakan, jika kita melihat rekam jejaknya. Dia mengambil keputusan yang tak bisa dipercaya oleh siapa pun. Saya adalah orang yang menyukai olahraga, dan itu bukan pelanggaran. Seandainya Balogun tidak diizinkan bermain kembali, pertandingan itu akan dicurangi seperti pemilu tahun 2020."
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