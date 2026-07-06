Kasus Balogun, Presiden FIGC Malagò pun bersikap kritis: "Ini tidak masuk akal, hal ini berisiko menciptakan preseden yang sangat berbahaya". Mengenai Maldini dan pelatih baru Tim Nasional..

Presiden baru Federasi Sepak Bola Italia, dalam wawancara di “Radio Anch'io lo Sport”, kemudian kembali membahas topik tim nasional serta keputusan yang diumumkan akan segera diambil terkait pelatih kepala dan direktur teknis baru: “Maldini memiliki riwayat hidup dan kompetensi yang tidak hanya berasal dari kariernya sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai pejabat klub, yang menjadikannya profil ideal untuk menjabat sebagai direktur teknis—singkatnya, sosok yang menjadi mitra utama bagi presiden dan Dewan Federasi. Namun, tetap perlu ada rencana B dan mungkin juga rencana C; saya sangat, sangat, sangat tenang. Paling lambat minggu ini, saya akan meninjau kembali segala sesuatunya, termasuk terkait masalah pelatih. Satu-satunya kebenaran adalah bahwa saya belum berbicara dengan pelatih mana pun; hal itu akan sangat bertentangan dengan apa yang telah saya tetapkan, yaitu mengevaluasi dan memutuskan siapa yang akan ditunjuk bersama direktur teknis. Masih dibutuhkan beberapa jam, beberapa hari; kita perlu sedikit bersabar. Ke mana arah pilihan antara Conte atau Mancini? Tidak tertutup kemungkinan bahwa pilihan ini tidak hanya terbatas pada kedua orang tersebut.”