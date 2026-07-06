Kasus Balogun, yang mencuat pada malam kemarin setelah keputusan mengejutkan FIFA untuk membatalkan sanksi larangan bermain selama satu pertandingan akibat kartu merah yang seharusnya dijalani oleh penyerang tengah Amerika Serikat tersebut dalam laga babak 16 besar melawan Belgia malam ini (pukul 02.00 waktu Italia), kini telah menjadi topik pembicaraan di seluruh penjuru dunia. Banyak sekali suara kritis yang muncul dalam beberapa jam terakhir, terutama sebagai akibat dari laporan yang disajikan oleh New York Times mengenai percakapan telepon antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menyelesaikan masalah Balogun. Yang juga angkat bicara mengenai hal ini, dalam penampilannya di acara “Radio Anch'io lo Sport” di Radio Rai, adalah pemimpin baru FIGC yang baru terpilih, Giovanni Malagò.
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Kasus Balogun, Presiden FIGC Malagò pun bersikap kritis: "Ini tidak masuk akal, hal ini berisiko menciptakan preseden yang sangat berbahaya". Mengenai Maldini dan pelatih baru Tim Nasional..
KEPUTUSAN POLITIK
“Bagi saya ini benar-benar tidak masuk akal. Saya bahkan telah membaca Pasal 27 ini yang mengizinkan—atau akan mengizinkan—FIFA dan hanya FIFA saja, sehingga tidak dapat ditiru di berbagai liga nasional. Dan saya bersyukur karena hal itu, sebab jika tidak, ini benar-benar akan menjadi kiamat. Tidak ada gunanya kita membohongi diri sendiri; keputusan ini jelas bernuansa politik, seperti yang juga ditulis oleh The New York Times. Secara objektif, ini adalah preseden yang sangat berbahaya, preseden politik yang sangat berbahaya. Saya harap mereka menyadarinya, terutama karena saya adalah pendukung Piala Dunia ini di mana negara-negara berpartisipasi penuh, terlepas dari aspek hiburan dan bisnis; di sini, sepak bola-lah yang sedang berjaya. Namun, ketika melihat keputusan seperti ini, prinsip meritokrasi—yang merupakan dasar sepak bola—menjadi hilang,” kata Malagò kepada Radio Rai.
MALDINI DAN PELATIH UTAMA AKAN MENYAMPAIKAN KEPUTUSANNYA SEBELUM AKHIR MINGGU INI
Presiden baru Federasi Sepak Bola Italia, dalam wawancara di “Radio Anch'io lo Sport”, kemudian kembali membahas topik tim nasional serta keputusan yang diumumkan akan segera diambil terkait pelatih kepala dan direktur teknis baru: “Maldini memiliki riwayat hidup dan kompetensi yang tidak hanya berasal dari kariernya sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai pejabat klub, yang menjadikannya profil ideal untuk menjabat sebagai direktur teknis—singkatnya, sosok yang menjadi mitra utama bagi presiden dan Dewan Federasi. Namun, tetap perlu ada rencana B dan mungkin juga rencana C; saya sangat, sangat, sangat tenang. Paling lambat minggu ini, saya akan meninjau kembali segala sesuatunya, termasuk terkait masalah pelatih. Satu-satunya kebenaran adalah bahwa saya belum berbicara dengan pelatih mana pun; hal itu akan sangat bertentangan dengan apa yang telah saya tetapkan, yaitu mengevaluasi dan memutuskan siapa yang akan ditunjuk bersama direktur teknis. Masih dibutuhkan beberapa jam, beberapa hari; kita perlu sedikit bersabar. Ke mana arah pilihan antara Conte atau Mancini? Tidak tertutup kemungkinan bahwa pilihan ini tidak hanya terbatas pada kedua orang tersebut.”
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