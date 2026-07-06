Kasus Balogun, Trump tidak membantah apa pun: "Ya, saya telah berbicara dengan Infantino dan meminta dia untuk meninjau kembali keputusannya"

"Ya, saya memang melakukannya (menelepon Infantino, red.). Tapi saya tidak ada hubungannya dengan keputusan itu: saya hanya meminta peninjauan ulang kepada seseorang yang sangat dihormati. Saya tidak memerintahkannya untuk melakukan apa pun, bukan dia yang mengambil keputusan itu. Keputusan itu diambil oleh sebuah komite, dan itu adalah keputusan yang brilian," kata Trump dalam konferensi pers.