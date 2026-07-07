Sebagaimana dilaporkan oleh beberapa media Inggris yang mengutip sumber dari asosiasi tersebut, pihak Three Lions sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas kartu merah yang diterima Jarell Quansah dan sanksi larangan bermain yang seharusnya menyertainya untuk pertandingan perempat final melawan Norwegia.
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"Kasus Balogun" sebagai contoh? Inggris tampaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas kartu merah menjelang pertandingan Piala Dunia melawan Norwegia
Bek yang masih terikat kontrak dengan Bayer 04 Leverkusen itu memang pantas mendapat kartu merah pada babak 16 besar melawan Meksiko setelah melakukan tekel keras terhadap Jesus Gallardo. Wasit asal Iran, Alireza Faghani, awalnya bahkan tidak meniup peluit untuk menandai pelanggaran yang dilakukan pemain Inggris tersebut; baru setelah intervensi VAR, ia mengusir pemain berusia 23 tahun itu dari lapangan.
Berdasarkan peraturan FIFA, Quansah seharusnya dikenai skorsing minimal satu pertandingan; mengingat kerasnya tekel yang dilakukannya saat berlari kencang, skorsing dua pertandingan mungkin justru lebih tepat.
Namun, mengingat kejadian terbaru seputar “Kasus Balogun”, FIFA mungkin terpaksa membatalkan hukuman terhadap Quansah atau setidaknya menangguhkannya dengan masa percobaan.
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FIFA menjatuhkan sanksi kepada Balogun — apakah Trump ikut campur?
Dalam keputusan yang sangat kontroversial, federasi sepak bola dunia tersebut telah mencabut skorsing Balogun—yang dijatuhkan kepadanya akibat kartu merah dalam pertandingan sebelumnya melawan Bosnia dan Herzegovina—di tengah protes besar-besaran, sehingga sang penyerang dapat diturunkan dalam laga babak 16 besar antara tim AS melawan Belgia.
Yang paling menarik terkait hal ini adalah percakapan telepon yang dikonfirmasi oleh kedua belah pihak antara Donald Trump dan Ketua FIFA Gianni Infantino, di mana Presiden AS tersebut tampaknya meminta agar skorsing Balogun dicabut. Infantino kemudian membantah adanya campur tangan dari pihak luar, namun demikian, sejumlah media dan pakar menuduh Trump telah mencampuri keputusan Komisi Disiplin FIFA yang seharusnya bersifat independen.
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Thomas Tuchel mengomel: "Sampai mana lagi ini?"
Segera setelah putusan terhadap Balogun diumumkan dan banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Belgia ditolak, Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel melontarkan kritik tajam terhadap Infantino dan FIFA.
“Tiga orang dari VAR dan wasit telah memeriksanya dan berpendapat bahwa itu layak mendapat kartu merah. Jadi, sebuah keputusan telah diambil. Lalu siapa yang membatalkan keputusan ini—dan kapan? Dan atas dasar apa? Sejauh mana hal ini akan berlanjut? Bagi saya, ini sungguh aneh. Kami hanya ingin ada konsistensi dalam pengambilan keputusan. Apakah sekarang kita harus mengajukan banding jika sebuah kartu kuning ternyata bukan kartu kuning? Kita bisa berdebat tanpa henti. Dari mana ini dimulai dan di mana berakhir?”, ujar pelatih asal Jerman itu.
Jika skorsing Quansah tetap berlaku, Tuchel pasti harus merombak susunan pemainnya. Saat melawan Meksiko, pemain asal Leverkusen itu diturunkan sebagai bek kanan karena cedera yang dialami Reece James. Jika James tidak pulih tepat waktu, kemungkinan besar Djed Spence yang akan diturunkan – bek sayap Tottenham Hotspur itu sebelumnya sudah membantu mengisi posisi bek kanan dalam formasi empat bek saat melawan Panama dan Republik Demokratik Kongo. Namun, terutama saat melawan Kongo, ia tampak sangat kewalahan.
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