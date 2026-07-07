"Kasus Balogun" sebagai contoh? Inggris tampaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas kartu merah menjelang pertandingan Piala Dunia melawan Norwegia

Bek yang masih terikat kontrak dengan Bayer 04 Leverkusen itu memang pantas mendapat kartu merah pada babak 16 besar melawan Meksiko setelah melakukan tekel keras terhadap Jesus Gallardo. Wasit asal Iran, Alireza Faghani, awalnya bahkan tidak meniup peluit untuk menandai pelanggaran yang dilakukan pemain Inggris tersebut; baru setelah intervensi VAR, ia mengusir pemain berusia 23 tahun itu dari lapangan.

Berdasarkan peraturan FIFA, Quansah seharusnya dikenai skorsing minimal satu pertandingan; mengingat kerasnya tekel yang dilakukannya saat berlari kencang, skorsing dua pertandingan mungkin justru lebih tepat.

Namun, mengingat kejadian terbaru seputar “Kasus Balogun”, FIFA mungkin terpaksa membatalkan hukuman terhadap Quansah atau setidaknya menangguhkannya dengan masa percobaan.